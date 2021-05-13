日本創成會議報告（中）：創建「全球化都市」失敗的日本，學到哪些教訓？

日本正成為少子高齡、人口減少的社會，處於瀕死的狀況。其中，因產業空洞化而導致地方都市衰退的狀況更為嚴重。要復興日本，必須先重振地方都市。為此，須跳脫封閉在狹小島國的想法。2050年，日本的人口將會從1億2800萬人降至9700萬人。地方都市就連在日本人口增長期都有人口外流的問題，想必今後會越來越難運作下去。反之，全球人口將從現在的70億人增加3成，達到93億人。地方都市也該思考如何去招攬世界的人才。

日本為成熟國家，要在成本方面贏過新興國家十分困難。應儘速轉型為高附加價值產業。為此，須把日本改造成國際性企業、大學、研究機構的據點 [1]。讓日本成為從國外招攬人才、領導技術革新、能夠訂定國際社會規則的國家，成為亞洲的「知識據點」。設立國際性機構並非只為了創造地域中的工作機會，同時也是創造讓年輕人學習國際觀的教育機會。並且，為了下一代能活躍在全球化社會，開拓一條新的升遷之道。在「國內全球化」的同時，也建造能被選為國際據點的都市。

世界上有許多被稱為「國際都市」的城市，但其中多數只是各國籍的人住在一起而已。在這樣的都市，時常會產生文化上的對立以及國民對於治安和秩序的不安。另一方面，在比日本早一步踏入低成長的成熟社會的歐洲，有著即使身為地方都市，卻因召集了外國人才和資本而不斷成長的都市。各式各樣國籍的人並不是只單純的聚集一地，而是尊重當地歷史與文化，並藉由與當地居民一同參與，規劃總體社區營造，將當地視為「自己的都市」來居住。日本的地方都市的目標，是建立對外國人而言也擁有公共財價值的「全球化都市」。

建設「國際都市」時的失敗

要建立「全球化都市」並不是一件簡單的事。在這之前日本也數次嘗試建立國際都市過，但成果都不盡理想。

其主因為沒有從生活者的觀點來思考。日本在開發國際都市時，往往以建設符合目的的設施為第一考量，而不以生活機能為優先，導致至今為止建設出的都市，不只是外國人，連日本人都不覺得是適合生活、具有魅力的都市。

舉例而言，筑波研究學園都市是將人行道和車道分離，以用車子代步作為前提來建設。而這種構造由於道路過寬，使得行人無法舒適的行走。而且不只沒有設置公園、廣場等歐美都市普遍用來當作交流中心，居民平時會聚集休息、交流的設施，也沒有設置享受音樂等休閒活動的設施和空間。都市因此成為單純的無生命之物。

並且，由於沒有充分利用民間的知識，以及行政機關之間無相互協助配合，而是各自為政。在這樣的弊端之下，購物等休閒設施、通往都心的交通等對生活環境的改善十分落後。現在雖然成了家族會一起來居住的城市，但建設初期，來的人都是單獨上任，不願意帶家人過來。這也是使都市魅力下降的原因之一。

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第二個原因是日本的主導方式。為了從世界各國招攬人才、資本、創造作為世界共通的公共財之都市。並且建立全球化計劃 [2]這種讓各國能以平等的立場參與其中新的國際設施、機構的管轄體制，讓各國參與其中至關重要。以前日本並無建立這樣的體制，而是由日本一手主導國際計畫。其結果就是各國責任少，若日本減少投資，他國也會跟著抽手。2012年秋季開設的沖繩科技技術大學院大學，也因為只有日本單獨提供資金，而存在許多難題。

第三個原因是過度將國內事項優先的決策方式。2005年決定於法國建設的ITER（國際熱核融合實驗反應爐），日本原本也是候補之一，但因無法順利領導國際決策而失敗。日本有比較重視國內的共識的傾向，因此常被認為是「雖然穩健但很慢」、「不重視海外的意見和需求」的國家。國際計畫也是外交的一環，需要有不同的決策流程。需要把日本的意見在「可能性的階段」便傳達給國外，並聽取國外的意見，領導國際性決策的流程。

讓外國人想居住、具有魅力的都市設計

景觀的協調與創造共享空間

所謂創建「全球化都市」，就是創建外國人會想於此生活的都市。不只是其中心的國際設施、機關的機能，也要注意不同國家，生活方式不同這件事，創建出能讓外國人安心生活的都市。而這樣的都市設計最終也會提升日本人的生活品質。

為此，首先都市必須要重視生活空間。身為交流中心的公共用地（commons），也就是共享空間的改善尤其重要 [3]。在歐美，擁有長遠歷史的都市，其中心都有人們步行就能到的廣場或公園。人們聚集在共享空間，通過共同的風景和經驗來擁有共同的記憶，進而認知到這裡是「自己的都市」。而這樣的交流也使社區得以緊密連結。必須以創造出這樣的共享空間為中心來進行都市整體的設計，創造讓外國人、日本人皆能參與策劃並持續發展下去的社區。

地域不同，共享空間的型態也不同，需要考慮到當地的自然、歷史、文化等特質來設計。舉例而言，在被自然環繞的地區，與其設置公園、廣場，設置美食區更能發揮其功能。景觀也是重要的一環，日本的都市景觀缺乏一致性而導致景觀雜亂。也有很多自然和文化景觀被看板、電線桿破壞。需要加強「從別人看來，這個都市是什麼樣子」的思考方式，引導出當地原有風景之魅力使得都市整體景觀更加協調。

另外，通往共享空間的日常生活動線的設計也是非常重要的，在高度成長期時，有許多地區因以車道為中心來設計，導致生活空間被切割。應考慮生活空間中如何活用汽車，以及如何配置大眾運輸工具，須考慮到人類喜好行走在狹長的道路這一點來設計。

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讓家人能安心生活的基礎設施：醫療與教育

要建設考慮到外國人需求的醫院、學校等生活基礎設施。重新建立地域醫療體制，對日本人而言也是迫在眉睫的問題。導入歐美普遍實施的家庭醫師制度，能使高級醫療機關更加集中，建立居民能安心接受醫療服務的體制，使國民生活品質提升。

而學校方面，許多外國人希望日本與母國教育能無縫接軌。為此，應鑽研外國的教育計畫，有可取之處就該採用，如此也能提高日本教育品質。並且也該擴增由國際性評鑑機構 [4] 認證的國際學校。若有地區在建設全球化都市的初期階段，由於外國人兒女的需求較少而無法建設國際學校的狀況，應由國內外的國際學校合作，給予教育支援。

托兒所和保姆也是生活中重要的基盤。在歐美，大人在下班後的個人休息時間，是不會帶小孩一起玩樂的。因此，除了上班時段，也該考慮如何應對這樣的時段。在美國，由於孩子13歲之前，父母有同行的義務，因此父母在出門時通常會請保姆。然而，增設以學齡前兒童為對象的國際學校和雙語保育設施，或是提供外語服務的托兒所、幼稚園固然重要，但更重要的是要解決國內約46000千位兒童無法進入托兒設施的問題。

住宅、商店本該應由民間自行開發，但也有些地區在初期階段需要公家機關的支援。在歐美因個人主義盛行，能否「自由選擇」也是一個重點，希望住宅、商店不是統一、無變化，而是有各式各樣的形式。有些歐洲城市，會舉辦從食品至日用品皆有販賣的週末早市，其中有些雖然是小村莊，卻有100以上的店舖，有許多人從鄰近地區來訪，十分熱鬧。像這樣利用共享空間舉辦活動，不僅能促使成立日本人和外國人共同參與的社區，也能振興區域經濟。

根據生活方式不同，充實活動項目

為充實休閒生活，增加娛樂活動。娛樂活動是人類基本活動之一，擁有高品質的休閒活動種類，也會提高都市的魅力。為了外國人能享受下班後的時間，增加餐飲店，並能享受演唱會、戲劇觀賞等都市型休閒娛樂。雖然也需要文化或運動設施這種硬體基礎建設，但由於音樂廳和居民會館不只是建設費用，在維修方面的開支也十分龐大，人口規模小的都市很難去建設。人口規模小的都市應將心思花在公園這種設在戶外的共享空間。例如平時作為公園使用，但在地區最佳時節時，邀請著名樂團或劇團，舉辦音樂節、戲劇節等活動 [5]。

無形的基礎設備也很重要。招待外國家庭參加日本傳統祭典與居民同樂，或是舉辦與動漫、時尚等在國外也十分受歡迎的日本流行文化的相關活動。透過這些活動，促進日本人與外國人的交流，攜手提升文化水平。若能在地方建設「全球化都市」，那麼也應該能透過農業來交流，這對於當地高齡者來說，也是新的活躍的機會。

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創造居民能共同擁有的都市象徵

擁有歷史性紀念物城市，能透過紀念物讓居民對其都市有「自己的都市」的共識，並能超越世代。像祭典等能讓居民成為一體的活動也有相同的作用。不只是有形的紀念物，無形的也很重要。舉例而言，許多外國人對日本抱有先進科學技術之國的印象，若能活用日本的技術，以「環保都市」作為理念，地區全員共同實行的話，無論是日本人還是外國人都能有共鳴。這樣的理念也是都市象徵的一種。

加強連結外國的交通網絡

對全球化都市而言，確保長期留日的外國人短期回家的便利性也很重要。日本雖然在47都道府縣中的37都道府縣設有機場，但幾乎沒有被有效地利用。重新審視地方機場，將其視為人們交流據點，並順應全球化都市的發展，增加以近距離為主的國際航線，使其能靈活運用。

（本篇特別感謝林佳佳協助翻譯）

日本創成會議報告（下）：招攬「國際直線對撞機」，轉型成為「全球化都市」的第一步

註解

日本現在雖有38個國際機關事務所，但幾乎都是將總部設在歐美，日本則為支部。 所謂「全球化計畫（global project）」是指設置國際機關，不是以一國主導的方式，而是給予各國同等的權限和責任來參加。以前在基本粒子物理研究領域有被稱為「國際計畫（international project）」是以一國主導為基礎，請各國提供資金的計畫。 日本也漸漸開始感受到公共用地（commnos）的重要性，但遠遠不及歐美國家。其背景為，以前除了寺院之外沒有建設讓人聚集的地方。只有井邊、緣廊這種小公共用地，但這些也在消失。這個課題同時也是如何以日本人的角度重新規劃公共用地的問題。 在美國設立本部的WASC、ACSI，在英國設立本部的CIS。除此之外還有瑞士IB(International Baccalaureat)文憑課程。 著名的坦格活德戶外音樂祭，波士頓交響樂團在夏季時將本部移往麻薩諸塞州的小城鎮時舉辦。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航