用T-shirt推廣動保（下）：風格沒有好壞之分，民眾願意捧場就是好作品

文:蔡育琳 (關懷生命協會記者)

動保T-shirt功能分析

針對動保T-shirt的宣傳功能,我在此簡單做個分類,並舉一些範例說明。當然這只是我的主觀想法,我沒有設計的背景或天分,只是喜歡欣賞相關作品,試著從動保行銷的角度來分析,歡迎夥伴們多多補充指教。

Photo Credit: WildAid Taiwan 周杰倫為海龜呼籲大眾:沒有買賣就沒有殺害。

具體型:宣傳某協會、活動、組織等,讓大家認識有這些具體的事實。

範例:WildAid(野生救援)邀請周杰倫擔任全球大使,從WildAid Taiwan的FB可以看到,周杰倫穿的T-shirt只有印WILDAID,另外網路流傳一段周杰倫和林書豪互動的短片,周杰倫穿的T-shirt印有WILDAID加上野生救援。

是的,就這麼簡單,然後就有一堆網拍賣家在賣這件衣服,標示著「周杰倫野生救援WILDAID同款T-shirt」。這個故事告訴我們,只要請得起巨星,設計可能就沒那麼重要了,當然這是個特例,請不起巨星的夥伴還是要做好設計啦。

理念型:宣傳某種議題、呼籲,例如反皮草、反動物實驗、領養不購買、成為Vegan等

範例:台灣動物社會研究會的反皮草T恤

正面:你有百件 我們只有一件

背面:尊重生命,拒用皮草

綜合型:結合具體與理念,例如宣傳為動物發聲,也印上某團體的標示,一舉兩得

範例:台灣之心愛護動物協會的經典款T-shirt

正面:hotac(為該團體的簡寫,意為Heart of Taiwan Animal Care)

反面:be their voice(為牠們發聲)

大眾型(無特定目標):例如動物圖案、動物笑話,也有機會引發人們對動物友善的念頭,不用急著說服、改變別人,潛移默化同樣有效果

製作者或許沒有動保意識,只當成一種商業賣點,只要出發點不是傷害動物,我仍會廣義的稱之為動保T-shirt,至少這些作品讓人們看到動物、欣賞動物。

動保T-shirt風格分析

針對動保T-shirt的宣傳風格,我簡單分為以下幾種,並以文字口號做為範例。在我看來,風格沒有好壞之分,只有好不好推銷之分,民眾願意捧場就是好作品。

正經:正經的呼籲可能有點無聊,卻是非常重要的基礎,更需用心設計

範例:Our planet. Theirs too.(我們的星球也是他們的家)

在世界動物權日這一天(每年六月第一個周日),世界各地的參與者都會穿上這款T-shirt,透過網路或媒體放送出去,呈現眾人一心的理念。一般款式只有英文,台灣版本加註了中文,可讓在地民眾直接了解。

幽默:自嘲是最好的幽默,顯示動保人沒那麼嚴肅,把大家逗笑了更容易交流

範例:Ask me why I am Vegan?(快來問我為何是Vegan?)

網路上對於Vegan有些嘲弄的笑話,說這些Vegan很愛說自己是Vegan,一天不說個幾次就覺得心有不甘。在T-shirt印上這句自嘲的問句,算是一種自娛娛人的幽默,當然也可從字面上解讀:拜託快來問我,讓我們有個溝通機會吧。

溫和:柔性、感性是打動人心的捷徑,畢竟很多人吃軟不吃硬

範例:Be kind to every kind(善待每種動物)

kind有溫柔、和善之意,也有種類的意思,如果人們能善待每種不同物種的動物,相信是所有動保人的願望。

範例:Vegan for life(為了生命,終生為Vegan)

for life可以翻譯為終生,也可說是為了生命。這句話像是一個承諾:我一輩子都要做個Vegan,同時也呼籲大眾為了動物的生命,請成為Vegan,不再傷害或利用動物。

嗆辣:可能是挑釁、質疑、攻擊的風格,該如何拿捏這個界限,不能讓人太反感,又有當頭棒喝之威力,就靠設計者的功力了

範例:Keep your hands off of my tits(把你的手從我的奶拿開)

這句話通常會搭配母牛的圖片,一來顯示在乳製品產業中,母牛被迫產乳給人類使用,二來也連結到人類世界中的性騷擾、性侵害,希望藉此更讓大眾深思,己所不欲勿施於牛。

範例:Not your mom, not your milk(不是你的媽,不是你的奶)

這句話跟上一個範例相似,以母牛受迫害為主題,同時喚起人們對母親的尊重意識,母牛的奶應該給牠的小牛喝,而不是給人類牟利。

思考:翻轉人們原有的想法,或開啟一個全新的思考方式

範例:Give PEAS a chance(給碗豆一個機會)

Give Peace A Chance(給和平一個機會)是約翰藍儂的作品之一,在1970年代成為美國反戰運動的代表性歌曲。而Vegan推廣者以此呼籲Give PEAS a chance,當然不只是給豌豆一個機會,更希望大家選擇植物性飲食,也等於給和平一個機會,讓人類與動物和平共存。

範例:Every fur coat is second hand(每件毛皮大衣都是二手貨)

很多人認為皮草大衣是高貴、地位的象徵,但換個角度思考,其實是穿上了亡者的衣服。皮草大衣的原本擁有者是動物,動物死亡了才有皮草大衣,消費者花大錢所買到的,確確實實是二手貨。其實購買二手物品也沒什麼,現代人講求環保再利用,但皮草大衣的原主並非自願放棄,而是生命被殘酷奪走的悲劇。

不專業純分享之結論

Photo Credit: 蔡育琳 2019夢想嘉年華-熊抱世界挺挺市集,多謝這位SPCA的志工讓我留下紀錄。

現今的衣服有多樣款式,襯衫、背心、外套、褲、裙等,都可以大做文章,為何T-shirt如此廣泛被利用?首先,男女老少都適合,並非高價品,平易近人,可代表一般大眾,尤其從正面看,我們會先看到對方的臉部、眼神,再往下看到對方胸前的文字或圖案,就像把自己的心聲傳達給別人,可以說是肺腑之言。

網路上常有聲援活動,人們把活動理念寫在紙上,然後把紙舉在胸前,對著鏡頭表達訴求。集會遊行也是如此,抗議者舉起標語走上街頭,希望民眾能看到、理解並給予支持。仔細想想,這不就是T-shirt的表達方式嗎?當我們穿著有動保理念設計的T-shirt,就像用隱形的手把紙舉在胸前,如果有人注意到,或是願意聊一聊,都可能是推廣動保的開始。

網路聲援需要透過網路,集會遊行需要特定條件,動保T-shirt卻不一定,直接穿上讓別人看到,不用開口就能傳達。有些文字可能會有語言隔閡,有些只看圖案就能理解,突破語言界線更有力量。T-shirt不是一種很強勢的宣傳方法,人們可以認真看也可以轉過頭去,然而那句話、那個意象就如同一顆種子,無意中的落在腦海中,等待機會破土而出。

當然,T-shirt的背面也是一個發揮空間,當我們走在路上或搭乘公共運輸,看別人的背面反而輕鬆,因為不需眼神交會,可以直接看個夠。如果是騎車、開車的朋友,在等紅燈的時候,難免會留意到其他人的背面,或許就因為那幾十秒的觀看,產生思考甚至改變。

本文所舉的例子只是我找到的一部分,相信還有許多佳作值得大家去發掘,不管參加活動或平常出門,睜大眼睛仔細看看,說不定就有一件絕世好T等著你的關注。

結論之後的結語,真的要結束啦

Photo Credit: 蔡育琳 如果有一隻豬會說英文及福建話,牠會想說些什麼呢?

2019年在一場Anonymous for the Voiceless的街頭推廣活動中,有一位志工穿的T-shirt成功吸引了我的注意力(瞬間被總裁言情小說附身),上前攀談才知道她來自新加坡,這是她自己設計的T-shirt。上面的英文我看得懂,但那些拼音是什麼意思?原來在新加坡以英文為主,也有些人會說福建話,跟台語很相似,她把英文和福建話結合在一起,而我把拼音唸出來後也能理解。

I am just a pig. 我只是一隻豬 Not sio bak 不是燒肉 Not bak kwa 不是肉乾 Just a pig. 只是一隻豬

如果有人對這幾句話感到好奇,她可以解釋福建話的語義,在她T-shirt背後的口號則是一個延伸解答:Animals are not ours to eat, wear or use(動物不是我們吃穿或使用的物品)。這件事讓我留下深刻印象,不只是這位志工的巧思,而是她不屬於任何團體,也不是專門做T-shirt的業者或設計師,只是個人的意念就可具體實現,用T-shirt來表達她想為動物說的話。

各位動保夥伴們,如果以上介紹的T-shirt,你覺得不夠精采有力,或是在網路上找不到打動你心的T-shirt,不妨自己做一件吧!就像我們平常運用文字或影像,T-shirt也是一個傳達的好方法,不只能自由揮灑,還可以隨時出擊。身為一個動保記者,我衷心期盼能看到大家的作品,並為這些創意與行動留下紀錄。

