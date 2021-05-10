不肖美容產業的拉客模式，如何A走你我口袋裡的辛苦錢？

文：吳尚融

在台灣社會，有不少傳直銷公司（老鼠會）被人們揭發，甚至讓多數人對此產業產生防備心裡，但還有一種可以與傳銷相比擬的產業，他們合法營利，也不是組織直銷的公司，但他們卻讓不少人賠上積蓄與辛苦錢。

當消費者想要解約，卻發現合約對自己不利，氣得牙癢癢卻只能摸摸鼻子自認倒楣。想要跟朋友抱怨怕被笑、想要跟家人訴苦怕被罵，在各種求助無門的情況下，每個月還要繳交高額的「貸款」（注意是貸款不是分期付款）。今天我就來分析這種A錢行業的行為模式以及救濟方式。

第一個就來講一下美容產業

不是說所有美容產業都是這樣的性質公司，但市面上卻有許多惡質的公司汙染了這個行業，可謂一顆老鼠屎壞了一鍋粥。筆者在這裡，將自己本人、身旁朋友的經驗做個整合，分析一下這種美容產業到底是如何坑錢的。

聞聽「美容」二字，這個產業聽起來大概只有女性是受害者，實際上男性也存在不少受害者。在大家的想象中，男性對美容不一定會有興趣，那為什麼受害？因為美容師利用「男生愛面子」，外面辛苦完需要「按摩放鬆」等弱點來坑這群人的辛苦錢，對女生則是利用她們愛美、愛漂亮的本性來誘惑。

這類美容產業的名稱及出沒地點

這些美容產業名稱，大多數使用英譯文命名，如：蜜X兒、貝X麗⋯⋯等，名稱後面還會掛上台X聯盟等字樣。副標題不外乎修臉、修眉毛、拔除粉刺、養生按摩等。他們通常出沒在百貨公司裡面、百貨公司附近商圈、大賣場裡面，營造出正派經營的形象，降低人們的戒心。

他們的拉客模式相當粗糙但很有效。在座的各位在商圈逛街不免遇到操著中國口音的陸配或是年輕台灣女學生，以贈送免費體驗券或是問卷調查的手段接近客人。沒錯，這些人九成都是美容師。

他們慣用手法就是用「免費體驗」、「免費送你」誘拐客人進去，有些人會被誘拐進去，但也有些客人當下會拒絕直接離開；有些美容師攻擊性較為強烈，會不斷糾纏客人，筆者本人曾經就被糾纏近100公尺的距離，美容師攔下我說：「就耽誤您一分鐘，寫個問卷，讓你免費試用我們產品。」當然這些免費的保養產品基本上吸引不了我，所以我在拒絕的當下馬上走人。

只是許多人可能因為會「不好意思」所以還是禮貌性地寫了問卷、體驗了免費產品，很快的就「不好意思」拒絕他們，跟著他們走進辦公室，糊裡糊塗的簽下合約購買了自己本來就沒有興趣的產品跟服務，還因此揹上莫名的貸款。這部分的受害者心理我們後面再講。

筆者甚至聽友人提及過，在網路交友APP都有他們的人，因為女性使用交友軟體是免費的，所以他們會在交友軟體佈上許多線，專們勾引男性使用者，一但有男性上勾，在多次愉快閒聊後就利用「缺業績」、「剛出社會工作」、「單獨兩人約會」等藉口當餌，許多單身男性因此上當。

Photo Credit: Reuters/達志影像

他們是如何逼迫、引誘人簽約？

當人們被美容師拐進美容工作室的陷阱後，多數人難以脫身。他們慣用的手法其實就是利用人性的弱點去打擊，例如「愛面子」、「覺得不好意思」、「不敢講」⋯⋯等破口去攻克客戶。

一開始美容師會先用「講好話」來化解心防，誇獎客戶的工作、關心您的身體健康，然後一步一步引導客戶至他們要銷售的產品。先讓客戶覺得今天被遇到是賺到，天上掉下來的機會，再利用一些「軟性恐嚇」的話術，讓客戶覺得不買他們產品未來身體會不健康、用了產品可以解決身體不好的地方，因此簽下極為不合理的美容服務條款及契約。（實際上只要多運動、三餐均衡，許多身體問題很快就會解決，根本無需靠美容工作室的服務來解決。）

但有些客人心裡會開始感到擔憂及抵抗，這時美容工作室的美容師們也會察覺出來，他們會採用圍攻式的推銷來逼迫、引誘客戶購買。客戶如果表示壓力很大無法承擔，美容師則會假借詢問公司、找主管詢問等名義，讓不同的美容師來交叉利誘。

這些來利誘的美容師都會幫客人捏背、按個手博取好感，跟客戶表示已經用到最優惠、或是幫您吸收部分費用，甚至是誇大購買產品後的服務有多好，一步步化解客人心防，讓客人認為購買是對的。

有些客人這個時候就會購買他們的產品，他們此時會將產品拆封並讓客人簽名，並表示將產品放在他們這邊保管使用，這將會是未來他們堅持不退貨的最好利器；若是客人仍然拒絕，這時他們言論會開始改變，更加放送福利，原本一個月要你支付3500元、2500元、1500元，最後甚至是每個月1000元都開的出口，再拒絕的話，他們會立刻變臉色，停止手邊服務並用難聽的言論批判客人。

被害人心理

被害人在被推銷的當下，往往會有以下心理反應：

美容師的話術，會讓客人覺得「今天也太巧了吧，這樣也能賺到這些服務」、「今天剛好是最後一天，以後就沒那麼優惠了欸」；有些人則是覺得美容師很熱情、辛苦，不買下產品會「不好意思」。甚至有些人會摸摸鼻子自認倒楣，將這些產品好好用完，當作花錢買教訓。

這群被誘拐的受害者，有些會先自行自己，洗腦自己是在投資自我、是為了保養身體、是合理的花費，將自己原本受害的心情一一消除，隱藏自己被誘拐帶來的副作用。

然而這群美容師不會適可而止，反而會變本加厲，在服務達到近70％的時候，就會表示要不要加購產品？您的精油已經快沒了喔。常見話術不外乎有「現在有XX節的優惠」、「我們月底要結單」、「這樣服務才會完整，您的身體才健康」，有些人則會產生出「彌補心理」，反而投入更多冤望錢進美容師口袋。

Photo Credit: chaplins77 @Pixabay CC0

真的覺得不好意思？

想拒絕但覺得不好意思嗎？

請仔細想，這些美容師與客人素昧平生，他為何要如此關心你呢？朋友之間說不定都還沒這麼關心對方，為什麼輪的到一個陌生美容師來關心？

說真的，不要為了一次的面子苦了後面的自己，當下愛面子簽下不合理契約後，接下來呢？每個月支付大筆金額給美容師跟融資公司，他們賺的爽，自己卻過的苦。

他們這些人是誰？既不是家人也不是朋友，就是在商場周圍的美容推銷員，他們並不在乎客人的理財習慣、生活壓力，他只要你給他一次業績，讓他們未來有更多錢去做美甲、美容，跟著朋友遊山玩水。您這些錢真的願意花在這裡，讓這群人過得這麼爽？

請記住！這群美容師不是你的親朋好友，遇到她們關心請不要覺得多偉大，因為他要的是你口袋的現金。

可以解約嗎？

自從筆者去外面上課，學到一些法律知識後才知道，這些契約中的不合理規定其實可以透過《消保法》去找回權益。如果一切只依照企業的契約在走，那為何需要消保官？何來的交易糾紛？

不幸被拐進去的朋友，其實在7日內可以無條件解約，或4個月內解約。萬一不幸4個月後才察覺被誘拐，能否爭取回權利，真的一切都是命，但也不要輕易放棄機會，請抱持著有試有機會的心態。俗話說：死馬當活馬醫，但有時還真的能令「死馬」復活。

講個筆者親身經歷的案例，筆者曾經購買網路軟體，但只購買一年；後來因工作繁忙漏看自動續約的訊息，導致接下來自動續約且月費變貴。筆者工作專案結束後進行查帳，才驚覺已經自動續約且扣款4個月，要申請解約得支付高額違約金。

由於當時是周五晚間，軟體公司客服早就下班，當下只能詢問熟悉電腦軟體的朋友，得知的回答幾乎都說這個是沒救的，軟體公司根本不會理會，建議我直接毀約並支付違約金。

但由於違約金金額過高，筆者不甘支付大筆違約金，因此等待至周一客服上班後，才進行直接處理解約及違約金的事宜，經過20分鐘的溝通，筆者合約解除且免除高額違約金。筆者這個案例告訴大家，雖然有時機會看起來微乎其微，但只要嘗試看看，仍有機會得到意想不到的結果。

如何自保、自救

依《消保法》第19條第1項特種買賣（通訊與訪問交易）規定：

消費者得於收到商品七日內無條件退貨，不需負擔任何費用或對價。 但通訊交易有合理例外情事者，不在此限。前項但書合理例外情事，由行政院定之。企業經營者於消費者收受商品或接受服務時，未依前條第一項第三款規定提供消費者解除契約相關資訊者，第一項七日期間自提供之次日起算。但自第一項七日期間起算，已逾四個月者，解除權消滅。 消費者於第一項及第三項所定期間內，已交運商品或發出書面者，契約視為解除。通訊交易或訪問交易違反本條規定所為之約定，其約定無效。 第２項亦即網路購物、電視購物、電話行銷、路邊訪問推銷、賣場問卷調查推銷皆適用此條法規。（摘錄自《台灣消費者保護協會》網站）

救濟管道：

可以透過行政院消費者保護申訴管道去申訴，並寄出存證信函作為書面通知，線上申訴調解申請。 透過地方有力人士或團體（如議員、委員、協會、友人）協助處理，避免美容工作室鴨霸、強硬導致受害客戶退縮。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航