「他X的滾出去」菲外長為南海主權罕見對中國爆粗後，總統府稱已對北京道歉

（中央社）菲律賓外交部長陸辛昨天在推文爆粗口，要北京「他X的滾出」南海菲律賓經濟海域。菲國總統發言人羅奎今天說，陸辛個人言論不代表馬尼拉當局政策，陸辛已向中國道歉。

菲律賓和中國的南海主權紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉當局指220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），屢向北京提出外交抗議，要求立即離開菲國專屬經濟海域。

外交抗議未奏效下，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）昨天推文寫道：「中國，我的朋友，我能多有禮貌地說這件事呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

對此，羅奎（Harry Roque）今天在記者會表示，陸辛所說只是他的個人想法。「我根據總統的明確指令澄清，這不是菲律賓的政策。」

羅奎說：「陸辛部長告訴我，他個人已向中國大使道歉。他（寫了）那些話只是因為有些事讓他很煩躁（gave him a hot head）。」

羅奎表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）的態度是，在外交領域，謾罵是不合宜的。「總統給內閣的訊息是，只有總統可以咒罵。其他人不能模仿他。」

雖然未指名道姓，杜特蒂昨晚在預錄的電視談話中說：「中國仍是我們的恩人。僅僅因為我們跟中國有衝突，不代表我們要（表現得）粗魯無禮。」

雖然杜特蒂政府強調與北京的友好合作關係，但明年5月菲律賓即將舉行總統大選，以菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）為首的反對派人士開始在南海議題上向杜特蒂施加壓力，網路更傳出有一批退休和現役將領決定不再支持杜特蒂。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2日發表聲明，強調國防部與杜特蒂立場一致，即在不開戰的前提下，「捍衛我們正當權益，維護海域和平」。

羅倫沙納說，對於杜特蒂政府與中國「長期及方方面面的關係」，菲律賓可以與其他國家友好合作，但「不能以我們的主權和主權權利為代價」。

至於菲律賓海巡署和漁業暨水產資源局（BFAR）近來強化西菲律賓海演習，中國外交部4月26日要求「有關方面停止採取導致局勢複雜化、爭議擴大化的舉動」。對此，羅倫沙納強調，菲國政府立場不會動搖，海巡署和漁業暨水產資源局的海上巡邏將持續下去。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

值得注意的是，西菲律賓海防務主要由菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）負責，這次海上演習卻是由海巡署和漁業暨水產資源局執行，以「強化培訓海上航行、小型艇操作、維護保養和後勤操作」，未見菲國軍方參與，可見馬尼拉當局淡化演習軍事色彩，不願與北京兵戎相見的態度。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年2月28日，中國軍機載送中製科興疫苗抵達菲律賓，當時菲律賓總統杜特蒂和中國駐菲律賓大使黃溪連合影。

中國外交部要求菲外長言論應符合禮儀

《中央社》報導，菲外交部長陸辛（Teodoro Locsin）3日在推特爆粗口，要滯留南海的中國船隻「滾蛋」。中國外交部發言人汪文斌今天回應稱，希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身分。

中國外交部下午以汪文斌應詢的名義，在官網發布新聞稿作上述表示。他並宣稱，黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域。中方敦促菲律賓確實尊重中國的主權和管轄權，停止採取導致局勢複雜化的舉動。

他又說，事實一再證明，搞「麥克風外交」（指各自喊話、各說各話）無法改變事實，只能破壞互信。希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身分。

汪文斌並援引菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的說法，指兩國在個別問題上的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作。他又說，這也是雙方多次達成的重要共識。

汪文斌最後重申，中方一貫並將繼續致力於與菲律賓透過友好協商妥處分歧、推進合作，繼續在抗擊疫情和恢復經濟方面向菲方提供力所能及的幫助。

中國控制的黃岩島（Scarborough Shoal）是南海最豐饒的漁場之一，中菲都聲稱擁有主權，是兩國關係緊張的導火線。3月有數百艘中國船出現在菲律賓專屬經濟海域後，北京又一再拒絕馬尼拉提出中方船隻離開的要求，雙方緊張態勢升高。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2日無視北京警告，表明將在爭議海域南海持續軍演。菲律賓外交部隔天也發表聲明，指控中國海警船在南海黃岩島附近，對進行演習的菲國艦艇採取「好戰行為」。

而陸辛3日則在個人推特（Twitter）發文寫道：「中國，我的朋友，我該多有禮貌地說呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

對於上述發言，陸辛今天上午在推特發文表示，如果中國國務委員兼外長王毅有關注推特，「那麼我很抱歉傷害了他個人的感情」（I’m sorry for hurting his feelings but his alone）。

陸辛下午並數次發文強調，致歉只針對王毅個人，不是對中國。

Credit: Reuters / TPG 圖為民眾抗議中國侵犯菲律賓南海主權，照片攝於2018年6月。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範