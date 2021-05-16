泰國古式按摩（上）：被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，國內有近30萬名按摩師

2019年12月14日泰國《世界日報》標題〈泰式按摩 列非物質文化遺產〉報導略以，聯合國教科文組織（UNESCO）第14屆保護非物質文化遺產政府間委員會，公布2019年51項的非物質文化遺產註冊審議結果，其中已將泰式按摩列入人類非物質文化遺產代表名錄，成為泰國繼「箜劇」申遺成功後的第2項文化遺產。

泰式按摩被認為是智慧、科學和傳統醫學藝術的傳承，涉及地方文化和佛教信仰，根據現代西方醫學模式，按摩是一種替代療法具有保健功能，泰國有逾50個從事推廣和開發泰式按摩的組織，並有近30萬名泰式按摩治療師，當時申遺成功有助傳承泰式按摩技法，並可使泰國經濟發展和觀光事業一併受益等云。

根據這篇報導，當時的文化部長逸提蓬表示：「泰式按摩被認為是智慧、科學和傳統醫學藝術的傳承，涉及地方文化和佛教文化，根據現代西方模式，它是一種替代療法，同時具有保健功能，泰國有超過50個組織促進和開發泰式按摩，有近30萬名泰式按摩治療師。此外，泰式按摩申遺成功促進保護、傳承泰式按摩，這也將使泰國的經濟和旅遊業受益。」藉此報導得知，古式按摩不僅是泰國傳統醫學的重要組成部分，也是泰國經濟支柱觀光產業的特色核心項目，更是人類歷史發展的重要文化資產。

一、泰式按摩起源

泰國古式按摩源起於2500年前的古印度西部，創始人是印度王與佛陀的御用神醫「耆婆」（Jivaka Kumarbhaccha），是為了治病和保健而研發的按摩療法，當時即有眾多僧徒追隨習醫於「耆婆」，故「耆婆」被泰人尊奉為「醫學之父」。泰式按摩技法源自於古印度瑜伽術，是由「耆婆」的學徒於西元前2至3世紀時，藉由佛教傳入泰國之際，將古式按摩的醫療技法帶入佛寺後傳入王室，之後再由王室轉傳入民間，同時也因地制宜配合泰國的風俗習慣與傳統文化，逐步調整並發展成為固定的按摩技法傳承至今。

據考證於素可泰蘭甘亨國王時期（西元1279至1298年）已有在石碑上，刻錄古式按摩的醫療技法，另於阿育陀耶那萊王時代（西元1656至1688年）亦有一位法國特使手書按摩治病的文字紀錄：「暹羅時代若有人生病，會由懂得按摩技法的專人用腳踩在患者背部，用於放鬆筋骨，傳說懷孕婦女也常令小孩在其背上踩踏按摩，此法將有助於日後順產」，這些紀錄即佐證至少在700年以前，泰人就已懂得運用按摩來治病。

泰國數度遭受緬甸入侵的戰爭破壞，許多醫療文獻及紀錄都被毁於戰亂之中，當今節基王朝遷都曼谷之後，拉瑪一世（西元1782至1809年）隨即敕建「臥佛寺」（Wat Po），同時召集泰醫與學者開始收錄傳統醫藥及按摩知識，並下令使用錫材雕塑出80種瑜伽體位之伸展姿勢，銘刻於大理石上並鑲嵌於臥佛寺廊壁，以供泰人研究與學習之用，臥佛寺開始成為古式按摩的訓練基地。繼至拉瑪三世時代（西元1824至1851年）重新改用金屬雕製瑜伽體位，並簡化為60種姿態，同時也將泰醫資料與按摩技法篆刻於大理石上，並公開展示於寺院涼亭內，以供泰人教學與自我保健之用。

Photo Credit： Gisling CC BY SA 3.0 臥佛寺內的臥佛像

五世王朱拉隆功時代（西元1868至1910年）更開放泰醫教學，將泰式按摩正式歸為「手工技藝」專科，並定名為《皇室按摩教材》。繼至七世王時代（西元1925至1934年）又將醫學劃分為「現代醫學」及「傳統醫學」兩大類，其中的「傳統醫學」即包含醫學、藥學、婦幼（產）學與按摩學（內分「基礎按摩」、「宮廷按摩」、「治療按摩」及「保健按摩」）等專科，但在西元1936年至2000年期間，按摩學科曾一度被排除於傳統醫學範疇之外，後至2001年開始，泰國衞生部又重新將泰式按摩列入傳統醫學領域，因此按摩從業人員也被泰人尊稱為「按摩醫師」（หมอนวด）。

泰國古式按摩是綜合中、印古文明推拿技法的精華，其中包括中醫經絡的運行與穴位理論，以及印度瑜伽的伸展與肢體拉筋動作，可以有助刺激淋巴和白血球細胞對抗病菌入侵，放鬆肌肉，促進淋巴系統和血液循環，亦能降低壓力荷爾蒙，減少發炎，改善氣喘、過敏等症狀，亦能舒緩肌肉僵硬、疲倦和頭痛，以及提升人體免疫力、抗病力及自癒力等療效。

泰式按摩猶如對受按者施以「被動瑜伽術」，利用其獨特的推、拉、蹬、搖、踩等按摩技法，藉由壓足、壓腰、捶背、踩脊等施作方式，讓肌肉筋膜和肢體關節能夠自動產生能量，並利用氣血運行與舒展動作來將能量傳送全身，以便修復體內損傷或增補氣血功能，因此受按者常於按摩結束之後，如同接受一次高強度的體操運動，將有助達到緩解身心疲勞、加速脂肪燃燒及調節腸胃臟器等療效。

Photo Credit： ryan harvey CC BY SA 2.0 位於曼谷臥佛寺內的泰式按摩經脈分布圖

二、泰式按摩理論

手法：

泰式按摩是各類按摩中，受按者體位移動幅度最大者，而且施作時，鮮少使用按摩油或精油，其手法融入瑜伽的修身養心方法，包括：調身的體位法、調息的呼吸法以及調心的冥想法等，期以達到身心合一的境界。

技法主分六種：點（壓）法、揉（拿）法、推法、劈叩法、踩（跪）法與運動關節法，除了使用手部（指、掌、臂、肘）之外，並輔以膝、足等肢體關節進行施作；所謂「宮廷式按摩」及「大眾式按摩」的最大差異處，只是在於按摩技法的不同，因為前者（宮廷式按摩）按摩師僅能以跪趴姿勢用雙手進行操作，並禁用身體其他部位（如肘、膝、足等）來施作，同時不得按壓靠近身體私密部位，至於全套按摩步驟與操作流程，則與後者（大眾式按摩）完全相同。 劈叩法：泰式按摩手勢中的「泰拳」，即是將雙掌蜷握成空拳，拳心向下，並用雙手拳心輪流捶打；而所謂「刃掌」，即是分別將雙手四指靠攏，輪流用掌刃垂直按壓，如同刀刃一般；「泰式劈砍」即是將兩掌相合，通過腕部屈伸力道，使用雙手小指側面擊打，四指會隨手起落開合而發出「趴、趴」聲響。 巧用身體重量：按摩治療師通常會將兩臂手肘伸直，通過上肢利用重力自然向下，藉以傳遞自身體重進行施壓，因此體型較小的按摩師也能夠對身材魁梧或體型胖碩者施予按摩。

流程：

泰式按摩深受瑜伽哲學及佛教文化的加乘影響，按摩師常於按摩開始之前，會採跪姿面對受按者來施予合十默禱的祈福儀式，目的乃是希望在接續的按摩過程，能夠杜絕一切有形或無形干擾，提高按摩效果。

泰式按摩一律從足部開始，逐步向上並結束於頭部，按摩師必須按照固定的步驟依序進行，且不得隨意更動。

泰式按摩的操作體位是依序從仰臥位（施作足部按摩、下肢部按摩及上肢部按摩）、側卧位（進行左/右側體按摩）、俯臥位（進行背部按摩及臀部按摩）、躺臥位（頭/臉部按摩），以及最終的坐立位（肩頸及腰部按摩）。

泰式按摩是先進行經脈按摩，然後是關節運動，最後才是瑜伽伸展，換言之，泰式按摩是融合了筋骨按摩與被動體操等肢體運動。傳統泰式按摩的整套操作時間不得少於1.5個小時，必須從腳底開始，最後在頭頂結束，總計必須完成108個按摩步驟，有時也會輔以熱石或藥包進行熱敷，藉以達到活血化淤的療效。

按摩結束之後，按摩師一般會準備熱薑湯給受按者飲用，藉以輔助氣血流動與增加體內熱能，有助迅速排除體內濕氣，達到提神醒腦之效。

經脈：

泰式按摩的10條主要經脈與中醫的12條經絡概念雖相似，同樣主張經脈與氣場及穴位具有密切關聯，但是兩者的分布位置、運行走向及對應功能卻迥然不同，各有其理論基礎及臨床實證。

「埃塔」（ I-Tha） 經脈：位於肚臍左側1吋及深2吋處，運行方向：自肚臍左側往下至恥骨邊緣，經過左大腿內側向下進入關節膝蓋內側後，再深入折膝處內部，繼而反轉向上至膝關節外緣，再從左大腿外側上行，進入左臀部內，再向上往左側脊椎與腰部周圍 （接近尾椎第一、二骨間），續沿脊柱左側往上經過頸椎，再往上至頭頂後，回轉經前額左側，最後進入左側鼻腔。 「蘋咔」（Ping-Klar）經脈：位於肚臍右側1吋及深度2吋處，運行動向與I-Tha經脈對稱，只在身體右側運行：自肚臍右側往下至恥骨邊緣，經過右大腿內側向下進入關節膝蓋內側後，再深入折膝處內部，繼而反轉向上至膝關節外緣，再從右大腿外側上行，進入右臀部內，再向上往右側脊椎及腰部周圍 （接近尾椎第一、二骨間），續沿脊柱右側往上經過頸椎，再往上至頭頂後，回轉經前額右側，最後進入右側鼻腔。 「蘇瑪拿」（Su-Ma-Na）經脈：位於肚臍上方3吋 （肚臍及胸骨下之間）及深度2 吋處，運行方向如下：自肚臍上方開始向上至胸骨下方後，繼續往上經過脖子，直抵舌根。 「嘎啦塔蕾」（ Ga-La-Tha-Ree）經脈：位於肚臍上方2吋及深2 吋處，共有四條運行路線：自肚臍上方2吋處開始，分為左右2條對角線向上運行，經過第一對胸腔骨處後，接續向上分往兩側肩膀處，再分為兩路，其一是經後肩胛骨通過頸椎旁第一骨，再經過頸椎旁凹陷處，繼而轉往頭臚內後，再轉回耳內；其二是從兩側後肩胛骨經肩膀往手背向下，經過手肘到手臂（下手臂肌肉），續往手腕直至五根手指端。另二條運行路線，是從肚臍向下經左右大腿內側，通過小腿，再沿著內側脛骨一路向下到達腳跟中間，再經腳踝之後，向前分為5路直抵5根腳趾端。

Photo Credit：楊俊業 泰式按摩10條經脈分布圖

Photo Credit：楊俊業 泰國衞生部核發的泰式按摩「優良」等級證書

「哈莎蘭習」（Had -Sa -Rang-See）經脈：位於肚臍左側2吋（距離I-Tha經脈1吋）及深2吋處，運行方向：從肚臍往下沿左側大腿內緣，經過左膝蓋內側骨，再續往下沿著脛骨內側旁，經過前脛骨到腳踝內側之後，再通過整個腳掌內部，繼續往五根腳趾端運行後，又回轉經過腳底板外側，並經腳根反轉向上沿著腳踝外側，再續往上經過膝蓋外側骨，沿著大腿外側轉入左側體內，再進入腹部往上通過腹腔，繼續向上經過胸腔，再一路往上經脖子左側前方到達左臉部之後，再由左眼周圍進入眼睛。 「塔瓦蕾」（Tha-Wa-Ree）經脈：位於肚臍右側2吋（距離Ping-Klar經脈1吋）及深2吋處，運行方向與Had-Sa- Rang-See經脈對稱，只在身體右側繞行：從肚臍往下沿右側大腿內緣，經過右膝蓋內側骨，再續往下沿著脛骨內側旁，經過前脛骨至腳踝內側之後，再通過整個腳掌內部，繼續往五根腳趾端運行後，又回轉經過腳底板外側，並經腳根反轉向上沿著腳踝外側，再續往上經過膝蓋外側骨，沿著大腿外側轉入右側體內，再進入腹部往上通過腹腔，再續向上經過胸腔，再一路往上經過脖子右側前方到達右臉部之後，再由右眼周圍進入眼睛。 「詹塔普參」（ Chan-Tha-Poo-Sang）經脈：位於肚臍左側3吋及深2吋處，運行方向：自肚臍左側向上往左胸腔，經過頸椎左側背面，接續往上通過耳後，最後進入左耳。 「茹詹」（Ru-Cham）經脈：位於肚臍右側3吋及深2吋處，運行方向與Chan-Tha-Poo-Sang經脈對稱，只在身體右側運行：自肚臍右側向上往右胸腔，經過頸椎右側背面，接續往上通過耳後，最後進入右耳。 「蘇庫滿」（Su-Ku-Mang）經脈：位於肚臍下方1吋及深2吋處，自肚臍下方開始，往下經過恥骨周圍，直抵肛門及尿道。 「習基妮」（Si-Ki-Nee）經脈：位於肚臍下方2吋及深2吋處，自肚臍下方開始，往下經過恥骨周圍，直抵睪丸（男性）或陰阜（女性）。

Photo Credit：楊俊業 泰國郵政局慶祝2021年「泰國遺產保護日」發行〈泰式按摩〉紀念郵票

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒