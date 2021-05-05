羅致光IQ160的十種玩嘢方式

（編按：丹麥Mensa分會曾給香港勞工及福利局局長羅致光作智商測試，評估智商高達160，然而羅致光的言論卻備受批評。例如近日香港政府決定全港外傭續約時須接種新冠肺炎疫苗，勞工及福利局局長羅致光更指出，以注射疫苗作為外傭工作簽證條件並非苛求，又認為外傭亦可以選擇不在香港工作。外傭關注團體到平等機會委員會外請願，批評有關言論及歧視，又斥羅致光言論傲慢自大，要求他撤回言論並道歉。）

一、玩性別

2018年3月，勞福局局長羅致光在網誌表示，試過跟美國婦女團體交流，強調香港已有一位女特首，可說是一柱擎天。

二、玩後生

2018年7月，羅致光發表網誌，指近年香港有一個特別現象，年輕一代常懷緬他們沒有經歷的過去。

三、玩數字

2018年9月，樂施會發表《香港不平等報告》，揭示本港貧富懸殊創45年新高，並批評勞福局局長羅致光出口術，試圖以「除稅及福利轉移」後的堅尼系數幫政府卸責。樂施會項目主管曾迦慧在《明報》撰文指，就算用羅致光的計算方法，香港的堅尼系數依然是已發展經濟體中最高。只有香港，在除稅及福利轉移後，仍無法降低至0.4的警戒水平以下。原因是，相比OECD成員（如日、韓、英、加拿大、瑞典等），坐擁大量儲備的香港，投放在福利、醫療等開支佔政府總開支比例近乎包尾。

四、玩長者

2019年1月，羅致光強調收緊長者綜援門檻，是希望領取綜援的健全人士繼續透過工作貢獻社會。羅致光又為自己辯護，埋怨公眾未理解「六十歲中年論」的前文後理，說他在制定政策時，較多時間偏向思考理性與政策邏輯，少理外界反應，又指自己的說話有時較偏向用邏輯語言，而非用政治語言去描述。

圖中婦人非文中所述｜Photo Credit: Teddy Kwok @Flickr CC BY ND 2.0

五、玩慳家

2020年2月，羅致光在網誌中表示，自己由年初一開始的二十二天，都是自行駕車返政府總部開會，很多時「office alone」，沒有使用過一片口罩，形容自己是「間接慳了給有需要用口罩的人。」網誌一出，網民揶揄他每餐食少兩個餸，是否就能「間接幫助到非洲班饑民」。

六、玩經濟

2020年8月，市民不滿「保就業」計劃，批評羅致光無讀書。羅反駁，直接向員工派津貼，不等於令他們有工作。他強調自己是讀經濟的，「保就業」目標是簡單、快捷，難以滴水不漏，如果只向僱員發津貼，就可能導致公司結業。

七、玩走數

羅致光前年承諾，2020年底向立會提交取消強積金對沖的條例草案，最終食言，商家代表讚好，聲稱強推草案只會迫老闆裁員。

八、玩誤導

「羅致光說香港遣散費是勁過這些國家（英美澳加）好多、覆蓋人數又多、錢又多，但這是因為我們沒有失業保險。」原來不少先進國家都是同時設有遣散費和失業保險制度，嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初便踢爆IQ160何處有景轟：愈發達國家愈依賴失業保險，因為富裕國家傾向全體人民共同分散失業風險，因此遣散費覆蓋和效力相對較少，「相反，發展中國家就會愈依靠遣散費，因為國家行政能力較低，所以要靠私人企業自己掏荷包。」

九、玩分化

羅致光在網誌《勞動節後記隨筆》中，聲稱取消強積金「對沖」機制是最具爭議性、最複雜的法例修訂之一。這其實是政府的慣技：但凡有不想推行的措施，便搬相反意見出來，放大社會矛盾，然後推說有關課題太具爭議性，暫不實行。當然，像「明日大嶼」這類政府急欲上馬的項目，社會的反對聲音再大，都不當是一回事。

十、玩口水

曾把放無薪假比喻作「Job Sharing」的羅致光，自認在勞工政策方面屬於中間偏左，「應該稍為偏向基層勞工」。他又在《勞》的網誌中吐苦水，說自己左右不是人，勞工界批評他偏向商界，商界又批評局長拿他們開刀。到底IQ160真的沒有自知之明到一個點，抑或借啲意詐傻扮懵？玩盡花招，都是想迫人打工打到老，自食其力，盡可能減少政府福利開支，並以此為施政目標，而非關顧市民的生活質素，關心其個人意願有否因不必要的環境因素大幅扭曲。

這根本是和港府國師一樣，信奉所謂「大市場小政府」的新自由主義思想。所以，在疫潮下，羅致光居然走去凍結最低工資——他一向反對政府干預市場，最好任由打工仔女被老闆壓價，而中小企又任由大地主、大業主加租，壓榨至乾塘；一層壓一層，使所有人惡性競爭，耗盡可動用的資源在社會上掙扎求存，便最能發揮市場的自我調節功能。

問題根本不關左與右的事。如果所謂左，是比較重視平等，而右是比較重視自由，二者根本相輔相成，在張力之間取其平衡。要真正幫助受疫情害到雞毛鴨血的市民，「保就業」本來應該具針對性，現在卻變成大企業掠水以自肥的機會。你羅致光的IQ，除了用來諗縮數，就剩下替政府塗脂抹粉了嗎？

文章獲授權轉載，原題目為「IQ160的十種玩嘢方式— 論香港政府的國師芝加哥學派（四十九）」，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

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