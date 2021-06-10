用T-shirt推廣動保（下）：風格沒有好壞之分，民眾願意捧場就是好作品

文：蔡育琳 （關懷生命協會記者）

動保T-shirt功能分析

針對動保T-shirt的宣傳功能，我在此簡單做個分類，並舉一些範例說明。當然這只是我的主觀想法，我沒有設計的背景或天分，只是喜歡欣賞相關作品，試著從動保行銷的角度來分析，歡迎夥伴們多多補充指教。

Photo Credit: WildAid Taiwan 周杰倫為海龜呼籲大眾：沒有買賣就沒有殺害。

具體型：宣傳某協會、活動、組織等，讓大家認識有這些具體的事實。

範例：WildAid（野生救援）邀請周杰倫擔任全球大使，從WildAid Taiwan的FB可以看到，周杰倫穿的T-shirt只有印WILDAID，另外網路流傳一段周杰倫和林書豪互動的短片，周杰倫穿的T-shirt印有WILDAID加上野生救援。

是的，就這麼簡單，然後就有一堆網拍賣家在賣這件衣服，標示著「周杰倫野生救援WILDAID同款T-shirt」。這個故事告訴我們，只要請得起巨星，設計可能就沒那麼重要了，當然這是個特例，請不起巨星的夥伴還是要做好設計啦。

理念型：宣傳某種議題、呼籲，例如反皮草、反動物實驗、領養不購買、成為Vegan等

範例：台灣動物社會研究會的反皮草T恤

正面：你有百件 我們只有一件

背面：尊重生命，拒用皮草

綜合型：結合具體與理念，例如宣傳為動物發聲，也印上某團體的標示，一舉兩得

範例：台灣之心愛護動物協會的經典款T-shirt

正面：hotac（為該團體的簡寫，意為Heart of Taiwan Animal Care）

反面：be their voice（為牠們發聲）

大眾型（無特定目標）：例如動物圖案、動物笑話，也有機會引發人們對動物友善的念頭，不用急著說服、改變別人，潛移默化同樣有效果

製作者或許沒有動保意識，只當成一種商業賣點，只要出發點不是傷害動物，我仍會廣義的稱之為動保T-shirt，至少這些作品讓人們看到動物、欣賞動物。

動保T-shirt風格分析

針對動保T-shirt的宣傳風格，我簡單分為以下幾種，並以文字口號做為範例。在我看來，風格沒有好壞之分，只有好不好推銷之分，民眾願意捧場就是好作品。

正經：正經的呼籲可能有點無聊，卻是非常重要的基礎，更需用心設計

範例：Our planet. Theirs too.（我們的星球也是他們的家）

在世界動物權日這一天（每年六月第一個周日），世界各地的參與者都會穿上這款T-shirt，透過網路或媒體放送出去，呈現眾人一心的理念。一般款式只有英文，台灣版本加註了中文，可讓在地民眾直接了解。

幽默：自嘲是最好的幽默，顯示動保人沒那麼嚴肅，把大家逗笑了更容易交流

範例：Ask me why I am Vegan？（快來問我為何是Vegan？）

網路上對於Vegan有些嘲弄的笑話，說這些Vegan很愛說自己是Vegan，一天不說個幾次就覺得心有不甘。在T-shirt印上這句自嘲的問句，算是一種自娛娛人的幽默，當然也可從字面上解讀：拜託快來問我，讓我們有個溝通機會吧。

溫和：柔性、感性是打動人心的捷徑，畢竟很多人吃軟不吃硬

範例：Be kind to every kind（善待每種動物）

kind有溫柔、和善之意，也有種類的意思，如果人們能善待每種不同物種的動物，相信是所有動保人的願望。

範例：Vegan for life（為了生命，終生為Vegan）

for life可以翻譯為終生，也可說是為了生命。這句話像是一個承諾：我一輩子都要做個Vegan，同時也呼籲大眾為了動物的生命，請成為Vegan，不再傷害或利用動物。

嗆辣：可能是挑釁、質疑、攻擊的風格，該如何拿捏這個界限，不能讓人太反感，又有當頭棒喝之威力，就靠設計者的功力了

範例：Keep your hands off of my tits（把你的手從我的奶拿開）

這句話通常會搭配母牛的圖片，一來顯示在乳製品產業中，母牛被迫產乳給人類使用，二來也連結到人類世界中的性騷擾、性侵害，希望藉此更讓大眾深思，己所不欲勿施於牛。

範例：Not your mom, not your milk（不是你的媽，不是你的奶）

這句話跟上一個範例相似，以母牛受迫害為主題，同時喚起人們對母親的尊重意識，母牛的奶應該給牠的小牛喝，而不是給人類牟利。

思考：翻轉人們原有的想法，或開啟一個全新的思考方式

範例：Give PEAS a chance（給碗豆一個機會）

Give Peace A Chance（給和平一個機會）是約翰藍儂的作品之一，在1970年代成為美國反戰運動的代表性歌曲。而Vegan推廣者以此呼籲Give PEAS a chance，當然不只是給豌豆一個機會，更希望大家選擇植物性飲食，也等於給和平一個機會，讓人類與動物和平共存。

範例：Every fur coat is second hand（每件毛皮大衣都是二手貨）

很多人認為皮草大衣是高貴、地位的象徵，但換個角度思考，其實是穿上了亡者的衣服。皮草大衣的原本擁有者是動物，動物死亡了才有皮草大衣，消費者花大錢所買到的，確確實實是二手貨。其實購買二手物品也沒什麼，現代人講求環保再利用，但皮草大衣的原主並非自願放棄，而是生命被殘酷奪走的悲劇。

不專業純分享之結論

Photo Credit: 蔡育琳 2019夢想嘉年華－熊抱世界挺挺市集，多謝這位SPCA的志工讓我留下紀錄。

現今的衣服有多樣款式，襯衫、背心、外套、褲、裙等，都可以大做文章，為何T-shirt如此廣泛被利用？首先，男女老少都適合，並非高價品，平易近人，可代表一般大眾，尤其從正面看，我們會先看到對方的臉部、眼神，再往下看到對方胸前的文字或圖案，就像把自己的心聲傳達給別人，可以說是肺腑之言。

網路上常有聲援活動，人們把活動理念寫在紙上，然後把紙舉在胸前，對著鏡頭表達訴求。集會遊行也是如此，抗議者舉起標語走上街頭，希望民眾能看到、理解並給予支持。仔細想想，這不就是T-shirt的表達方式嗎？當我們穿著有動保理念設計的T-shirt，就像用隱形的手把紙舉在胸前，如果有人注意到，或是願意聊一聊，都可能是推廣動保的開始。

網路聲援需要透過網路，集會遊行需要特定條件，動保T-shirt卻不一定，直接穿上讓別人看到，不用開口就能傳達。有些文字可能會有語言隔閡，有些只看圖案就能理解，突破語言界線更有力量。T-shirt不是一種很強勢的宣傳方法，人們可以認真看也可以轉過頭去，然而那句話、那個意象就如同一顆種子，無意中的落在腦海中，等待機會破土而出。

當然，T-shirt的背面也是一個發揮空間，當我們走在路上或搭乘公共運輸，看別人的背面反而輕鬆，因為不需眼神交會，可以直接看個夠。如果是騎車、開車的朋友，在等紅燈的時候，難免會留意到其他人的背面，或許就因為那幾十秒的觀看，產生思考甚至改變。

本文所舉的例子只是我找到的一部分，相信還有許多佳作值得大家去發掘，不管參加活動或平常出門，睜大眼睛仔細看看，說不定就有一件絕世好T等著你的關注。

結論之後的結語，真的要結束啦

Photo Credit: 蔡育琳 如果有一隻豬會說英文及福建話，牠會想說些什麼呢？

2019年在一場Anonymous for the Voiceless的街頭推廣活動中，有一位志工穿的T-shirt成功吸引了我的注意力（瞬間被總裁言情小說附身），上前攀談才知道她來自新加坡，這是她自己設計的T-shirt。上面的英文我看得懂，但那些拼音是什麼意思？原來在新加坡以英文為主，也有些人會說福建話，跟台語很相似，她把英文和福建話結合在一起，而我把拼音唸出來後也能理解。

I am just a pig. 我只是一隻豬 Not sio bak 不是燒肉 Not bak kwa 不是肉乾 Just a pig. 只是一隻豬

如果有人對這幾句話感到好奇，她可以解釋福建話的語義，在她T-shirt背後的口號則是一個延伸解答：Animals are not ours to eat, wear or use（動物不是我們吃穿或使用的物品）。這件事讓我留下深刻印象，不只是這位志工的巧思，而是她不屬於任何團體，也不是專門做T-shirt的業者或設計師，只是個人的意念就可具體實現，用T-shirt來表達她想為動物說的話。

各位動保夥伴們，如果以上介紹的T-shirt，你覺得不夠精采有力，或是在網路上找不到打動你心的T-shirt，不妨自己做一件吧！就像我們平常運用文字或影像，T-shirt也是一個傳達的好方法，不只能自由揮灑，還可以隨時出擊。身為一個動保記者，我衷心期盼能看到大家的作品，並為這些創意與行動留下紀錄。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航