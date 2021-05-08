《當代名導的電影大師課》：亞蘭德倫顯然「睡了」高達，所以他可以去坎城影展走紅毯

文：勞倫・帝拉德（Laurent Tirard）

尚–盧．高達（JEAN-LUC GODARD）

b. 1930∣法國巴黎

1960∣《斷了氣》–柏林影展銀熊獎最佳導演

1962∣《賴活》–威尼斯影展評審團特別獎

1963∣《輕蔑》–《電影筆記》年度十大電影

1964∣《法外之徒》–《電影筆記》年度十大電影

1965∣《狂人皮埃洛》–英國電影協會薩瑟蘭獎

在我青少年的時候，我感覺尚–盧．高達體現了我對法國電影的所有誤解。我喜歡好萊塢電影，因為它們有漂亮的鏡頭，迷人的明星，以及娛樂性的情節。高達拍電影卻我行我素，完全與我對電影的觀念背道而馳。我走過了很多路才了解到，為什麼這麼多人提到他時，都充滿著敬畏。

諷刺的是，直到成了紐約大學的學生，我才開始理解高達和「新浪潮」其他導演所創造的電影革命，他們開啟了一扇通往全新電影世界的大門。儘管當代法國導演一直努力要擺脫新浪潮，然而新浪潮對電影的影響是無可限量的。高達的《斷了氣》（Breathless／A bout de souffle）、《狂人皮埃洛》（Crazy Pete／Pierrot le fou）、《輕蔑》（Contempt／Le mépris）……這些電影本身就是深具啟發性的電影課程。

但那是四十年前的事了。高達現在拍的電影，很少人會去看。即使看了，也很少人能看懂。即便如此，我幾乎從未遇過像他那樣真正天才級的人。這次的採訪（我與《片廠》〔Studio〕雜誌編輯克里斯多夫．狄瓦〔Christophe D'Yvoire〕合作主持）原本計畫是一小時，但是高達有太多要說，最後訪談進行了三個小時。但是，我必須承認，在我們的對談中，我有好幾次都對自己說：「天哪，這聽起來好有趣，但是他到底在說什麼啊？」

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尚–盧．高達大師班（MASTER CLASS WITH JEAN-LUC GODARD）

我經常受邀去教電影，但是我一般都拒絕，因為通常的教學方式，就是放映電影，然後全班一起討論。這種教法其實並不愉快，而且對我而言，這甚至是嚇人的。看電影時必須討論電影。你必須討論一些具體的事物，討論你眼前確切的畫面。在我參與過的大部分電影課中，我覺得學生們什麼都沒有看到：他們看到的只是他們被告知需要看的東西。

不過，在1990年，我確實與FEMIS（法國國家電影學院）簽下合約，在校內成立自己的製片辦公室。我的想法是創建某種類似生物系課程的東西，例如：一種「活體」（live）實驗室，一個讓學生可以觀察實際狀況的地方。從寫劇本到與製作人協商、籌備、剪輯等所有步驟，我都會示範給他們看。

這會是一種完全實用的學習方式。以醫學系為例：你不會給醫學系學生看一個耳朵感染的人，然後把這個人送回家，再告訴學生：「你剛剛看過了一個耳部感染的人；現在我要教你如何治療。」這太荒謬了。你必須在學生面前對病人執行完整的治療動作，否則就沒有意義了。嗯，我覺得教電影也是一樣。這就是我想做的。

與一般學科的教學方式相比之下，電影教學的理論性似乎比較少，也沒那麼可怕。然而事實卻是，我不覺得我真正被需要，學生也沒有真的需要我。整個教學計畫漸漸失靈了，學校甚至不回我電話。我感覺自己好像導演安德烈．德．托特（Andre De Toth），當他在華納兄弟公司工作時，他說，當你被解雇的時候，根本沒有人告知你。你某個早晨去公司上班，卻發現辦公室的門鎖已被換掉了。

愛電影，就已經是在學電影（LOVING CINEMA IS ALREADY LEARNING TO MAKE FILMS）

「新浪潮」在許多方面都是個很特別的潮流，其中之一就是，我們是喝「博物館」奶水長大的—我是指電影圖書館（Cinémathèque）。畫家和音樂家都在學院裡學習技藝，那裡的教學系統非常明確，技術方面也非常精準。但是對於電影教育，從來就沒有如此明確的學院或學習方法。因此，當我們發現電影圖書館時—其實就是個電影博物館──我們想：「嘿，這裡有新鮮的東西，但是從來沒有人告訴過我們！」我的意思是說，我的母親曾經跟我談過畢卡索、貝多芬和杜思妥也夫斯基，但是她從來沒有提過愛森斯坦（Eisenstein）或格里菲斯。

想像一下，你從來沒有聽過荷馬（Homer）或柏拉圖（Plato），然後你走進圖書館，發現到了他們的書……你會想，「到底是為什麼沒人告訴過我這些作品！」所以，這就是我們的感覺，我想那份驚奇感，正是我們的原動力，因為突然之間我們發現了一個……全新的世界。至少我們以為自己發現了：今天我真的感覺到，電影其實只是個稍縱即逝的東西，它已經開始在消失了。

去電影院圖書館看電影，就已經是創作電影的一部分了，因為我們熱愛電影的一切—一部電影中有兩場好戲，就足夠讓我們稱之為神片—因為我們都沉浸於其中。雷蒙．錢德勒（Raymond Chandler）曾說：「當你在寫小說時，你整天都在寫，不僅是坐在打字機前面寫。當你抽菸，吃午餐，打電話時，你都在寫。」拍電影也是一樣。我覺得我甚至在真正開始拍之前，就已經在拍電影了。而且我在看電影中所學到的，或許比實際拍片中學到的更多。

但是，「學習」又是什麼意義呢？藝術家尤金．德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）經常這樣解釋：有時候他一開始想要畫一朵花，然後突然間他開始畫獅子、瘋狂的騎兵和被強姦的婦女。他不懂怎麼會這樣或為什麼會這樣。但是，當他最終回頭反思這整件事，他意識到他實際上「有」畫一朵花。我覺得這就是你學習的方式。我看了很多電影，到最後，你發現起始點已經不再是其中的一部分—它已經被遺忘，放到一邊，似乎已經不再重要了。然而導演如何透過這樣的方式學習呢？我也感到奇怪。

交流的重要性（THE IMPORTANCE OF THE EXCHANGE）

我覺得對於一個電影創作者，很重要的一點是要能夠與他所處環境中的群體進行交流，最重要的是：交流想法。沙特（Sartre）寫出東西，是他與四、五十個人無止無盡交談的結果。如果他獨坐空房，他不會想到這一切。我覺得，一個人拍電影就像一個人打網球一樣困難：如果另一邊沒有人把球反擊回去，就根本不可能成功。

最好的電影都經過交流。為了達到這一點，導演事實上只需要另外一個人，他可以是演員，也可以是技術人員。但是在今天，我覺得越來越難在拍片的過程中找到這樣的人。我與之共事的人似乎都不很在乎；他們似乎並沒有質疑自己太多問題，也絕對不會問我任何問題。

比方，在我最近的一部電影中，一位女演員說了這句話：「表演殺死文本」（Acting kills the text）。這是瑪格麗特．莒哈絲（Marguerite Duras）所寫的一個句子，我不一定同意。在這個段落中，我的提問多於陳述。

然而真正令我驚訝的是，說這句話的年輕女演員從來沒有問過我這句話的意思，或者為什麼我要她說這句話。我應該可以討論，而且我相信經過討論之後，最後的結果一定會是一場更好的戲。我越來越尋找不到真正對創作電影感興趣的人。唯一仍然願意和我有對話的，是電影製片，因為他很明顯對這部電影有興趣。可能只是財務上的興趣，但是總比沒有好。其他大部分的人，讓我覺得我好像是村子裡的混血女孩，你知道，小男生都會跟她睡，讓他們可以吹噓。

亞蘭．德倫（Alain Delon）顯然就是這樣。他「睡了」高達，所以他可以去坎城影展走紅毯。這其實就是利益交換。而這也幾乎就是我們的協定：「我們不要吵架；我要拍電影，而你要走紅毯。」好吧，他得到了他要的。但是現在，他覺得他必須說些這部電影的不是。我覺得非常遺憾。

想成為「作者」是危險的（THE DANGER OF WANTING TO BE AN AUTEUR）

「新浪潮」的不良後遺症之一，絕對是對作者論的扭曲，我們曾經說：電影的作者是作家—這是沿襲自文學傳統。如果你觀察一部老電影的演職員表，導演的名字都出現在最後。除了像卡普拉（Frank Capra）或福特（John Ford）這類人物，不過那只是因為他們同時也兼任製片。然後我們宣稱：「不，導演才是電影的真正創始人和創作者。從這層意義上來看，希區考克和托爾斯泰（Tolstoy）一樣都是作者。」就從這裡開始，我們發展出了作者論，這個理論包含了對電影作者的支持，即使是很弱的導演。這理論讓我們更容易去支持一部電影作者拍的劣作，而非支持一部非作者拍的佳片。

但是到後來，整個概念被扭曲殆盡。它演變成了對作者的崇拜，而非對作者作品的崇拜。因此，每個人都變成了作者，今天，即使是布景師也希望被認可，他們也是在牆上釘上釘子的「作者」。因此，「作者」這個字實質上不再有任何意義。今天，很少電影是「作者」創作出來的。太多人嘗試去做他們不可能達成的事。今天依然有才華橫溢、原創力豐富的人，但是我們過去建立出來的系統已不復存在。它變成了一大片稀泥。我覺得問題在於，當我們發明作者論時，我們堅持「作者」這個字，但是「論」才是我們應該堅持的，因為作者論的真正目的並不是為了說明誰拍了一部好電影，而是要昭示什麼東西造就了一部好電影。

相關書摘 ►《當代名導的電影大師課》：伍迪艾倫「你們最大危險就是，自以為了解電影的一切」

書籍介紹

本文摘錄自《當代名導的電影大師課：20位神級導演的第一手訪談，談盡拍電影的正經事和鳥事》，原點

作者：勞倫・帝拉德（Laurent Tirard）

譯者：但唐謨

【作者介紹】

勞倫・帝拉德，1967年生於法國。在紐約大學研讀電影製作，1989年以優異成績畢業。於洛杉磯「華納兄弟電影公司」擔任一年的劇本閱讀員後，成為法國電影雜誌《片廠》（Studio）的記者。在此工作的七年時間裡，每年放映並評論了一百多部電影。

因為記者工作，讓他有機會採訪當時的偉大導演，包括：馬丁・史科西斯、尚–盧・高達、吳宇森、史蒂芬・史匹伯、伍迪・艾倫等人，跟他們針對電影創作的實際面，進行了長時間的討論，做出一個名為 「電影課」（Leçons de cinéma）的系列報導。

【本書特色】

一百個導演有一百種拍片方式，他們都是對的

丟開電影教科書，國際神導教你拍出好電影，看懂好作品

課堂上不教的實戰電影課

從啟蒙片單、劇本、選角、導戲、攝影、鏡頭、剪接到片場實況

初學者直入神髓，資深者練功秘笈！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航