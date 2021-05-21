從漫畫、電玩到電影，細數近年台灣話題性恐怖作品

文：CCC編輯部／侯名晏

近年台灣作品中，「恐怖」類型屢屢出現引起大眾熱議的優秀創作，甚至能跨越作品形式藩籬，進行跨界改編。綜觀這些話題之作，大多納入傳統民俗、歷史、都市傳說，或以日常生活作為發想，以切身元素引導觀眾進入故事並帶入角色，進而喚起顫慄感受。本期CCC一次彙整近年來台灣出品，極具討論度的恐怖創作，看看在這些作品之中，哪一部最能勾起你內心的恐懼？

漫畫：《百鬼夜行誌．一夜怪談之卷》

2014年LINE WEBTOON於台灣開站後連載至今的代表性漫畫作品。作者阿慢自2009年起即開始於部落格以日常生活及時事發想恐怖圖文。開始連載條漫後，以貼近日常的題材，結合恐怖與搞笑的輕鬆短篇風格打出名號，至今仍是排行榜常客。

Photo Credit: ©LINE WEBTOON授權提供，CCC創作集 《百鬼夜行誌．一夜怪談之卷》

漫畫：《刺角》

以台灣城市為背景，描述殭屍真菌透過來歷不明的毛蜘蛛侵襲人類。作者黃踹以緻密又噁心的畫風令讀者驚嚇不已，2015年於comico連載起接連於台、日、韓獲得恐怖排行榜第1名，並於時報出版單行本，目前於LINE WEBTOON線上獨家連載中。

Photo Credit: ©LINE WEBTOON授權提供，CCC創作集 《刺角》

電影：《屍憶》

2015年8月上映，以傳統民俗「冥婚」為題材，敘述即將新婚的男主角，在路上撿到來歷不明的紅包後，遭遇一連串的詭異事件。電影以民俗元素堆疊懸疑氣氛，成功營造恐怖氛圍，上映一周即突破千萬票房，為國片注入一劑強心針。

電影：《紅衣小女孩》

2015年11月上映，將都市傳說「紅衣小女孩」與「魔神仔」、「抓交替」等民間傳說與禁忌結合，開出8,500萬票房。續集《紅衣小女孩2》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》皆大受歡迎，亦有推出漫畫《虎爺起駕：紅衣小女孩前傳》，建立起「魔神仔宇宙」，令人期待後續發展。

遊戲：《返校》

以白色恐怖為背景，引領玩家進入威權體制下人性悲劇的恐怖解謎遊戲，妥善運用民俗元素與大眾的共同回憶，令玩家深感共鳴。遊戲上市不久後，透過實況主的直播宣傳造就口碑效應，登上Steam排行榜第一名，獲年輕一代熱議。遊戲目前已售出小說、影視版權，同名改編電影更創下2.6億票房，可謂台灣遊戲的里程碑。

電影：《報告老師！怪怪怪怪物！》

2017年7月上映，由小說家九把刀自編自導的青春驚悚電影，描述一群高中生偶然抓到吃人怪物，卻對其進行凌虐，藉此探討霸凌、善惡界線等議題。電影上映前即有極高討論度，最終該片票房突破4000萬。

漫畫：《黑盒子》

漫畫家Pony 2017年起於LINE WEBTOON連載之恐怖漫畫，以系列短篇為主，描繪以情感與人性出發的恐怖故事，擅長以反轉劇情刺入人心，帶有餘韻的結局受到讀者歡迎，目前穩定佔據恐怖類排行榜前三名。

電影：《粽邪》

2018年8月上映，以彰化傳統送煞儀式「送肉粽」為題材，敘述主角因誤觸禁忌而引發一連串靈異事件。本片以長久以來神祕的民俗禁忌吸引觀眾目光，獲得近5,000萬票房，續集《馗降》即將於9月上映。

遊戲：《還願》

赤燭繼《返校》的成功後，推出的第一人稱視角恐怖解謎遊戲，敘述一個發生在1980年代台北家庭中的悲劇，極度還原該年代的視覺元素帶來親近感，加上劇情、音效帶來的心理恐怖，使玩家身歷其境，推出不久即衝上Steam熱銷排行榜第1名，獲得廣大討論度。

Photo Credit: 赤燭遊戲

電影：《女鬼橋》

2020年2月上映，以東海大學女鬼橋的校園傳說為故事基底，講述一群大學生於女鬼橋舉辦試膽大會後失蹤，記者循線追蹤卻使自己深陷險境。熟悉的校園環境結合懸疑元素，成功營造出詭譎氣氛，在武漢肺炎疫情來襲期間，逆勢突破5700百萬票房。

參考資料

電影票房資訊來源：國家電影中心

原文標題為〈又愛又怕！近年台灣話題性恐怖作品〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航