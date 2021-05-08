《當代名導的電影大師課》：伍迪艾倫：「你們最大危險就是，自以為了解電影的一切」

文：勞倫・帝拉德（Laurent Tirard）

伍迪．艾倫（WOODY ALLEN）

b. 1935｜美國紐約市布魯克林區

1978｜《安妮霍爾》–奧斯卡最佳影片

1980｜《曼哈頓》–英國影藝學院獎最佳影片；凱薩獎最佳外語片

1986｜《開羅紫玫瑰》–英國影藝學院獎最佳影片；凱薩獎最佳外語片

2006｜《愛情決勝點》–義大利電影金像獎最佳外語片

2012｜《午夜巴黎》–奧斯卡最佳原創劇本

法國影迷一直把伍迪．艾倫當成神。這位導演以滑稽的方式，將他在法國的熱情追隨者歸因於「聰明的字幕」。然而，很少有電影創作者成就過如此多產又多樣的個人作品集（三十五年當中拍了三十五部電影）。艾倫是最實在的藝術家，或許這就是為何他總是自我隔絕於電影世界之外，他居住在歐洲和美洲之間，一個叫做「曼哈頓」的島上。多年來，訪問他的機會就像去喜馬拉雅山上訪問雪人一樣渺茫。

然後到了90年代末，基於某種原因，艾倫對於公眾宣傳的態度有了一百八十度的轉變。我是當時在巴黎最早有幸與他面對面交談的記者之一。我在1996年，因為這個大師課程與他見面。他剛剛完成了《大家都說我愛你》（Everybody Says I Love You），這也是他多年來第一次在美國與法國都廣受好評的一部片。

艾倫本人和他的電影一樣令人著迷，他表達清晰，思考睿智。我剛開始時很緊張，因為他的公關給我的訪談時間非常少。但是，艾倫鎮定自若，自信而篤定，他從不離題，也從不會話說一半。整個訪談在半個小時內完成，最後文字的內容，幾乎是我們對談一字不漏的逐字稿。

Photo Credit: 原點提供 伍迪艾倫

伍迪．艾倫大師班（MASTER CLASS WITH WOODY ALLEN）

我從來沒有被邀請去教電影，而且坦白說，我也從沒想過教電影。好吧，其實在哈佛大學教書的史派克．李（Spike Lee）曾經要求我跟他的學生們談話，我很樂意做這件事，但是到最後，我感到有點沮喪。問題在於，我覺得幾乎沒什麼可教的，真的，我不想潑他們冷水。然而事實就是，你有天分，不然就是沒天分，如果你沒天分，你可以學習一輩子，但是這對你毫無意義。你不會因此而成為一個更好的電影創作者。可是如果你有天分，你無需太多工具，很快就會上手。

無論如何，身為一個導演，你最需要的是心理方面的協助，包括：保持平衡，自我紀律等等。技術方面倒是其次。許多才華橫溢的藝術家都被自己的精神問題、疑慮和焦慮所毀滅，或者太多外務讓他們分心。這正是危險所在，而這些因素，也正是作家或電影創作者首先應該去解決的。

所以，回到史派克．李的課堂上，我確實沒什麼東西可以教給學生。學生們會問我一些問題，例如：「為什麼你在《安妮霍爾》裡，可以停下來直接與觀眾對話呢？」我所能回答的只是：「好吧，我的本能教我這樣做。」我覺得這是我在拍電影中學習到最重要的一課：對於有能力做得到的人，這並不是什麼大不了的祕密，你不應被它嚇到，或者以為那是某種神祕、複雜的東西，反而讓自己陷入泥沼。你只需要跟隨自己的直覺。而且，如果你有才華，那就不會困難。如果你沒有才華，那就根本不可能。

導演為自己拍電影（DIRECTORS MAKE FILMS FOR THEMSELVES）

首先要說，我認為有兩種不同類型的導演：自己書寫內容素材的導演，以及不這麼做的導演。一般人很難兩者兼顧，也很難在書寫和不書寫自己的電影之間輪番替換。我並不是說這兩種類別有優劣之分，或者這個類型的導演比那個類型的導演厲害。他們只是彼此不同而已。

當你自己編寫劇本，你就會一直拍出具有個人特色的電影。你的風格很快就會成型，而某些你所關注東西，也會不斷重新出現。因此，像這樣的導演，觀眾會更容易觸碰到他的個人。至於一個每次都改編不同作家劇本的導演，他可能會做得很出色，而且，如果是個好劇本，也可能會成為一部真正偉大的作品，但是你永遠都不會擁有電影作者的品質。所以說，這件事可能有好也有壞：你可以寫自己的劇本，拍出具有個人特質的電影，但是如果你對生活缺乏興趣，或者沒有任何創新的東西可談，那麼你拍出來的電影，絕對不會比改編好劇本的導演來得好。

有了這個概念，我覺得所有導演都應該為自己創作電影，而且他們的職責是，無論遭遇到什麼障礙，他們必須確切地忠實於自己的電影，始終如一。導演必須是電影的主人，永遠都該如此。導演一旦成為電影的奴隸，他就迷失了。

然而當我說導演必須為自己創作電影，並不是說你要鄙夷觀眾。我個人的感覺是，如果你拍一部自己喜愛，並且也製作精良的電影，那麼你也會讓觀眾喜愛，或者至少會吸引一部分觀眾。但是，去猜測觀眾的喜好，並且嘗試投其所好，我覺得是錯誤的。因為如果是那樣，你乾脆就讓觀眾上場幫你導演好了。

當我到了片場，我什麼都不知道（WHEN I GET ON THE SET, I DON'T KNOW ANYTHING）

每個導演都有自己的工作方式。我知道許多導演一大早就到片場，很明確地知道他們要拍什麼，以及如何拍攝。他們在到片場兩週前就準備好了。他們知道該用哪顆鏡頭，該如何構圖，要拍多少個鏡頭。我則剛好相反。當我進入片場，我完全不知道我要怎麼拍攝該拍的東西，我也沒有好好思考過。

我喜歡不帶任何先入為主的想法來到片場。我從不排練；在拍攝之前，我也從來不去看片場。我早上到，就根據當天早上的感覺以及當時的心情，決定我要做什麼。我承認，這並不是個好的工作方式。但是對我來說非常舒服自在，不過，我認識的大部分導演，總是超前部署，萬事齊備。

此外，在實際拍攝方面，我所偏愛的工作方式也與其他導演不同。通常，導演讓演員到片場，讓他們試戲，然後在旁觀看，再根據狀況，與攝影指導一同決定應該在哪裡架攝影機，以及需要拍多少個鏡頭。我不是那樣做。我會跟攝影師一起走來走去，看看我想讓演員在哪裡表演，以及我希望畫面是什麼樣子，然後當演員進來，我會請他們配合我剛才決定好的攝影鏡位。

我會對他們說：「你在這裡講這個，然後過去那邊，然後說那個。你可以在那裡停留一下下，但是之後我要你過去那裡說這個。」這種導戲的方式，比較類似劇場，你可以說，我所選擇的電影畫框，等同於舞台的邊界。

然而問題是，我不會多角度拍一個鏡頭，而是嘗試一個鏡頭拍掉一場戲，或者盡可能接近。如果沒有必要，我就不會喊卡，我也從來不會用不同角度拍攝同一場戲。此外，當我喊「卡」之後，我會從上一個喊「卡」結束的準確瞬間，繼續拍接下來的鏡頭。

我從來不會多角度拍同一個東西，部分原因是我太懶惰，部分是因為我不喜歡演員一而再、再而三做同樣的事。這樣的話，演員可以保持新鮮感與自發性，更可以做許多不同的嘗試。他們每次都能以不同的方式演同一場戲，而且不必擔心連戲的問題。

必須避免掉的一些錯誤（A FEW MISTAKES TO AVOID）

當然，許多錯誤是導演必須極力避免的。我想到的第一個，可能是要避免任何無助於你願景的嘗試。這種狀況經常發生，在拍片的過程中，你腦子裡會跳進一個妙招，或者你很想試的東西。但是如果這想法不屬於你的這部電影，你必須以誠實公正的態度，把它擱在一邊。

這並不表示你頑固不通。相反地，如果你硬做下去，可能會是個錯誤。電影就像植物。一旦撒下種子，種子就會開始自然有機地生長。如果導演希望看到結果，他本人也必須以相同的速度成長。他必須準備好面對各種變化。他還必須對他人的意見保持開放態度。當你在寫劇本時，你獨自一人面對一堆稿紙：你可以掌控一切。但是到了拍片現場，又是另一回事了。你仍然控制著全局，但是同時你也需要其他人的幫助，才能完成這件事。這是你必須理解、接受和感激的一件事。而且，你必須擅於利用自己已經有的東西。決心意志是一種品質，而固執己見絕對是個錯誤。

我也認為，在劇本不成熟，準備不足的情況下就開拍電影是大錯特錯，「沒關係，可以在拍片現場搞定」這樣的想法是不對的。經驗告訴我，如果有一個好劇本，即使導演導得很爛，也有可能拍成一部不錯的電影；但是如果你的劇本很差，即使導演功力好，也很難看出差別。

最後，我要警告所有未來的電影創作者，你們最大危險就是，自以為了解電影的一切。我今天拍電影，但是對於觀眾的反應，仍然感到驚訝，甚至震驚。我以為他們會喜歡這個角色，但是到頭來，他們對這個角色完全無感，他們喜歡另一個我從來沒有思考太多的角色。我覺得他們會在某個點大笑，他們後來卻笑一個我從來就不覺得有多好笑的東西。

在某種程度上，這有點令人挫敗。但這也是拍電影神奇，迷人，令人開心之處。如果我自以為對電影通曉透徹，那我應該早就不幹這一行了。

相關書摘 ►《當代名導的電影大師課》：亞蘭德倫顯然「睡了」高達，所以他可以去坎城影展走紅毯

書籍介紹

本文摘錄自《當代名導的電影大師課：20位神級導演的第一手訪談，談盡拍電影的正經事和鳥事》，原點

作者：勞倫・帝拉德（Laurent Tirard）

譯者：但唐謨

【作者介紹】

勞倫・帝拉德，1967年生於法國。在紐約大學研讀電影製作，1989年以優異成績畢業。於洛杉磯「華納兄弟電影公司」擔任一年的劇本閱讀員後，成為法國電影雜誌《片廠》（Studio）的記者。在此工作的七年時間裡，每年放映並評論了一百多部電影。

因為記者工作，讓他有機會採訪當時的偉大導演，包括：馬丁・史科西斯、尚–盧・高達、吳宇森、史蒂芬・史匹伯、伍迪・艾倫等人，跟他們針對電影創作的實際面，進行了長時間的討論，做出一個名為 「電影課」（Leçons de cinéma）的系列報導。

【本書特色】

一百個導演有一百種拍片方式，他們都是對的

丟開電影教科書，國際神導教你拍出好電影，看懂好作品

課堂上不教的實戰電影課

從啟蒙片單、劇本、選角、導戲、攝影、鏡頭、剪接到片場實況

初學者直入神髓，資深者練功秘笈！

Photo Credit: 原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航