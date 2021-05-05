糖水不貴，人情無價——甘露甜品

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

認識甘露甜品，是2019年前的事了。

一家街坊糖水店，佇立於土瓜灣38年，歷經數之不盡的寒暑，瑟縮於謐靜的美景街一隅。晚飯後拜訪，車仔檔裊裊炊煙隨風飄起，只見一個年輕小伙子，默默攪拌著綠豆沙，人潮不多，只有他守著未熄的燈火。

年輕人做老字號這麼誠心？

此時，一位婦人捧著熱湯，笑容可掬地進店，那是譚太，身旁埋首低頭喝湯的是她的兒子，一家人肩並肩經營這家街坊店。店小小，糖水賣得不貴，但對母子倆來說，這店建立的回憶、累積的人情味，卻是價值連城。

甘露甜品1980年代開業，那時譚太在街上做小販，覺得日曬雨淋太辛苦，所以跑了去元朗開粥店，輾轉間，得知土瓜灣有家涼茶店要頂手，便轉賣糖水。當時工業起飛，生意穩步上揚，由於它的裝潢維持在八十年代的氛圍，所以經典劇集《大時代》，都選擇在這裡取景。

Photo Credit: 莫小巧

九十年代，工廠關閉，生計不保，他們尋找出路，兼賣車仔麵及小食，如陳皮魚蛋、豬紅、東風螺、牛栢葉等等，淋上自家製沙嗲醬，辣中帶鮮甜，多年口味如一。不過講到最耍家，卻是綠豆沙。他們煲的糖水，只有傳統款式，一碗綠豆沙，堅持用優質的泰國綠豆，比大陸綠豆更勝一籌，加入了香草、陳皮等等，吃下口，非常足料。熱的，入口無渣但起沙，冷的，更是沁入心脾。

Photo Credit: 莫小巧

時至今日，身旁陪伴她的，由丈夫變成了兒子。幾年前，譚生突然在店中暈倒，雖然先生最終好起來，但是需要長期留家休息，店內頓時失去了穩當的依靠。幸好，兒子願意接手老店，他曾經在訪問說過，「很感謝爸爸媽媽花盡心血用這店把我們養大，很想將這個恩惠給他們，而且捨不得關店，畢竟是一家人的回憶。」媽媽聽罷乖仔的感言，不禁咧嘴而笑。

土瓜灣區雖紅，但甘露甜品是區內有名的黃店，譚太說過一句，「世界是年輕人的」，誰說銀髮族姨姨不能心裡澄明？

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