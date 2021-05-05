【展覽】《順天美術館藏品歸鄉展》：台灣藝術史橫跨一世紀的承襲與流變

文：李蔚龍（對推廣當代藝文展演和重建台灣藝術史等相關議題頗有興趣的小幫手）

我們終將看到台灣的新美術，它反映台灣人生活的現實；對社會提出批判；回頭追尋歷史淵源；塑造現代人的容貌。從此逐漸與中國美術、日本美術分道揚鑣，走上自我的道路。－謝里法，《台灣心靈探索》，1999年

2019年美術界的大事之一，乃是文化部接受來自於美國加州爾灣市順天美術館（Sun Ten Museum）捐贈671件館藏台灣美術作品的返鄉計畫。前文化部長鄭麗君曾提到：「不久以後，我們將可欣賞陳澄波、廖繼春、李梅樹、洪瑞麟等一代又一代台灣藝術家的畫作，回顧他們如何用藝術衝破時代的桎梏與思想的藩籬，說一個又一個精彩的台灣故事。」[1]現今於國立台灣美術館開展的「海外存珍──順天美術館藏品歸鄉展」即是上述脈絡的體現，描繪出橫跨一世紀之台灣藝術史的承襲與流變。

Photo Credit: 節圖自漫遊藝術史 李梅樹，〈曙光〉，1970，油彩、畫布，80x117cm。

這批珍貴畫作是由藥學博士、順天堂藥廠創辦人許鴻源博士藉由一己之力，支持藝術家創作而收藏。其收藏歷程宛如一場寧靜的文化運動，可被視為一種對於「台灣主體性」的追尋過程。例如，他在口述自傳中曾提到：「我只盡一台灣人的本份，想對台灣有一點貢獻；我無能力參加台灣自決運動，也無勇氣，也無吸引群眾的才能，所以不敢站在第一線做台灣自決運動的前鋒。但我相信每個台灣人都愛台灣，也愛收集台灣文化的東西；希望小小畫冊的範圍有一天能對台灣文化有所貢獻。」[2]

事實上，前述的自決運動源起於幾位台灣人基督徒領袖：黃彰輝、黃武東、林宗義、宋泉盛等人，1972年在美國首都華盛頓發表宣言成立「台灣人民自決運動」。該運動作為回應「台灣基督長老教會對國是的聲明與建議」（相關文獻亦在展覽前段展示）具體行動，是因應中華民國退出聯合國之後、美國總統尼克森準備訪問中華人民共和國而起。[3]這些對於民族主體的自我意識覺醒，連結到1970 年代台灣國內外政治、社會氛圍，與其後形成的「台灣美術鄉土藝術運動」發展動態皆有極密切關係。

Photo Credit: 節圖自漫遊藝術史，席德進，〈渡船〉，1980，水彩、紙，64.8x102cm 在席德進於1971年3月《雄獅美術》創刊號第二期發表〈我的藝術與台灣〉的文章後，「鄉土」成為炙手可熱的美術創作題材。

在席德進於1971年3月《雄獅美術》創刊號第二期發表〈我的藝術與台灣〉的文章後，「鄉土」成為炙手可熱的美術創作題材。[4]以上的因素，或許也成為許鴻源藉由畫作的收藏，深化對故鄉的情感與記憶的助力，並激化他想對故鄉作出貢獻的使命感。

這些針對藝術史的典藏、積累與建構，正是立基在對於過往集體命運的想像，彷彿安德森稱為「想像的共同體」（the imagined communities）。也使人不禁想起，謝里法曾針對日據時代「新美術運動」的政治面向檢討，標誌出1930年代美術的自我表現風潮。他說：

新美術運動就是美術的近代化運動。從另一的角度看，它同時又是美術的台灣化運動。在新美術運動之前，台灣除了新住民工藝美術，就是中國美術，並有足以反映今天台灣社會的台灣美術。新美術運動是讓畫家睜開眼睛、觸及本土的現實藝術的創作由對本土的認識而認同，這個認同的過程便是運動的內容了。它不僅限於美術本身的展演，但又包含濃厚的政治與社會意義。[5]

Photo Credit: 節圖自漫遊藝術史 謝里法，〈水牛群〉，1981，油彩、畫布，96.5x121.7cm

從「新美術運動」到「台灣美術鄉土藝術運動」，皆都指涉一種新的「想像」，若細觀展覽的敘事軸線，並參照台灣的歷史進程，也可看出許鴻源收藏的脈絡：初期分屬兩大系統；一是活躍於台灣的日治時期，一是出身於中國大陸、卻在 1949 年的政治變局中來到台灣的藝術家。

其後，接續的藝術家面對1920年代世界性民族自決的思想劇變與政治變局。接著是戰時出生的藝術家，並交棒給1945 年以後出生成長的新生代創作者。從危機挑戰到安定茁壯，從困頓艱難到經濟起飛，從1871年誕生的石川欽一郎到1989年出生最年輕的創作者，這些不同世代的藝術家見證從日治到戰前、再到戰後台灣社會政經發展的軌跡。[6]

然而，許鴻源博士的收藏歷程並未直接指涉可供政治解讀的意圖，反倒是翔實地保存台灣文化更多元化、多種族、多衝擊的一面。如謝東山在觀察台灣美術本土化運動的例子當中提到：「唯有透過新的、社會的集體想像之塑造，全新的文化才有發生的可能。」[7]

許鴻源除了購藏陳德旺、陳澄波、陳清汾、許深州、郭柏川、李石樵、呂鐵州前輩畫家外，也購藏沈耀初、余承堯等非本省籍藝術家的水墨畫作品，乃至於當時留美的年輕藝術家，如梅丁衍、薛保瑕、許自貴等人。順天典藏於是在純粹美術的主體性、及地緣政治的主體性思考之間，建構出具有島嶼國家之包容性格的文化典範，也透過觀眾對於藝術史的凝視，進而形成一種美學上的共享記憶（shared memory）。

近年來，從「不朽的青春──台灣美術再發現」，再到本次順天美術館的藏品歸鄉展，以及林玉山與洪瑞麟等家屬的作品捐贈，重建台灣藝術史的漫漫長路已隱約可瞥見輪廓。然而在台灣文化協會成立滿百年的當下，對話、和解乃至於形塑共同認可的記憶，其基礎仍在於釐清台灣社會現存對不同歷史記憶及其建構過程。如同展場內所展示的文獻，暗喻著藝術的主體性便是來自於對社會的不斷顛覆、自我質疑與重新建構。「當台灣人開始一點一滴將這些逐漸被遺忘的歷史片段撿拾回來，就是另一個亮光的起點。」[8]

Photo Credit: 節圖自漫遊藝術史 席德進於1971年3月《雄獅美術》創刊號第二期發表〈我的藝術與台灣〉，開頭即講述：「我的畫，從我早期開始直到今天，始終有一個不變的基調；那就是以台灣這地方的景物，作我表現的素材。我在台灣的時間，已與我在家鄉四川居留的時間相等，但是我繪畫的生涯──從孕育，發展到創作，卻全是台灣給我的因素而促成。」

活動資訊

展名：海外存珍──順天美術館藏品歸鄉展

策展人：蕭瓊瑞教授

展期：110年3月20日至6月27日

地點：國立台灣美術館102-107展覽室及美術街

展件：預計共232件（另包含相關文獻與檔案）

欲知詳情請點此

備註

[1]引自鄭麗君的官方臉書

[2]盧俊義編，《許鴻源博士口述自傳》，（台北市：許氏基金會，1994），頁 107。

[3]王昭仁，〈回看「台灣人自決運動」〉，《歷史學柑仔店》，2015年5月8日。

[4]薛燕玲，〈許鴻源順天收藏與台灣美術及畫廊發展關係探析（1970-1980 年代）〉，《海外存珍──順天美術館藏品歸鄉展》，（台中市：國立台灣美術館，2020），頁35。

[5]謝里法，〈三十年代台灣新美術運動的政治探討〉，《民眾日報》第11版，台中市，1987 年11月30日。

[6]蕭瓊瑞，〈當號角響起──順天藏品歸鄉展的歷史意義〉，《海外存珍──順天美術館藏品歸鄉展》，（台中市：國立台灣美術館，2020），頁21。

[7]謝東山，〈建構自主的台灣美術〉，《現代美術》第64期，1996年，頁10。

[8]引自蔡雨辰專訪鄧慧恩《亮光的起點》，《博客來OKAPI閱讀生活誌》。

註：原文標題為〈【海外存珍】一場寧靜的文化運動：順天美術館藏品歸鄉展〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

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