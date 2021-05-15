《世界很亂，但至少我們還有愛》：40歲出櫃後，才知道妹妹原來是同志圈的國民女友

文：彩虹大叔（蔡意欽）

同志最佳偽女友——

阿醜：有家人勝過有情人

阿醜是我親妹妹，同父同母的妹妹，不是那種大家很愛認的乾妹妹。

我妹阿醜其實一點也不醜，還是個美人胚子，會叫阿醜，是因為小時候有一次理光頭，我哥說好像布袋戲偶，所以就有了這個綽號。

從小我跟妹妹的感情很好，但是缺乏交心的那種好，因為我怕她看穿我是同性戀。所以就算我很關心她，她也很在乎我，我們還是不會一起出遊，或者互訴心事。

記得國小的時候，我在學校跟班上的男生手牽手，被其他同學看到。隔天，大家都跑來嘲笑我娘娘腔、變態、男生愛男生。

放學後，我看見妹妹跟同學在涼亭，眼眶紅紅地哭著，我問她同學發生了什麼事？她的好朋友說，因為大家都說我是娘娘腔愛男生，她就哭了。

那次開始，我就知道我的生活必須偽裝。

長大之後，也不知道為什麼，妹妹常常帶很多朋友來我家玩，而且一看就知道是同志。

因為我們家頂樓還有一間視聽室可以唱歌，而我的房間恰好就在視聽室隔壁。每次妹妹的朋友來，我總是敬鬼神而遠之，深怕被看出我也是同性戀。說巧不巧，有一次我妹妹帶來的朋友裡，就有一個是我以前同志室友的男朋友。遇到這種狀況我只能裝病，在房間當宅男。

我在出櫃之前，偶爾還是會帶男朋友回家，當然會努力掩飾。而妹妹從來沒問過我是不是同性戀，卻跟我的男朋友都有說有笑。

每次聽到險象環生、幾乎要宣告出櫃的對話，我就嚇出一身冷汗，躲躲藏藏，只怕出櫃會傷了家人的心。

直到我四十歲時，交了一個青春的肉體，第一次老牛吃嫩草，卻被傷害到不能自已。回到家中，我不知怎麼宣洩自己的痛，那一夜，我忍不住找妹妹到視聽室，跟她出櫃了。

我妹妹聽了大笑，她說，我真傻，不早說。她早就懷疑，但我又死都不出櫃，每次她去同志酒吧玩，都好希望有個同性戀哥哥可以一起去。本來哭得死去活來的我，看到妹妹的反應，心情就恢復了一半。

後來，我真的跟妹妹一起去同志酒吧。

在酒吧裡，妹妹認識的人比我多太多了，每個人都來敬酒。我妹說，她太常來這裡喝，幾乎有一根柱子是她酒錢捐出來的。

就在Gay Bar喝得正爽時，來了一個熟男，妹妹直接叫他老公，我想應該是她男朋友吧。但他身旁竟然還牽著一個男孩子。

熟男說，妹妹是他的最佳偽女友，在同志世界之外，他有時還是要扮演一個孝順的孩子，要當公司主管。所以妹妹很義氣地常常跟著他到處應酬，深入他的生活。

沒多久，又一個成熟的小帥哥跑來叫我妹女朋友。我想說，這個應該就是男友了吧，因為他旁邊沒有牽著另一個人。跟妹妹一陣擁抱後，小帥哥說我妹真是超nice，每次一起出遊都會假扮成他的女朋友，讓他省去很多麻煩。原來又是假裝的。

我問妹妹，她到底當幾個人的偽女友？她說，只要朋友有需要都會幫忙啊！比較固定的，大概就三、 四個吧。

終於了解，原來妹妹是同志圈的國民女朋友。

我妹的感情運一直很不好。男朋友不是年紀很大，就是莫名其妙變成別人的第三者。直到後來她遇上了修，是她第一次最快樂單純地愛上一個人。

修很孩子氣，每天帶著她到處跑派對聚餐，好像生活永遠沒有挫敗一樣。沒想到這段愛情還是維持不到一年，竟然被自己最好的姊妹淘橫刀奪愛。

妹妹走不出感情的挫敗，幸好遇見一群天生樂觀又很賤的同志姊妹淘。妹妹相信，同志總不會也來搶未來的男朋友了吧。

在他的假男友中，有一個叫桑椹的老公，後來跟妹妹發展成真正超越友誼的閨密關係。

桑椹是一個在事業上還滿成功的同志，他來自單親家庭，自從我妹當他的偽女友後，桑椹的媽媽就把妹妹當成自家媳婦。

桑椹的媽媽後來癌末，住在病房，妹妹也從頭陪到尾。桑椹媽媽走後，桑椹就完全沒有家人了，他甚至連房子都買我妹妹的名字！

桑椹常跟我說，他唯一的家人就是我妹妹。他說，年紀越大，越無法認真地交往一個小男朋友來折磨自己。他把我妹當成一個真正的老伴，沒有肉體關係的老伴。

一個被異性戀男子傷害而想自己過日子的女生，一個看盡男男情愛的中年大叔。誰說愛情一定要有性生活，原來這樣也可以成立另一種愛，也是一種愛情。

彩虹大叔說愛：無性也可以有愛。

台北首席腐女——

吳姊：看到兩個男生手牽手就很幸福

「腐女」一詞源自日本，有很大的一群女生特別愛看男男戀愛。但從原本只是愛看男男愛情故事，到現今開放社會這群男男愛情的支持者轉變為以實際行動支持，成為男同志的好姊妹。

這年頭，女孩子身邊沒幾個Gay密，好像會跟社會脫節似的，不管醜的美的，身邊總要圍繞一些男同志作為時尚標的。而且女生喜歡去同志酒吧喝酒狂歡，好像也越來越流行時髦。

女生跟同志到Gay Bar玩，除了覺得比較安全外，還有一個重要因素是同志普遍都玩很瘋，讓女生們玩得盡興又可以保護自身安全，一舉兩得。

我最早認識的一個整天混Gay Bar的腐女，是吳姊，那是三十多年前，我大學時代的事了。

吳姊堪稱台北同志社會最早的腐女女王，在一九八○年代，幾乎台北同志圈無人不曉。

早期網路資訊不發達，同志要交朋友，只能在二二八公園或者是Gay Bar，交友圈真的很局限。

認識吳姊，就是在當時台北最受歡迎Gay Bar「名駿」。

在十九歲涉世未深的年紀，我第一次見到吳姊，就被她這樣特別的女生給震驚到了。第一，她一個異性戀女生竟然在Gay Bar當櫃檯；第二，她的朋友幾乎都是同志；第三，她在Gay Bar受歡迎的程度不比現在的張惠妹差，所到之處，萬Gay膜拜。

每個週末，吳姊圓滾滾的身材都會在Gay Bar門口親切地問候大家。只要是第一次來的同志，她馬上開始身家調查，甚至連你交過幾個男友、喜歡什麼型的，都要問清楚，立馬輸入她腦袋的電腦資料庫。

後來才知道，吳姊這麼做是用心良苦。

吳姊早年感情很不如意，論及婚嫁的男朋友後來遠赴美國，消失無蹤。吳姊因為家裡是賣布的，幫忙顧店時認識很多買布的漂亮男生。

她很愛看這些漂亮男生，都會算他們特別便宜，久了知道他們是男生愛男生，更喜歡上這種男男相愛的畫面，所以她才去Gay Bar上班。

之後除了同性戀的朋友，吳姊根本沒有其他直男朋友。她白天在布市專批發布給同志設計師；晚上又在Gay Bar當櫃檯，當同志月老，真的是全天候服務同志圈。

說吳姊是同志月老，真的不誇張，專業媒人婆都比她遜色多了。

從前，同志要認識新朋友或者談戀愛的機會比較少，但吳姊身邊永遠有一大票小鮮肉，所以她會撮合很多彼此有意思的同志朋友。例如，她知道王大哥喜歡陳小弟，只要陳小弟一到Gay Bar，吳姊會立刻通知王大哥快來，假裝是緣分的安排，讓兩人不期而遇，真的是非常專業又善用職務之便的好媒婆。

所以後來我才知道，吳姊在新人第一次到酒吧要做身家調查的目的，就是要在腦中進行配對。

我跟吳姊的因緣，開始於一段很失敗的單戀，那時我很迷戀一個台大經濟系的高材生，每次都是吳姊製造機會給我。

約吃飯、約跑Bar，那時吳姊甚至還親自下廚，讓我跟高材生去她家吃吃喝喝。

可惜那位台大高材生後來只回了一句「除卻巫山不是雲」，氣得我每天都叫吳姊帶我去看那座「巫山」到底長得多厲害？還不就是練得奶大大的、眼睛水汪汪的死屁孩。

不過我人生的第一次戀愛，也是吳姊介紹的。

吳姊猶如同志圈的公共母親，誰失戀、誰傷心，沒關係，她一定會撮合到每個人都幸福美滿。她說，因為她是標準腐女，只要看到漂亮的兩個男生手牽手或者卿卿我我，她就有幸福的感動。

撮合這麼多對同志姻緣的吳姊，很可惜，自己卻至今未嫁。或許就如江湖傳言，只要是跟同志走得太近、太要好的女生都很難嫁。

我覺得太多同志密友的女孩子，可能經常生活在帥哥堆裡，每天感受同志貼心又溫柔的一面，因此很難習慣直男的粗枝大葉吧。

還好同志都算有情有義。這幾年吳姊也退休了，雖然一個人住在山上養老，但很多當年的小朋友都長大，總會輪流載著吳姊到台北吃飯散心，她還是很開心地看著這群三十多年前的小鮮肉們。

同志與腐女的閨密gay密感情，遠遠比一般所謂手帕交或者稱兄道弟是更上一層的親密關係。因為閨密gay密間有同愛男生相憐的情誼，卻不會有同性相斥的競爭，沒有比較的相愛，就更不計較了。

彩虹大叔說愛：沒有比較，就更不計較。

書籍介紹

本文摘錄自《世界很亂，但至少我們還有愛》，方智出版

作者：彩虹大叔（蔡意欽）

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有曾經，才有現在的故事；

經歷過許多「錯」的我們，才會遇見「對」的我們。

世界再不平靜，不要怕，

至少你，還有我，

或至少至少，還有愛啊。

在你跌落生命谷底時，帶你找回那份被遺忘的「愛」

他，是曾在愛裡徘徊，如今已找到幸福的彩虹大叔。

他想對仍在愛裡受罪的朋友們說：

在幸福之前，是很多「曾經的我們」，做了很多的選擇，轉了很多的彎。

然後這些轉彎，會讓你清楚看見，什麼才是適合自己幸福的模樣。

曾經，他的世界找不到一絲平靜——

相伴16年的愛人，跟別人結婚了。

以為家有最安全的保護傘，其實才是最容易受傷的地方。

過去的閨密至交，卻老死不相往來。

有些人在乎事業與財富，遠勝過與你一起享有快樂與感情。

終於有本事買下一間又一間的房子，卻已來不及把外婆接回來住。

現在，至少他的世界還有愛——

陪伴：跟相伴16年的愛人分手後，媽媽問他：「今晚要不要我陪你睡？你十幾年來第一次要自己睡，可以嗎？」

照顧：罹癌那段日子在病榻前日夜相伴的，不是家人也不是愛人，竟是已像家人一般的前男友。

包容：朋友帶著現任伴侶和孩子，還有前任伴侶帶著現任伴侶，同坐一桌笑著吃飯，這畫面多溫暖。

接納：同志伴侶的牧師爸爸說：「愛上一個同樣愛你的人，沒有對不起任何人，就沒有對不起上帝。」

感恩：萬gay膜拜、促成無數佳偶的同志月老「吳姊」，至今仍是單身腐女──所幸當年那些小鮮肉，現在還不忘陪她散心吃飯。

如果這都不算愛，

那麼，愛，是什麼？

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航