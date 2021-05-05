【串流推片單】《火神的眼淚》好評不斷；艾美亞當斯、安海瑟薇等大咖明星齊登場

第93屆奧斯卡落幕，來勢洶洶的Netflix以35項提名打破串流入圍紀錄，雖然《芝加哥七人案：驚世審判》鎩羽而歸，《藍調天后》也與影帝、后寶座無緣，但該平台最終仍擒下七個獎項，還是值得肯定。

而金獎名導彼得傑克森（Peter Jackson）的「魔戒三部曲」日前在台灣重返大銀幕，喚起影迷對此經典史詩級系列的充沛情懷。另一邊，Amazon為了製作《魔戒》影集，已大手筆砸下2500萬美元購買原著版權，近日更證實劇集首季費用高達4.65億美元，平均每集製作費將比HBO《冰與火之歌：權力遊戲》、Apple TV+《晨間直播秀》等前輩還高，創下驚人紀錄，也令眾人更加好奇此劇的廬山真面目，就待未來在Prime Video一探究竟。

至於台灣的串流業者也持續繪出自己的藍圖，例如前些日子CATCHPLAY就宣佈延攬前HBO Asia執行長Jonathan Spink擔任首席顧問，他將提供專業見解、推動戰略方向，可望協助集團加速發展亞太地區OTT平台與內容的策略聯盟。

五月份【串流推片單】專欄，一樣將進行獨家片單導讀，一起來看看以下形式、類型各異的新作吧！

《火神的眼淚》，myVideo播映，5月1日首播

電信巨頭台灣大哥大除了擁有旗下串流品牌myVideo，近年更將觸角伸及戲劇產製的上游端，採取「以投代購」的策略投資台灣影視內容，包括《誰是被害者》、《做工的人》、《未來媽媽》等，對台劇收視族群都不陌生。而繼今年二月底開播的《天橋上的魔術師》之後，也再次與公視聯合出品，推出了籌備三年、斥資9400萬台幣的《火神的眼淚》。

因去年曾代表《關鍵評論網》與台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如（Peggy）進行專訪，得知了myVideo作為新媒體，從數據定錨題材的心得，他們發現「刑偵、恐怖」類型在平台上極受歡迎，因此我們看到了《76号恐怖書店之恐懼罐頭》的開發、《誰是被害者》的資助；另一方面，「職人劇」給觀眾進入他人工作狀態的視角，能滿足看劇者對不同職場環境的好奇心，體現在《麻醉風暴》等作品的亮眼點播表現，後來myVideo確實也扣合此原則，聯合推動《做工的人》與《火神的眼淚》等職人劇。

Photo Credit: 公視、myVideo提供

《火神的眼淚》描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，在每次驚險的打火、救護與救援任務中，碰觸到的人性與社會百態，除了透過案件揭露許多消防職業不為人知的心酸血淚，也將鏡頭對準這群消防員的私下生活，呈現他們和家人之間的矛盾與挑戰。

此劇從卡司群便引起高度關注，由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷領銜的主演行列，表演水準與演員知名度自然不在話下，其他如夏騰宏、胡釋安、謝章穎等人搭配的綠葉陣容，也適當發揮功能，令人著迷於彼此的默契與可愛火花。

在5月1日首播的兩集中，可以看出各條故事主線均有比例相當的鋪展，集結在同安分隊時又是另一魔幻舞台，從戲劇節奏到金句編排等，皆抓準了現在多數台劇受眾的口味，確實也成功反映在目前普遍正面的口碑聲量，是一部與觀眾「習慣」高度吻合的劇集。個人較感可惜的是，主創希望在有限時間內拋出許多議題，惟選擇將性別窠臼、傳統家長價值觀、醫療資源被濫用等現象，直接訴諸大量直白的台詞，雖立竿見影，但稍是忽略了影像能說故事的強大功能，當情節已清楚展現時，可以更信任觀眾，毋需以台詞重複論述。

想特別提及的，還有本劇的爆破特技組、攝影組與質感團隊，顯然成功打造出需要高度專業的真實火場，這些極具說服力的畫面，得仰賴幕後人員的技能成全，《火神的眼淚》為這群技術人才提供舞台，也獲得了不被辜負的優質回饋。

《窺探》（The Woman in the Window），Netflix播映，5月14日上線

善於將文學改編為影像作品的英國導演喬萊特（Joe Wright），曾將《傲慢與偏見》、《贖罪》、《安娜·卡列妮娜》等作搬演至大銀幕，即將上架Netflix的懸疑心理驚悚片《窺探》則改編自A. J. 芬恩（A. J. Finn）的暢銷小說《後窗的女人》。

劇情描述一位患有懼曠症（Agoraphobia）的兒童心理醫師，長期透過窗戶偷窺對街鄰居的完美家庭生活，某日意外目睹殘忍的犯罪暴行，隨之而來的，是逐一浮出檯面的黑暗秘密，每個人、每件事其實都沒有看上去的單純。

從預告可以看出，本片應將有大量畫面皆集中於主角的屋內，這樣類似於疫情時代「居家隔離」的微妙既視感，與時事有意外的呼應，只是片中原因當然大不相同，《窺探》的主角受懼曠症箝制而足不出戶，近期安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）封帝的院線新作《父親》也有異曲同工，全片在失智症世界觀的前提之下，流轉於幾個限定的室內場域。

個人很欣賞這類發生在小空間的作品，它極度考驗編導與攝影的調度功力，才能在極有限的環境中營造足夠的故事張力。喬萊特曾與外媒訪談時提到，他很喜歡在極簡約空間約束下拍片的概念，《窺探》基本上通篇設定於一間房屋內，就呼應了這個挑戰，導演也特別提及羅伯布列松（Robert Bresson）的《死囚越獄》（或譯：《死囚逃生記》）帶給他此一類型的創作啟發。

Photo Credit: Netflix

本片卡司含金量高，連奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）都只是配角，主演的艾美亞當斯（Amy Adams）、蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）則分別因《絕望者之歌》、《曼克》，皆有過與Netflix交手的經驗，如今好萊塢一線演員出現在串流平台的頻率，只會逐漸增高。

不過事實上，《窺探》的問世之路十分多舛，並非出自Netflix自家製作。該片原先是二十世紀福斯（20th Century Fox）的項目，片廠而後被迪士尼併購成二十世紀影業（20th Century Studios），並舉行一連串小型試映，由於觀眾反應劇情太過複雜而令人困惑，團隊因此進行部份重拍，據此，原本2019年於院線發行的時程延宕一年，沒想到又碰上疫情爆發，最終才將版權賣給Netflix獨家播映，在歷經一波三折後，影迷終於能在2021年一睹其風采。

《愛的奧特萊斯》（The Love's Outlet），LINE TV播映，5月20日首播

拜線上平台的高度彈性所賜，影劇有了比傳統放映模式更具變化的多元嘗試。由QIO奇想事企業與LINE台灣、LINE TV聯合出品的《愛的奧特萊斯》，打著全台首部「直式微想劇」的創新名號，即將於5月20日起在LINE TV和LINE貼文串獨家播出，消息一出，引人好奇。

台灣導演安竹間崛起於中國的微電影廣告市場，後有劇情長片作品《追婚日記》和《你的情歌》，分別網羅輕熟世代女神林依晨、柯佳嬿，譜出愛情三角習題。此次與LINE合作的《愛的奧特萊斯》，高規製作極速觀影體驗，與過往的微電影豐富經歷有所契合，將以一季50集、每集3分鐘的「得來速」直式微想劇為主軸，企圖挑戰觀眾前所未有的影像經驗。

《愛的奧特萊斯》打造了懸疑奇幻的虛擬愛情採購聖地，拋出懵懂大學生活的極致選擇題：「如果可以買下夢寐以求的愛情，你願意拿什麼交換？」，聚焦青春校園愛情生活，演員群中，與傅孟柏、黃禮豐再續《你的情歌》前緣，主演的姜典、項婕如、葛盈瑄等，也帶出新生代勢力。

從前導預告可看出，本劇將以直立式的屏幕畫面呈現，符合手機觀影視野，也因此能在LINE貼文串播映，除了形式上靠攏年輕族群，內容主軸亦探討Z世代價值觀。從部落格、Facebook到Instagram、Snapchat，甚至如今限時動態與影音圖像當道的分享模式，皆是社群使用者注意力逐漸減短的現象，《愛的奧特萊斯》迎合此一趨勢並量身打造，加入注意力的爭奪之戰，策略能否奏效？可待觀察。

《而立人生》第二季（Trying），Apple TV+播映，5月21日首播

三十而立？還是三十而已？Apple TV+的首部原創英國影集《而立人生》，首季描述妮基與傑森這對情侶一心求子卻不可得，因此決定採領養途徑，想方設法搏取領養委員會的認可，他們古怪搞笑的朋友和家人，以及兩人亂糟糟的生活，也都是影集有趣看點。

以不孕、領養、婚姻（感情）為主題，《而立人生》可能被視作英版的《未來媽媽》，但兩者聚焦重點仍有不同。台劇《未來媽媽》鉅細靡遺呈現「前往」有孕的艱難旅程，並在劇集最後才拋出領養議題，點到為止，除此之外，花了許多篇幅琢磨三角戀、婚姻摩擦等感情難題。英劇《而立人生》格局更大，不多描述不孕過程，直接將主角丟進年過三十的考驗雜談，巧妙以「領養」的資格審核作為推進動力，激發這對情侶與螢幕前的觀眾，重新審視自己的人生。

從主要人物設定來看，《而立人生》完全屏除社會價值中對「優秀」、「成熟」大人的期待，妮基在租車公司擔任線上客服，對工作算不上有野心，平時做事也大而化之，喜歡訴諸旁門左道的小聰明；傑森曾經是感情渣男，現雖專情但依然易怒，其職業設定為語言學校老師，在只想敷衍盈利的機構中，教外籍移工英語。劇中，兩人因領養而結識其他求子伴侶，才驚覺自己卡在不上不下、渾噩度日的窘境。

簡單來說，主角們是轉大人不成功的青年魯蛇，其週遭的人際關係、貧富差距、政經結構等硬題，經由兩人向外輻射，成功被詼諧軟化，卻不失創作者對社會的貼身關照，劇本實在高竿。

《而立人生》藉由審核領養的制度需要，毫不強澀地拉進家人、同事甚至前任的篇幅，探照燈擺來擺去，跨度極大，是一部從角色過往、現在與未來出發的幽默喜劇，在觀眾被妮基與傑森無傷大雅的小奸小惡逗樂的同時，還能反身看見自己。

影集女主角艾絲特史密斯（Esther Smith）參演過《傻鳩女婿》、《廢柴舅舅》等喜劇影集；男主角瑞夫史波（Rafe Spall）則經常以奸詐形象出現在好萊塢電影，但其在《一年之癢》、《活人甡吃》、《結婚計念日》等喜劇片中的表現，更令人印象深刻。深諳喜劇的兩人聯手搭擋，表現自然出色，也完美展現「微魯蛇」的尷尬形象，令人引頸期盼即將到來的第二季，這對活寶又會有怎樣的發展？

《Solos》，Prime Video播映，5月21日上線

串流平台在數據方面一向採取片面揭露的傳統，因此不難理解，多數時候都是報喜不報憂，Prime Video最近就宣佈上一季的平台總觀看時數和去年同期相比，大大成長了70%，雖然只揭示幅度，而未透露實際數字，仍是相當驚人的漲幅。

而即將與本月底一次全集上線的詩選劇《Solos》，實在是一個相當神秘的作品，目前已知資訊並不多，確定的是每集皆以一個「人名」作為該集名稱，獨立單元劇的形式也讓人聯想到Prime Video的成功代表作《摩登情愛》，廣受劇迷喜愛，目前已順利預訂了第二季。

原創影集《Solos》透過七集的篇幅，描述即使人們在看似最孤立無援的時刻、截然不同的情況下，依舊因人類共有經驗而能彼此連結，團隊力圖深刻探索人性的共通點，這樣的主軸精神在疫情仍未平息的時代之下，有格外獨特的意義。

主創大衛惠爾（David Weil）原是演員，後來與Amazon合作過影集《納粹獵人》，找來艾爾帕西諾（Al Pacino）飾演資深納粹獵人梅爾，帶領著一群理念相同的隊員，決心獵殺邪惡的納粹份子。除了演員、主創的身份，這回還要在《Solos》獻出導演處女作，跨身份穿梭於串流世界，開啟各種不同可能。

即使目前影集資訊不多，《Solos》的全明星卡司仍極為吸睛，一列排開，有摩根費里曼（Morgan Freeman）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、海倫米蘭（Helen Mirren）、丹史蒂文斯（Dan Stevens）；不只這樣，還有「獵鷹」安東尼麥基（Anthony Mackie），《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏（Constance Wu）、《勁爆女子監獄》烏佐阿杜巴（Uzo Aduba），以及《斷頭谷》妮可貝海爾（Nicole Beharie），演員群分佈於不同年齡層、性別和種族，可看出作品的立意，也讓劇迷期盼每一張熟悉面孔，將帶來怎樣嶄新的表演。

Photo Credit: 《Solos》

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航