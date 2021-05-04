台灣三得利首位本國籍總經理顧令德上任 三大發展目標 全新團隊帶領企業邁入嶄新紀元

台灣三得利公司於2021年3月1日發布全新人事命令，由原財務長顧令德晉升總經理，成為台灣三得利公司成立20年以來第一位本國籍總經理。甫上任的顧令德擬定「企業經營在地化、深耕台灣市場」、「拓展高端商品、優化品牌形象」、「善盡企業社會責任、創造多元共融職場環境」等三大方針，期望為台灣三得利公司帶來全新氣象，帶領企業發展邁向嶄新紀元。

顧令德於2018年加入台灣三得利公司擔任財務長一職，在加入台灣三得利公司之前，顧令德曾擔任包含台灣嬌生公司（Johnson ＆ Johnson Taiwan）等多間跨國公司的首席財務官，具有豐富的財務分析經驗以及國內外接軌擴展經驗。顧令德將藉著本身堅強實力與豐沛實務經驗，持續為台灣三得利公司投入最佳能量。

身為台灣三得利公司自1984年成立20年以來首任本國籍總經理，顧令德一上任便展現對於企業經營與酒類市場的企圖，同時並為台灣三得利公司接下來的發展訂下三大目標與願景：



一、「企業經營在地化、深耕台灣市場」：

身為跨國公司Beam Suntory的一份子，台灣三得利公司計畫善加運用跨國公司的資源，引進含威士忌、利口酒、白色烈酒、低酒精飲料等來自世界各國的各種品項，以更全面的產品版圖嘉惠台灣消費者。

同時，為了更接地氣、貼近台灣消費者，台灣三得利公司包含業務、企劃、財務、人資等四大部門高階主管，均為本國籍人才，成為管理團隊100%都是台灣人的全台灣唯一烈酒公司，期望在公司治理以及品牌經營上面，能以台灣角度思考、更從在地思維出發，聆聽員工與消費者的生活與需求，創造更加體貼文化的企業經營與品牌策略。

二、「拓展高端商品、優化品牌形象」：

針對台灣消費者酒類品飲需求的兩極化，台灣三得利公司未來也將更致力於「高單價威士忌的品牌擴展」以及「高性價比產品的品牌優質化」二大發展方向。在「高單價威士忌的品牌擴展」方面，目前已見成效的如山崎單一麥芽威士忌、白州單一麥芽威士忌、響調和威士忌等的日本頂級威士忌的進口、歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌的投資、美格美國波本威士忌的培育。在「高性價比產品的品牌優質化」面向，則有包含角瓶日本威士忌、金賓美國波本威士忌的形象提升、微醉雞尾酒、-196℃強冽調酒品類的拓展，以滿足廣大酒類消費者的需求。

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」，連續5年榮登台灣低酒精飲料銷售冠軍。今年春天正式在台推出在日本造成搶購，甚至一度斷貨的全新口味「乳酸沙瓦」。上市首月，乳酸沙瓦創下台灣HOROYOI微醉9年來最佳銷售紀錄，不僅有店家自行大量陳列堆貨，更有許多消費者在網路擴散口碑，預期今年整體微醉銷量再創銷售高峰。

歐肯單一麥芽威士忌來自蘇格蘭唯一全程使用「3次蒸餾」製酒的威士忌酒廠，是三得利集團致力於保存及珍視各地傳統的表徵。來自「3次蒸餾」的純粹酒液能夠更加完美融合橡木桶的風味，近日剛上市的「歐肯白蘇維濃桶」的細緻風味就是其中一支充分展現純淨酒質的限量商品，甫上市如今已經一瓶難求。未來「歐肯」也將在持續創新消費者溝通、強化品牌知名度及帶領「3次蒸餾」風潮等三方面，獲得三得利集團的全力支持。

金賓美國波本威士忌為美式潮流的象徵，除了深入搭餐場域推廣金賓Highball喝法外，更邀請嘻哈團體「頑童」代言，讓品牌更接地氣且深受年輕族群喜愛。今年初夏，金賓更特別商請頑童擔任設計總監，推出聯名贈品「Jim Beam X MJ 116 Mini Bar」塗鴉版與刺青版外，頑童更為金賓推出單飛後首支合體新作《Sweet Baby》並大飆唱功與演技，演繹因為「Jim Beam X MJ 116 Mini Bar」以及金賓Highball所帶來的奇幻旅程，勢必將再掀起一股新浪潮。

三、「善盡企業社會責任CSR與創造多元共融D&I職場環境」：

為了實踐企業永續治理的理念，台灣三得利公司也將承襲三得利集團「與水共生」的理念，致力投入台灣水資源保育工作，取之於自然回饋於自然，以帶動企業與社會的正向循環。

同時，更將致力於創造一個多元共融D&I的職場文化，廣納各方人才，提升個人獨特性所帶出的價值，並藉此激盪出不同的觀點與創意，成就企業多樣化及帶動獲利成長，並為社會帶來正面能量。

年僅43歲的新任總經理顧令德，笑稱自已是「最草根性 & 接地氣」的總經理，他將以年輕的思維與魄力，帶領團隊有組織的傳承同時開創新局，期盼能在競爭激烈的酒類市場中，開創出新格局、新氣象。