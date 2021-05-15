《鬼滅之刃心理學》：以開放的態度面對眼前的問題，這就是炭治郎變強的理由

文：井島由佳

強者都在執行的習慣——炭治郎變強的理由

以開放的態度面對眼前的問題

炭治郎第一次見到義勇時，還是個脆弱到一看見禰豆子被抓，便立刻流淚下跪的少年。

但在他接受鱗瀧的訓練、通過最終選拔，並一次次戰勝的過程中，已不知不覺培養出甚至能與上弦之鬼勢均力敵的強大力量。

為什麼炭治郎能變得這麼強？

我個人認為，他那幾乎可稱為過分老實的坦率與憨直——也就是開放的態度，就是其中一項原因。

以開放的心態聆聽別人的意見。

前進時不預設成敗好壞。

坦率地承認對方很強。

毫無疑問的，這種態度就是炭治郎之所以能變強的源頭。炭治郎的坦率真的非常耀眼，我甚至打從心底羨慕。

鱗瀧的特訓的內容，是一道又一道的難題，而且超級強人所難。接二連三飛過來的石頭、樹幹和利刃，再加上不知藏在哪裡的眾多陷阱。真的讓人腳軟。

然而不論摔倒、挨打、挨罵、被威脅多少次，炭治郎仍然沒有一句怨言。他只是遵從師父的指示，認真地鍛鍊。

當然，鱗瀧是他的師父，接受這些訓練是理所當然；但炭治郎最了不起的地方，就是不論是誰的意見，他都會坦率聆聽。

其中有一幕讓我印象深刻，那是炭治郎和禰豆子被帶到柱合會議之後的事。前面提過，炭治郎在會議上第一次見到主公大人與鬼殺隊九柱，並為了該不該放過禰豆子與眾人激辯。事實上，炭治郎、善逸和伊之助三人先前在與下弦之伍．累的戰鬥中，早已遍體鱗傷，因此柱合會議結束後，三人就為了休養而寄宿在蟲柱．蝴蝶忍的蝴蝶屋裡。

身體狀況才剛復原，名為功能恢復訓練的復健課程就已等著他們。訓練內容相當磨耗身心，炭治郎也總是垮著臉離開訓練場，日復一日。

在蝴蝶屋幫忙的三位女孩（菜穗、千代、須美）看著炭治郎因為訓練不順利而煩惱的樣子，於是建議他實踐九柱都會的呼吸法。

對於她們的建議，炭治郎的回答非常坦率：

「這樣啊⋯⋯謝謝妳們，我會試試看的！」（第六集第四九話〈功能恢復訓練．前篇〉）

沒錯，就是這種態度。

對方的年紀比自己小得多，大概跟小學生差不多吧，甚至連鬼殺隊的隊員都不是，但炭治郎依然很直率地接受她們的意見——這就是他變強的原動力。

另一方面，最近與學生相處時，我常常發現他們有不夠開放、會預設立場的情形：遇到需要解決的問題時，連試都還沒試，就已經先預設了結果與可能性，並往往因此放棄。

這讓我忍不住在心裡碎念：「你們學學炭治郎吧！」

例如求職，許多人會先預設「這家公司規模好小，沒前途」「那個職位要做的事好多」，但這些學生明明還沒出社會，也沒有在該公司實習過。

另一方面，我也看過許多學生開開心心地進入自己原本認為的幸福企業，卻連工作的內容都還沒全部學會，就已經把後悔掛在嘴邊：「跟想像中完全不一樣。」「這份工作完全不適合我。」

我覺得在嘗試前就自我設限實在太可惜了。

當我們帶著太多的刻板印象與偏見面對世界時，就很難用開放的心態面對事情，也容易導致最後以失敗收場。反正先試看看再說，等到發現真的無法繼續時再抱怨就好了。

反之，如果不預設立場、以開放的態度去嘗試，說不定會發現結果完全沒有想像中那麼糟、出乎意料地有趣、很適合自己、有成就感等等。

有不有趣、好不好、適不適合自己，可以等試過再判斷。畢竟很多事情都要親身體驗過後才會知道。

別在嘗試前就輕易排斥，任何事都一樣。

我們也可以把「待解決的問題」換成「全新的體驗」，不論運動、旅行、烹飪⋯⋯任何事都適用。

原本以為自己不擅長運動，但開始接觸棒球後，發現自己還滿有天分的，甚至很快獲選為正式選手。

原本以為自己對歷史沒興趣，旅行時也都到設備齊全的度假村，但和家人一起造訪歷史古城後，竟迷上了古老的街道與建築。

原本以為自己討厭做菜，但學會怎麼做咖哩後，發現調配香料很有趣，於是迷上了料理。

像這樣的例子屢見不鮮。只要嘗試挑戰新事物，就有更多機會發現自己未知的能力和興趣所在。

遇到課題時，不要先入為主地判斷好惡，而是以開放的態度面對。

遇到感興趣的事情時，總而言之先做做看再說，其他的先別計較。

這種坦率與開放的心態，一定有助於打造強韌的內在。

別人的教導不是理所當然

我們無法只靠與生俱來的本能生活。

從出生開始，我們在父母與老師的指導下，從如廁、穿衣等生活基礎開始學習，接著了解社會規範、日常生活禮儀、語言的運用、使用金錢的規則⋯⋯各式各樣的事情。

求學時期，我們在學校習得讀書、運動、團體生活的基礎；出社會後，則從主管、前輩和同事身上學到工作的方法。不管在哪裡，都有許多需要與值得學習的東西。俗話說「活到老，學到老」，似乎一點也沒錯。

以開放的態度聆聽他人的建言，是邁向成長的第一步。炭治郎之所以能越來越強，也是因為坦率遵從鱗瀧的教導。

但如果因為這樣，就認為「什麼事都會有別人教我」，那就不對了。我們無法永遠依賴別人活下去。需要靠自己的那一天，必然會在某個時刻到來。

炭治郎的這一天來得非常突然。他在鱗瀧門下熬過了一年嚴格的鍛鍊後，鱗瀧這麼對他說：

「我已經沒有什麼能教你了⋯⋯剩下就看你自己了，看你是否能把我教你的事情予以昇華。」 （第一集第四話〈炭治郎日記．前篇〉）

鱗瀧說完這句話，就真的不再教他任何事情了。

而且還丟下一項難度極高的最終試煉——要求炭治郎劈開比自己的身體還大的岩石。

炭治郎只能自己思考該怎麼做。雖然有錆兔與真菰的亡魂在一旁陪伴，但他們並沒有教炭治郎具體的做法。炭治郎只能不斷重複施展從鱗瀧那裡學來的技巧，拚命挑戰岩石，即使經歷一次又一次的失敗，幾乎讓他灰心喪志，他依然自我激勵，持續挑戰。

就在鱗瀧說完那句話的一年後，炭治郎終於成功劈開岩石。

任何人都是在別人指導下成長的，但總有某天、在某個地方，會面臨得靠自己的情況。這時，沒有人會告訴你該怎麼做，必須自己找出解答。這也是任何人都必然遭遇的。

然而，現在許多人有著「反正會有人教我」的想法。他們認為「別人告訴我該怎麼做，是理所當然的」，甚至會在失敗時反過來怪罪別人：「都是你教得不夠仔細，所以我才學不會！」

任何事都一樣，剛開始接觸時，都會有人教導我們基礎；一旦學會了，就得靠自己思考、應用、轉化。如果沒有這樣的自覺，人就無法成長；一旦置身於無人可依賴的狀況，就真的會變成什麼都做不到的人。

舉例來說，如果因為工作或其他原因必須到海外生活的話，該怎麼辦呢？

「跟當地人請教啊！」沒錯，但如果彼此語言不通，就算對方想告訴你，也沒有辦法。這時候，如果還覺得「別人理所當然應該幫助我、教導我」的話，不就只能束手無策、動彈不得？

相反的，如果是懂得用自己的大腦思考並採取行動的人，即使在語言不通的情況下，也會想辦法傳達自己的意思，不論是生澀的外語也好、畫圖或肢體語言也好、觀察對方的表情與動作也好，努力透過各種方式讓溝通得以產生。

這兩者的差距真的非常大。好比在工匠的世界裡，師傅常常要徒弟「在旁邊看」，甚至明白地告訴他們「技巧是偷學來的」。因為如果無法靠自己思考，什麼都要人家教，永遠學不會真正的知識與技術。

習慣了網路和智慧型手機後，只要遇到任何不懂的事情，大家就會立刻上網搜尋，或是依靠懶人包、攻略之類的速成解答。

之所以這麼做，當然是因為很方便，但我常常懷疑：「這樣真的好嗎？」因為有些學生寫報告的方式，就是直接把網路上查到的資訊複製貼上，讓我相當困擾；而且一旦無法在網路上搜尋到資料，多半會立刻放棄。看著那些似乎不覺得這麼做很有問題的學生，我忍不住擔心起他們的將來。

雖然我這麼說，但平常還是會使用網路，而且使用網路查找自己需要的資訊並不是什麼壞事，問題在於「什麼都靠網路」的態度，這種態度將阻礙思考力的成長。上網搜尋終究只是第一步，接下來還必須對資訊做出選擇與取捨，區分出哪些有用或沒用，並思考該如何有效使用。

網路不一定會告訴我們正確答案；不，甚至應該預設網路不會告訴我們最佳解答。

因為如果不靠自己思考，就得不到真正的答案。

書籍介紹

本文摘錄自《鬼滅之刃心理學：打造強韌內在的38個法則》，究竟出版

作者：井島由佳

譯者：林詠純

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★【全集中呼吸．心理之型！】

成就動機、同理心、利社會行為……從心理學切入，帶你了解推動角色不斷成長的動力核心，探究強者之所以能不斷變強的真正理由。

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開放心態、重視同伴、不逃避、不利己……38個鍛鍊心理韌性的法則，讓你培養不易受挫的思考與精神！

跟懦弱不中用的自己說再見！

今天開始，擁有真強者的堅韌心志！

你不必像炭治郎一樣，過著每天與鬼搏鬥的日子；

但可向他們汲取知識與勇氣，靠自己的雙手突破僵局、面對障礙，

朝夢想踏出新的一步。

你是這樣的人嗎？

或者，你覺得自己不該這樣，現在卻只能這樣？

缺乏明確的目標，很容易出現負面思考。

覺得眼前障礙難以跨越，自己就快撐不下去。

不擅長與他人溝通，常常誤會／被誤會。

為了不被別人討厭，總是看人臉色、隱藏自己的真實想法。

常常有種孤立無援的感覺，不知道究竟有誰值得信任。

很多人都知道，只要「變強」，就能持續前進，卻很難拍胸脯保證「只要這麼做，一定能變強」。

針對這一點，《鬼滅之刃》說得相當清楚明白：真誠無偽、正視現實、尊重他人、持續挑戰，這就是培養出真強者的祕訣。

毫無疑問的，這部作品裡的許多角色都是強者，但他們的強大並非體現在肉體與戰鬥技巧，而是心理韌性與思考模式。本書從心理學角度切入，剖析這些角色得以不斷成長的相關原理、應具備的態度，並進一步告訴讀者如何應用在日常生活中，培養出更強韌、更不易受挫的心志。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航