【關鍵眼中盯】「狗狗教父」馬斯克隨手一推，「迷因」狗狗幣讓你發大財

2021年4月20日，對許多人來說是個普通的禮拜二，有研究藥草學的人可能會微微一笑，但在「幣圈」人眼裡這可是一個大日子：是「狗狗幣」（Dogecoin）要「登月」的「狗狗日」（Doge Day）。

一連四個引號，容我慢慢解釋。

所謂「幣」，講的就是區塊鍊上的加密貨幣，比較常聽到包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等等都屬其中，背後技術知識比較複雜在此暫不深談，而狗狗幣就是加密貨幣的一種。

創造之初，狗狗幣只是工程師看到許多人創造各種吹得天花亂墜的亂七八糟幣時，為了好而取用知名柴犬迷因圖「Doge」所做的幣。相對許多說自家幣之後會暴漲千倍萬倍、一顆將值多少萬美元的團隊，狗狗幣不妄自菲薄，在官網上就寫著「1 Dogecoin = 1 Dogecoin」，某方面展示出他們「做自己」的信念。

截圖自狗狗幣官網 狗狗幣官網

也因為狗狗幣挖礦容易、總量幾乎無上限的特性，價值一直都很低。相較比特幣一顆五六萬美元（約160萬台幣）、以太幣一顆兩三千美元的價位，一顆狗狗幣在2020年初大約只值0.002美元，差不多0.06台幣。

不過2021年後，因為長期的行銷（迷因）經營建立起品牌，加上GameStop事件後累積起民氣，狗狗幣價值開始逐漸長高，到2021年4月初已經達到0.06美元（約台幣1.8元）的價值。

你可能會說1.8塊台幣能幹什麼，但若從增長比例來看，0.002到0.06大約增加了30倍，換句話說，如果你在2020年底花1萬塊買狗狗幣，2021年4月時價值會變30萬元。2021年4月的時候，狗狗幣總市值大約是79億美元，用非常不精確的方法換算，大概是1269億顆。

這還只是開始。

這段期間，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特上發了一系列有關Doge（和Dogecoin）的推文，從4月1日愚人節玩笑說要送狗狗幣上月球，4月9日貼了強壯柴犬的迷因，狗狗幣價值也不斷水漲船高，終於在13日開始爆發，從0.08美元在72小時內衝到0.45美元：3天漲了5.6倍，讓馬斯克口中的「上月球（to the moon）」成真。

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

也是這時候，馬斯克在幣圈人心中成為「狗狗教父」，而狗狗家族（Doge Family，狗狗幣持有者稱呼自己的方式）開始醞釀下一波起義：要讓狗狗幣登上一美元大關，時間就選在4月20日「狗狗日」。

那幾天相關的迷因越來越多，主題包括登月、狗狗風暴、馬斯克的合成圖，和很多很多的柴犬照。

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

To the moon we go!!! pic.twitter.com/uqO8yF3NWa — Jack (@SpicerJack_) February 7, 2021

$DOGE is at $.41 cents on our way to $.50 cent and higher! Don’t sleep on the people’s crypto! #Dogecoinrise pic.twitter.com/xuYbcTQc70 — BEN BALLER™ (@BENBALLER) May 3, 2021

終於到了4月20日。

雖然推特上發文看起來信心滿滿，但人們心裡也都知道，若回歸基本面，狗狗幣就是個沒有實際價值的貨幣，當利多出盡時，應該也是開始跌股的開始。

那天，不知道有多少人在電腦前看著狗狗幣的盤勢，想折現逃跑的人一直賣，另一側心中充滿狗狗精神的人一直買，拚死都要穩住價格，紅色線與綠色線如賽馬一般搶著出頭，不但場景十分壯烈，也創下了極大的交易量——單以幣安（Binance）這個交易所，台灣時間4月21日午夜後的15分鐘內（美國時間的中午），就創下了9.6億美元的交易量。

可惜的是，信念最終還是沒有戰勝賣壓，狗狗家庭期待馬斯克在4月20日的發文也始終沒出現，狗狗幣從之前最高點0.43美元，掉到0.27元的近日低點，在全世界都過完4月20日後，繼續在0.3美元左右徘徊。

截圖自幣安網站 狗狗幣台灣時間4月20日至21日的走勢，上方為價格，下方為交易量，單位為美元

當然這些守護狗狗到最終的戰士們，也少不了對馬斯克的一陣罵，哭訴「當我們需要你的時候你在哪裡」，也有不少看熱鬧者嘲笑「說好的上看一美元呢？」推特迷因的風景，一時發生很大的改變。

I am a Chick and I always envy someone else,especially my best friend Doge @dogecoin,cuz he got an enormously rich daddy who just sent him to the moon. To be honest,I am on jealous. Could you please send me to the Mars, Mr.Musk?@elonmusk pic.twitter.com/8q4haAz0CF — LoserChick (@Chick_Labs) April 20, 2021

截圖自Twitter

不過就此一役，讓狗狗幣登上了全世界的媒體，更重要的是，原本以為就要玩完的狗狗幣雖然有些起起伏伏，但多穩定維持在0.2美元左右的價位而沒崩盤，期間也有包括休士頓火箭隊官方紀念品店在內的許多網路店家，接受使用狗狗幣付款。

你以為這樣就結束了嗎？

戰士的辛勞不會被忘記，狗狗的精神永遠長存心裡。4月底美國老牌節目周六夜現場（SNL，Saturday Night Live）宣布馬斯克將成為其中一集的特別來賓，他也在推特發文表示自己是「狗狗教父（Dogefather）」。

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

這一發文不得了，狗狗幣在3小時內從0.25元衝上0.34元，隨著5月8號的播出日將至，狗狗幣也持續向上攀升，甚至超過之前的最高點，在台灣時間5月4號超過0.5美元，換句話說，如果你在狗狗之戰的那晚逢低買入，今天你的狗狗幣資產又會漲一倍。

在瘋狂追求本夢比的時代裡，你永遠猜不到什麼東西將要起飛，搭配更加躍動的幣圈環境，漲跌起伏更加捉摸不定，資產翻十倍的動力可能只是一群人對迷因的喜愛，由一則推特發文引燃，讓一個為了開玩笑而創造的幣，市值540億美元大到可以超越福特。

這些不可思議的數值背後，代表了什麼意義？再想想看，當鉅額利潤吸引讓買幣變得越來越普及，身邊朋友都開始買幣的那一天，那會是市場壯大成熟的信號，又或是擦鞋童們在泡泡前面就位的開始呢？

至少加入的人，現在都等待馬斯克上電視的那一天。

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核稿編輯：翁世航