美國意圖轉移半導體供應鏈，台灣若失去戰略優勢該怎麼辦？

這陣子，台灣實在佔足了國際媒體版面。

台積電董事長劉德音5月2日罕見接受美國媒體採訪，其中，哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目的資深主持人史塔兒（Lesley Stahl）問了一個問題：「美國人是否該該擔心，今日大多數晶片都在亞洲製造？」，而這段節目中，除了訪問台積電的劉德音，也訪問了英特爾的新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）。

雖然面對主持人的提問，劉德音在訪談中表示他認為：「美國應該追求更快的運轉，投資在研發上，並培育更多博士、碩士和學士學生進入製造領域，而非試著移動供應鏈，不但非常花錢，而且成效不高。」然而筆者認為，這樣的論述並無法說服美國移轉供應鏈，這段節目也顯示了「將半導體產業拉回美國、提升美國的製程能力」，已經是「從上到下」的發展方向了。以下將分別對此做解釋。

撒錢也要取得戰略優勢

確實，轉移供應鏈，非常花錢，但成效高不高，美國的思考方向可能就和劉德音不一樣了，因為就美國的經驗，取得戰略物資生產，所獲得的戰略優勢實在太高了，石油就是最好的例子。

長久以來，「石油」都扮演著各國戰略物資的角色，更牽動著全球經濟與地緣政治，而過去仰賴中東國家供應石油的美國，可是為此傷透了腦筋。

1973年以色列與阿拉伯國家開戰，阿拉伯產油國因為歐美支持以色列，開始對歐美實施石油禁運，美國油價因此在幾個月內漲了四成，加油站總是擠著大排長龍的車子等著囤油，台灣也備受波及，從衛生紙、肥皂到味精，各種民生必需品都價格大漲。縱使度過了短期的經濟威脅，美國也長期因為石油，深陷於中東複雜的政治角力，背負了龐大的罵名。

然而隨著服務業的崛起、美國頁岩油技術的革命，以及新興能源的開發，石油的需求和重要性大幅降低。根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）的計算，石油與經濟成長相關性從2007年的0.8，降到今天的0.3，美國成了自給自足的石油國後，不僅能確保國家安全和供應鏈的安全，還能在國際議題上取得更高談判籌碼，不會因為石油的供給，而不得不接受中東國家的要求，更能隨己意地推動中東政策。

這樣的戰略優勢怎麼可能不去爭取？當然，台灣對美國的角色不能直接和中東國家去比擬，畢竟台灣在價值觀和戰略上，與美國更為相近，不過別忘了，台灣也是個受到安全威脅的國家，讓台灣一手掌握這個戰略物資的製程，對美國而言絕對是有風險的。

而若要論到花錢，華府並不是個會高度顧忌「撒錢」的政府。美國參議院日前推出《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act），就提出要在2022至2027財政年度期間，每年撥款1500萬美元（約新台幣4億2584萬元）協助美企撤出中國市場、分散供應鏈，以及7500萬美元（約新台幣21億2917萬）在印太區域推動反制中國的「一帶一路」。

事實上，從2019年川普（Donald Trump）政府積極說服台積電到美國設廠、2020年美國國防部推出「快速保證微電子原型－商業」（Rapid Assured Microelectronics Prototypes-Commercial，RAMP-C）計畫，提供獎勵來鼓勵、提升美國的晶片的技術開發和建立先進晶圓廠，以及去（2020）年6月國會提出的《半導體生產激勵法案》（CHIPS for America Act）和《美國晶圓代工業法案》(American Foundries Act of 2020，AFA）來推動電子產業供應鏈本土化，並增加半導體研發的投資，都在在顯示了美國對於取得半導體這項戰略物資領導地位的決心。

但之所以會說是「從上到下」的發展方向，是在於媒體在美國政治中的指標角色。

「從上到下」的發展共識成型

台灣的媒體經常對於台灣的外交政策會有相當多元的聲音，不過在美國，政治傳播研究卻發現，外交事務的報導往往是強化主流和菁英階層的想法，鮮少提供不同的論點與視角。

研究一再發現，美國公眾對外交事務和外交政策的了解相當低，再加上比起國內消息，國際事務的新聞與大眾生活距離感高、難有相關的經驗，因此民眾高度仰賴媒體報導來取得國際知識，而這也又再鞏固了精英的外交政策角度，讓美國民眾在外交事務上的態度偏向一致。

這樣的現象就能套用在美國的對中態度，當華府對中政策正進行「典範轉移」時，主流媒體，不論保守派或自由派，也改變了對中報導的態度，不但更注重中國種種不負責任、違反人權的行為，報導台灣新聞時，也大幅減少以「麻煩製造者」的角度解讀台灣。

從皮尤研究的民調則可以清楚看到，美國大眾對中國的負面觀感也在典範轉移後來到歷史新高。由此可推斷，當「媒體」開始認真的討論一外交相關議題，這樣的意識極有可能將漸漸成為民眾支持的國家方向，讓政治人物更能夠去推動。

對台灣的啟示

看到這裡，讀者可能會擔心，若台灣失去戰略優勢該怎麼辦？筆者認為，在我們仍保有優勢時，必須要思考如何讓台灣持續擁有重要產業的優勢？及如何發展、推動除了半導體業之外的另一個產業的國際優勢？

對於這些問題，劉董事長已經在訪談中提到了，保持優勢以及創新革新的關鍵——「人才」，因此台灣社會需要思考的，是如何解決或適應當前的少子化？如何促進台灣的教育品質？以及如何提升我們的居住、文化、就業和創業環境，來吸引國際高階人才？

若我們能夠回答並實踐以上的問題，不僅能讓台灣繼續保持產業優勢，更是確保我們在全球的地緣政治地位。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航