與富豪企業家離婚的太太們：梅琳達花22年摸索女性主義，瑪肯西投身公益成慈善家

（中央社）全球最富有的夫妻檔兼慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda）宣布結束兩人27年婚姻，不過這名被視為改變人類生活的重要女性，在女性自主的道路上，卻歷經長達22年摸索，外界難以想像。

梅琳達的「女性主義者」之路

梅琳達・蓋茲曾主張「提升女性，也就提升了全人類」，感動「股神」巴菲特慨捐300億美元，不過她在暢銷著作《提升的時刻》（The Moment of Lift： How Empowering Women Changes the World）卻提到，「我第一次被問到是不是女性主義者時，不知道該說什麼，因為我不認為自己是女性主義者。我不確定我當時了解女性主義是什麼」。

梅琳達在書中指出，

「22年後，我成了熱心的女性主義者。對我來說，這很簡單。身為女性主義者相信每個女人都應該能發表意見並發揮她的潛能，且男女應該一起合作克服障礙，終結一直拖累女性的偏見」。

但梅琳達也表示，「即使在10年前，這也不是我能充滿信心說出來的話。我是在多年聆聽女性，經常是辛苦至極的女性心聲後才培養出來的信念，她們的故事教會了我什麼導致不平等，以及人類該如何發展長才」。

事實上梅琳達一直是個以丈夫、子女、家庭為重的傳統女性，書中描述她一次懷孕時的心情五味雜陳，第一時間她甚至還不打算告訴比爾蓋茲，免得妨礙他的工作。而當梅琳達告訴比爾蓋茲，有了小孩之後她就會放棄工作，比爾蓋茲的腦筋一時轉不過來，還一直勸她不要放棄。

不過最終梅琳達還是為了孩子而離開微軟公司，但很快就開始尋找適當的創意出口，「我離開微軟後最熱心的志業是如何讓老幼女性都親近科技，因為科技在高中、大學和之後都對我的貢獻良多」。

梅琳達投入基金會工作，離婚後也將繼續營運

遠流出版社總編輯林馨琴接受《中央社》記者訪問時表示，梅琳達從2000年開始投入她與蓋茲共同掛名的基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）工作，在全球做了許多了不起的事，書中描述她與比爾蓋茲深入偏鄉，傾聽婦女的困境與心路歷程，兩人痛哭流涕、真情流露，相當令人動容。

林馨琴說，梅琳達認為「提升女性，也就提升了全人類」，這樣的主張強力召喚美國甚至全球女性，也感動「股神」巴菲特慨捐300億美元支持兩性平權，如今兩人離婚，她與比爾蓋茲共同掛名的基金會將如何運作和分工，都受到各界關注。

《中央社》報導，比爾蓋茲夫婦2000年在西雅圖成立比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），這是全球規模最大的慈善組織之一，聚焦在公共衛生、教育與氣候變遷議題上。在COVID-19疫情期間，蓋茲基金會挹注約17.5億美元在疫苗計畫、診斷和研究上。

2019年年底，蓋茲基金會的淨資產達433億美元，這是基金會官網最後一次公布的全年度財務狀況。根據基金會官網，1994年到2018年，比爾蓋茲夫婦投資基金會超過360億美元。另申報文件顯示，美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）自2006年起，向蓋茲基金會捐贈了超過290億美元。

和富翁「好聚好散」後過得更好的企業家前妻們

（中央社）瑪肯西（MacKenzie Scott）和梅琳達都是住在西雅圖的前企業夫人，擁有高學歷和職場經歷，走入家庭，最後放手逾25年婚姻。瑪肯西是亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，2019年1月離異。梅琳達是微軟創辦人比爾．蓋茲前妻，這些名人形塑好聚好散、離婚後繼續做公益的好形象。

當時貝佐斯在推特發布離婚訊息，「我們想讓外人了解我們生活的發展」。卸下25年妻子身分的瑪肯西，推文寫著「期待以孩子的父母和朋友展開人生新頁」。

蓋茲和梅琳達真正離婚的原因外界不得而知。貝佐斯和瑪肯西宣布離異後，《國家詢問報》（National Enquirer）緊接著報導八卦內幕，透露貝佐斯和福斯新聞台前主播桑琪士（Lauren Sanchez）有婚外情。

Photo Credit:Reuters/達志影像

走出婚姻陰霾後，企業家前妻更有名。瑪肯西獲得亞馬遜4%股權，約360億美元贍養費，大筆投注在公益，51歲的她以「人美心也美」的慈善家之名獲得外界肯定。

而比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill &Melinda Gates Foundation）自從2000年成立以來，讓蓋茲夫婦一直受到媒體關注，56歲的梅琳達早已是活躍的慈善家。

然而，瑪肯西或梅琳達不只是成功男人背後的女人，且是學有專精的時代女性。

《紐約時報》報導，瑪肯西就讀普林斯頓大學（Princeton University）時，曾師事諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison），被評為創意寫作課「最優秀的學生之一」。

瑪肯西與貝佐斯婚後從美國東岸搬到西雅圖在車庫創業，當時亞馬遜只是一間小型電子書商。伴隨亞馬遜蒸蒸日上的發展，身為企業強人的妻子，瑪肯西婚後育有4子，包括3個兒子和一位自中國領養的女兒。過去她偶爾公開露面是為了宣傳出版的小說。

同樣是「學霸」，根據領英（LinkedIn）的職涯資料，梅琳達畢業於杜克大學（Duke University），並取得該校MBA學位。梅琳達在2019年回憶錄《提升的時刻》（The Moment of Lift），描述童年、生活。在微軟公司從行銷經理開始做起，與蓋茲在一場員工餐會認識，兩人都喜歡拼圖，梅琳達在一次數學遊戲中擊敗蓋茲，贏得他的心。

儘管1994年梅琳達嫁給蓋茲時，身為微軟共同創辦人的蓋茲已擁有高身價，梅琳達表現不俗，1996年離開職場、專注家庭前的頭銜是微軟資訊產品總經理。回憶錄中，她揭露身為公眾偶像之妻和3個孩子全職媽媽的掙扎。

值得關注的是，兩人都沒有放棄所學所長。瑪肯西重拾小說創作，處女作於2006年獲得美國國家圖書獎（American Book Award），第2本書2013年出版。梅琳達於2015年成立Pivotal Ventures投資公司，特別關注女力成長。

世界富豪榜上的兩位企業家原配放手婚姻、展開人生新頁，她們選擇好聚好散，並以公益行善樹立新時代女性形象，或將成為面對婚姻問題時的典範。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範