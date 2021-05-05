淨零排放趨勢民調：民眾支持「運具電動化」，但對政策認識極為不足

今年初，環保署已對外宣示「2022年開始不再補助七期燃油機車」，台灣總算將擺脫全世界唯一補貼油車國家的稱號，讓許久停滯不前的電動機車政策向前邁進了一大步。

儘管如此，台灣運具電動化之路相較其他先進國家（如英國、挪威、德國等）仍有很大一段路要走，「減碳」、「淨零排放」、「禁售燃油車」等議題在國際上如火如荼的推動，而台灣民眾對相關議題究竟抱持什麼看法也值得深入討論。協會在2021年世界地球日前夕委託山水民調公司，針對全台灣22個縣市年滿20歲的民眾進行隨機抽樣調查，意旨在了解民眾對國內外淨零排放趨勢認知、移動污染源與發展電動運具態度。

民調執行期間為3月25日至27日，最後完成1072份訪問，在95%的信心水準下，約±2.99個百分點。調查結果有四大重點：

一、淨零排放趨勢，民眾普遍認知不足

蔡英文總統在今年元旦談話中特別提到，全球氣候治理議題的COP26即將在今年召開，總統除會積極與各界展開對話外，政府也會找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，同時讓減碳挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣的永續發展找出新方向。在地球日當天，總統也指出台灣也正積極部署在「2050年達到淨零排放」目標的可能路徑。

國際間淨零碳排的政策已成趨勢，近來更成為中美兩大強權間最重要的國際政治議程之一，重要性可見一般。然而根據本次調查顯示，民眾普遍對於「淨零碳排」有關政策的認知嚴重不足，有待政府加強政策說明及推廣。

調查中發現，有77.5%的民眾「完全不知道」國際上有關淨零排放的資訊，而我國《溫室氣體減量及管理法》規定，我國應在2050年減少碳排放至基準年（2005）的一半，台灣卻也有75.7%的民眾「完全不知道」相關目標。相反的，無論是國際淨零排放又或是國內溫管法的目標，皆只有不到6%的受訪者表示「知道且非常清楚」，整體佔比極低。

然而在經由訪問人員說明後，多數受訪者皆同意支持相關政策的重要性。其中有超過9成的民眾支持政府「推動民眾氣候變遷與環境教育」、89.6%支持「促進綠色經濟、確保永續消費及生產方式」、82.8%支持「推廣使用新能源交通工具」、57.3%支持「制定2050淨零排放路徑」。可見，積極溝通並制定相關環境政策，是政府應該持續努力的政策方向。

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二、空污成重要議題，近九成民眾支持台灣發展電動運具產業

我們進一步聚焦在移動污染源上的調查可以發現，在經訪問人員說明後， 84.3%的民眾認為改善移動污染源有助達成淨零排放，87.8%的民眾則表示，願意配合改善移動污染源的施政。調查過程發現，政府目前雖在環保議題上說明政策的溝通能量不足，然而只要能夠加強宣導說明，就能有效說服民眾加入環保減碳、降低空污的國際趨勢。

以七期燃油機車與電動機車的污染排放比較為例，燃油機車每公里的污染排放量，一氧化碳是電動機車的111倍、氮氧化物是2.2倍、非甲烷碳氫化合物是35倍等。類似的數據調查及證據事實，都是有利政策溝通說服的重要利器。

延續「淨零排放」及「移動污染源」議題，調查也進一步探詢民眾對於「運具電動化」的態度。結果顯示，有高達87%民眾支持台灣發展電動運具產業（電動機車、汽車、巴士），值得一提的是，本題有40%的民眾回答「非常支持」，顯示民眾對於台灣的電動車產業，具有非常高的期待。

無論是國際還是國內都吹起一股電車熱，各大科技廠紛紛搶攻電動運具產業大餅，台灣民眾也因此期待電動車及電動機車，未來能夠成為台灣的特色產業。既然民眾有高度的支持，未來政府、產業可以一起攜手，讓電動車產業變成台灣特色，不只在國際上有利於減碳規範，也能完整電動運具產業供應鏈，帶動經濟發展。

三、政府帶頭推運具電動化，民眾支持度高

在政策方面，由行政院長蘇貞昌拍板的《台灣永續發展目標》在2019年正式定案，其中包含有「2030年公務車及市區公車全面電動化」、「2030年新能源機車占新售車35%」等指標。要達到「2030年電動機車新售35％」的永續目標，短期內應要衝刺「2024電動機車破百萬台」，除了是永續目標的階段性檢驗，也是讓相關產業可以努力的方向。

調查也顯示，無論是台灣永續發展目標（SDGs）中「2030年電動機車新售35%」，又或是由本協會提出的「2024年電動機車掛牌數破百萬」的短期政策目標，均有超過八成民眾表示支持，政府在帶頭推動運具電動化的進程上不該再有所遲疑，應該大步邁進向前。

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四、綠色消費興起，電動車納入民眾消費考量

調查結果也發現，民眾不僅態度支持電動車產業、電動化目標，在實際的消費意願上，也有71.5%的民調，未來在新購或更換交通運具時，會考慮電動運具，顯見「綠色消費」的環保意識已逐漸成為民眾消費時的考量之一。

進一步在騎乘運具與未來是否考慮電動運具的交叉分析發現，就算是目前只騎乘燃油機車的消費者，也有68%的民眾，未來在汰換交通工具時，會考慮更換成電動運具，象徵電動車市場在未來仍有十足的市場潛能。就連傳統燃油機車大廠光陽也因應未來電動化趨勢，決心油電轉型，並在近期推出新款電動機車，投入發展電動機車產業。

結語：電動車趨勢不可逆，政府政策也要跟得上

從國際上的電動車熱潮，各國政府扶植電動車產業，再加上各大科技廠的資金投入，到今年台灣機車大廠如光陽、Gogoro都接連推出全新車款。

除此之外，氣候變遷加劇、空污問題嚴重，多數民眾也察覺電動車趨勢已經不可逆，從政策配合、產業發展到實際消費，都展現了高度的支持，現在正是政府加快運具電動化、推動淨零排放及綠能經濟的好時機。呼籲政府勿再憂讒畏譏，而落後國際碳中和趨勢與拖宕台灣整體減碳進程，提早規劃減碳路徑與訂定全面運具電動化時程已勢在必行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航