解決少子化危機，必須從人性下手——以生育數量決定能分得遺產的比例

最近美國CIA的研究報告出爐，預測2021年台灣的生育率將會是全球最低，使得台灣的少子化危機再度浮上檯面。網路上各種分析文也如雨後春筍般冒出，然而這些文章往往都淪為隔靴搔癢，再不然就是鬼打牆似地在抒發自身對社會的不滿，對真實情況毫無幫助。

其中尤其可笑的是各種透過加稅實現社會正義的主張，不但缺乏基本的數字觀念，也完全忽視全球國家的生育率和吉尼係數呈現負相關的簡單事實。其實生育率的問題講太多大道理都只是廢話，尤其扯到男權女權社會結構更只是無意義地發散，這種人生大事完全不是那一點點經濟補助或者友善環境就可以改善的，必須要釜底抽薪從人性下手才有辦法解決，而且其實解法非常合理而簡單。

要解決低生育率的根本之道就是從法律下手，把遺產法的規定修正成小孩的數量可以決定小孩的父母繼承小孩祖父母遺產的資格比例就好。如此一來，按照台灣人搶遺產一定要殺得血流成河的兇狠性格，保證無數家庭立刻就給你生好生滿生到爆。

而且讓新生兒和財產繼承權掛勾，不但省下了加稅和發放津貼的社會成本，更是徹徹底底地符合了台灣社會的傳統價值。 除此之外，這個法律還有個相當強大的地方在於，對於傾向不願意生育的中高收入家庭來說更加具有吸引力。

只要兄弟姊妹之中有人生下一個小孩而其它人沒有跟進，就代表著這個小孩的父母可以把全部數千萬甚至好幾億的家產放入口袋獨享，這個數量級的獎勵才是對於父母真正有實質意義的經濟誘因。而在這個狀況下，這些新生兒可以得到大量資源並且受到更好的教育和栽培，未來對國家社會也更有價值。

Photo Credit: iStock

我們這邊再稍微計算一下為甚麼政府用加稅和金錢補助來獎勵生育是不可行的。在台灣一年的新生兒到現在也還有16萬之多，只要一個新生兒補助一萬元，加起來就是16億元。以我們社會平均一個小孩養到18歲最最最基本需要花費的金額至少要300萬來看，一年補助16萬個小孩的預算就會達到4800億，這幾乎是現在一年裡全國公共建設的總預算。而且還不包含父母所損失的時間和精力的補償，所以要靠著政府的支出去鼓勵生育可以說就是痴人說夢不切實際。

然而如果我們跳脫傳統觀念去修改法律，把這個獎勵生育的補助款改變成爭奪遺產的權力時，不但在經濟上對於父母的回報大幅上升，而且更是跳脫經濟和生活品質上的各種權衡，給予父母更強力的情感價值——爭奪家產的熱血。

以上這個想法乍看之下有點荒唐，但其實完全沒有在開玩笑。在現今的法律和社會環境裡，新生兒出生後就是父母的沉重負擔，父母要犧牲當下的生活品質和付出大量的金錢來陪育小孩，然而當小孩長大開始貢獻社會，卻是變成了不知道父母自己能否得益的公共財。

換句話說，國家沒有給予新生兒應有的權益，結果就是使其成為了單方面吸取父母資源的負擔，演變成從個體經濟學角度來看，生育小孩對父母來說成為是一個非常不划算的投資。而對於國家社會，卻是憑空得到了未來勞動力和稅收來源，這種單方面的剝削造成拒絕生育才是現代社會父母的理性選擇。

看到這裡，有人會開始反駁，認為同樣的情形在過去社會也是一樣。這種說法是大錯特錯，因為在現今社會裡，要把小孩子培養長大，給予其足夠教育使其能在社會中生存的金錢和時間成本已經膨脹到驚人的地步。

而在過去社會裡，小孩子只要國中或高中畢業後就能開始工作，並且開始付出勞動力並為父母提供多餘收入累積資本（在50年前小孩開始工作的收入要交給父母管理無疑是當時社會的主流模式），但是隨著教育階段時間的快速拉長，這種運作模式早就已經不可能在現代社會中重現。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以回到低生育率的議題，如果社會大眾真的認為新生兒對於國家的未來有這麼重要的話，那就應該認真地賦與其相對應的法律權利和地位才對，其中最重要的當然就是強化新生兒對於直系尊親屬財產的繼承權。透過修改繼承權，能讓小孩的未來人生得到保障，也讓父母對小孩的投資得到回報，進而才能使父母願意考慮去生育下一代。

否則按照現在政府的策略，不管怎麼做都只是在懲罰願意生小孩的父母而已。畢竟在現在社會中，父母（尤其是媽媽）要生育照顧小孩付出的心力成本是真的太過巨大了，那些犧牲根本不可能期望從政府預算中獲得相稱的經濟回報，只有從更加深層的面向去著手才有可能改變人們的想法，扭轉整個台灣人口結構劣化的趨勢。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航