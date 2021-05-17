《也許你該跟未來學家談談》：「真黑暗，真是快」，我們的工作就是要盡快預測威脅

文：布萊恩・大衛・強森（Brian David Johnson）

我們的暗處

我想換個做法，在本章一開頭就先進行快問快答。這個快問快答的用意，是要承受恐懼——我們人生中最強烈的恐懼。

我們在第2章談到，關於未來，人都害怕未知。這種恐懼可以主宰你的人生，讓你無法靠近自己渴望且應得的未來。我們一起來面對這股恐懼，正面迎擊，讓你看到自己擁有力量可以塑造未來。有了人員、地點和科技，你已經發現了：不但可以想像自己的未來，還能順利達到。你不需要被恐懼嚇到動彈不得，你可以克服它。

我全身上下每個細胞都深信不疑，但也很清楚所有恐懼的成因並非一樣。有些恐懼沒這麼簡單或直接。有些恐懼會讓我們在半夜驚醒，再也無法入眠。這些強烈的生存恐懼常讓人不知所措，覺得無能為力。它們的黑暗，更是難以克服，但我們還是可以用同一套方法找到一線希望，給我們信賴和寄託的力量。

快問快答：正視恐懼

好，我們開始把以下三個問題的答案都記錄在日誌裡。

問題一：你人生中最害怕的經歷是什麼？

從九一一恐怖攻擊和新冠肺炎，你我都經歷過一些極悲慘的全球大事。也許你就是在這些事件中，體驗到最強烈的恐懼。或者如果你或摯愛罹患重病確診時，那肯定會激起排山倒海的恐懼。它也可能來自童年的經歷，或許是在人潮中和家人走散了，或是近距離面對流浪動物。暫時停留在這個恐懼特別強烈的時刻，請你描述瀰漫在這種恐懼的一些感受。恐懼固然是核心，但你還記得其他哪些感受嗎？憤怒、困惑、無力、愧疚？盡你所能地去捕捉當下的心思。

【追加提問】

對於同一種體驗，現在的你有什麼感受？

你認為十年後自己對這種體驗有什麼感受？

花點時間想想，從這個原始事件發生以來，你的感受如何演變？這股恐懼怎麼變形？或許隨著時間變緩和了，也許變得更強烈，就像一直沒治癒的傷口或疾病日漸惡化一樣。你要像回答上述問題一樣，盡量把這段回憶帶來的特定感受和情緒都獨立出來。這個練習做得愈明確具體，效果愈好。

剛剛請你對比現在和過去。接下來我要請你對照現在和明天。關於這個重大的人生經歷，你認為自己能掌握多少？還會沿著同樣的軌跡前進嗎？還是你覺得這個經歷隨著時間而呈現不同的面向？

問題二：哪些事會讓你夜不成眠？

我們一生中的恐懼都會改變。小時候害怕的東西，不同於成年要進入這個世界時所感受到的焦慮。當家長時的煩惱成因，也和進入退休時期的擔憂不一樣。可是我們現在要深究的恐懼，是那種你在客氣交談中不會提出來的。

【追加提問】

這個恐懼如何形塑你現在的生活？

你是否會提防？

你和別人聊過它嗎？ 你當時是怎麼敘述的？

我們人生中有很大一部分是被恐懼、焦慮和煩惱所支配。這些情緒剝奪了我們的未來，讓人很脆弱。看清你的恐懼，以及它們可能對你的行動產生多強大的力量，這樣就可以幫你動手去處理這些情緒了。

問題三：未來最糟會怎樣？

這個問題很重要，在本章的後文會討論。我們在想未來時，思考「最惡劣的情況」是很強大的方法，但很多人覺得這是禁忌。他們不想去思考這些暗處。有些人還覺得有這種念頭很病態，然而，其實利用這些畫面來創造更美好的生活，並不會不健康。

【追加提問】

你覺得自己能不能控制這種情況？

有什麼跡象預示這種陰暗的未來要開始了？

這就是你開始削弱深層恐懼力量的方式。第一步就是先確認你能控制什麼，就算你能掌控的事很小也無妨。（我們稍後會在本章詳談。）一般在逆向鑄造的過程中，詳細理解它對這個未來發揮的作用很關鍵。走進最幽暗的陰影裡再走出來，可以協助所有人建構更有希望的明天。

真黑暗，真是快

我能成為知名的未來學家，其中一項因素就是因為我發明了「預測威脅」的方法，你可能記得我在第3章提過。它正如其名：找出未來的威脅，並擬定策略去處理它們。這些威脅的目標可能針對企業，也或許是國家安全或經濟穩定。我的團隊和我會先找出可能的威脅，再想出最好的方式來中斷、消弭，以及復原。

我和美國陸軍、聯邦緊急事務管理總署，以及許多私人企業進行過預測威脅。我們探討過的未來包括核擴散、人工智慧武器化，還有遇到大規模毀滅性數位武器會是什麼樣子。這項工作非常可怕，但它能賦予力量。

我負責主持亞利桑那州立大學的預測威脅實驗室，而我們的座右銘就是「預見未來，行動培力」，這真的就是我們的目標。它不只要找出可能的黑暗未來，還要提供具體的步驟來避開。

我們在實驗室裡還有一個非官方的座右銘：「真黑暗，真是快」。因為我們的工作就是要盡快確認這些威脅，這樣才能開始改善現況。我去參加派對或烤肉會的時候，若別人問起我的工作，回答通常也是「真黑暗，真是快」。我一開口，有時候就會忘記對多數人來說，平常沒事也不會研究生化武器未來會不會擴散。所以我如果太快就進入太黑暗的話題，就會看到有些人的表情開始變化，他們顯得不安，不斷調整姿勢，然後開始盯著熱狗發呆。對，我就是那種掃興的人。幸好，我通常都能意識到，然後快速把話題轉換到籃球或正在追的戲劇。

儘管我的工作著眼於許多陰暗的未來，不過，有趣的是，很多同事通常也說，我是他們認識的未來學家中最樂觀開朗的。我試著讓他們知道，我的工作是探究這些威脅，但也是要確保它們不會發生。我很積極地讓未來更安全，這樣就不會對明日感到悲觀。

真的讓我害怕的那件事

身為發明了預測威脅的未來學家，我花大量時間在探索恐懼的淵藪，常有人問起我最怕什麼。這個問題我已經回答很多年了。如果是記者或電視名嘴提出來，我通常會說我最怕看到別人放棄打造自己未來的力量。這是真的。當大家放棄想像和打造自己未來的能力時，就不可能有好結果。

但實情不只如此。

近來，出現一個陰暗的未來，真的嚇壞我了。二○一九年，我的實驗室調查了一種特殊的未來威脅：用科技損害真相。具體來說，我們研究了「假消息」（製造不實言論）、「散播假消息」（在不知道訊息是不實的情況下散播假事實）和「惡意訊息」（分享有關個人、組織相關的隱私或不利資訊想傷害他們）。這三種行為都符合歐洲理事會定義的「資訊失序」。

當一連串的新科技進展可能造成資訊失序時，我們在預測威脅實驗室裡就研究它未來十年內會產生的影響。主要的發現如下：

接下來十年內，人工智慧、機器學習、量子計算和物聯網、智慧城市、海陸空自駕交通工具等科技的發展，都會讓美國的敵人有能力讓資訊失序機械化，以影響、操弄和傷害組織與個人。這些即將問世的資訊失序機器會大範圍鎖定團體和區域。人工智慧和機器學習讓資訊失序機器愈來愈自動化，甚至完全自動化，讓它可以做到即時針對個人調整，攻擊個人的同時也做出大規模的攻擊。資訊失序機器出現的威脅，在於他們能即時做精準投放，又能產生大規模的宏觀效應。這會直接威脅國家與全球的安全，也會威脅美國的未來。*

如我所說，這很可怕。基本上，我們預測威脅後發現，在不遠的將來，敵人、罪犯、企業和幾乎任何人都能以你為目標，創造出為你量身訂製的資訊、新聞和報導。這些資訊可能完全不真實，或是只有一小部分是真實的，但這樣的訊息就能讓你做出平常不會做的事。

資訊「失序分子」會點燃你的正義怒火，專挑你最在乎的事來攻擊。他們會持續操弄我們去做出違心的行徑，利用美國境內族裔、政治與文化的嫌隙，讓人互相鬥爭。這些行徑惡劣的人才不管你是支持哪個黨或中間選民，也不在乎你贊成或反對什麼議題。他們只是利用原本會製造分化的事讓我們更加分化，然後彼此廝殺到頭破血流，讓他們漁翁得利。

這是很陰暗的一個未來，但資訊失序讓人反目成仇還不是我最害怕的事。令我畏懼的是大家明知道這個現象，卻沒有採取任何行動來阻止它。我很驚恐，因為有人竟然看到負面的未來即將來臨，非但沒拿出任何作為阻止，還任由它發生。他們奔向這種未來，甚至還帶著別人一起衝。這樣的輕率和殘忍的行為，讓我害怕。人們彼此相殘的世界是我恐懼的暗處。

所以，我要怎麼找到光明？啟發我的人之一，是卡爾．薩根（Carl Sagan）。他是作家、天文學家、宇宙學家、天體物理學家、天體生物學家，能解釋所有科學概念。他在《魔鬼盤據的世界》（The Demon Haunted World）提到，身而為人，我們必須理解，在宇宙大戲裡，我們不是主角。你我住的這顆藍色小岩石，並不是宇宙的中心。在浩瀚、令人敬畏的宇宙中，我們居住的地球只能算是邊緣地區。

在這黑暗無垠的虛空裡，我們擁有的就是彼此。我們不能這麼輕率與殘忍。這就是我進入暗處時的作為與想法。寫這本書的原因也是如此。這是我面對自身生存恐懼的方式。一個人接著一個人，一個班級接著一個班級，一場演講接著一場演講，逐漸傳遞光明。你要怎麼在自己的暗處運用這套方法呢？讓我介紹威爾給你認識。

書籍介紹

本文摘錄自《也許你該跟未來學家談談：一堂前所未見的人生規畫課，所有問題你都可以問》，先覺出版

作者：布萊恩・大衛・強森（Brian David Johnson）

譯者：葉妍伶

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關於未來，你聽到的都是錯的！

不懂AI很怕被淘汰？

憂心前途，不知道該選什麼職業？

看似難以追逐的夢想該不該繼續堅持？

讓英特爾首位未來學家、美國政府與軍方的困境解套大師，

一位堅持不作預言，只幫人解決問題、實現渴望的友善專家，

用25年精煉鑄造的未來心法，帶你剷除恐懼源頭，搞定未來！

25年精煉的鑄造未來心法，見證無數人和組織的命運徹底質變！

3個關鍵真相、3個未來助力、3個行動階段，帶你輕鬆往前走！

透過鑄造未來的方法，你會發現今天就可以開始採取必要的行動來塑造明天。

我在這行做了25年，我知道大家看清楚步驟之後會多麼迫不及待地想要展開行動。

——布萊恩・大衛・強森

面對茫茫前路、不可知的未來，你可以問老師、父母、前輩、朋友、主管，但也許你該找的人，是更專業的未來學家。

布萊恩・大衛・強森是英特爾前首席未來學家，神奇的是，碰到各種問題，大家都喜歡找他指點迷津。他用英特爾擘畫晶片未來的策略和工具，幫助許多人改變自己想像、設計、打造人生的方式，實現最想要的生活。

試試帶給人龐大改變力量的未來鑄造術，你對未來的迷惑都有解——

轉換工作跑道時，不能光說「不要做我現在做的事」，逼自己想像細節，未來會更真實。 思考你的財務未來時，「錢不是錢」這個觀念會給人很多力量。 打造未來時，當你質疑、不相信、一直說不，通常就表示未來近了。 我們對科技的任何恐懼都不是來自科技本身，而是來自我們的無力感。 如果你真的很擔心末日浩劫，你要做的就是走出去，認識鄰居。

給自己一個機會，勇敢做個不同的夢，達到真心想要的未來——

泰拉處境淒涼，現有存款連付當月房租都有問題，因為鑄造未來，讓她找到付房租的方法，還能重回學校完成物理治療學位。

麥鐸斯沒有理財概念，每月收支完全無法平衡，害怕日後窮到要靠救濟，也無法供應小孩念書，因為鑄造未來，讓他有了存款和投資可以買房子。

主修美術的小羅，別人笑她想去皮克斯動畫的夢想，她也覺得遙不可及，因為鑄造未來，讓她成了漫威電影的動畫師。

茹絲歷經充滿敵意與怨恨的婚姻，離婚後仍渴望一段健康的感情關係，因為鑄造未來，讓她找到契合的另一半。

艾爾想到兩個兒子年紀還小就罹患糖尿病，整整五年無法安眠，因為鑄造未來，讓他重拾信心，脫離科技的擺布，找到積極幫助兒子治療的方法。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航