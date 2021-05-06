新生兒發育重點：0～7個月的寶寶，每日體重應增加多少公克？

文：簡慧瑛（嬰兒室組長）

一般新生兒準備出院，醫院會給新手爸媽們一本《嬰兒健康手冊》，爸媽們可以參照手冊上的內容為自己的寶貝做成長記錄。如果沒拿到或是遺失的爸爸媽媽們看這邊，茂盛醫院嬰兒室整理了寶寶從剛出生到七個月大的發育狀況，和營養注意事項，讓新手爸媽們可以更安心。

新生兒（1～30天）

新生兒出生後體重通常會生理性減輕，於第10日左右恢復出生時體重。在此之後，體重每日約增加40～50公克。

這個時期，初乳是新生兒最好的營養品。開始時母乳或許分泌不足，新生兒不會吸吮得很好，但繼續給予吸吮可增加乳汁分泌。

在不得已需要以人工哺乳時，餵奶器應全部消毒。另外，奶粉應選擇接近母乳的嬰兒奶粉。1～2週後，可添加綜合維他命，若牛奶中營養攝取已足夠則不需添加。

滿1個月

滿1個月的寶寶體重每日增加35公克左右，增加20公克以下者，應注意是否乳汁吸收不足。此時的頭圍通常比胸圍大。

營養部分，若寶寶吃母乳後不到二小時就會餓而哭泣，就應注意是否乳汁不足。混合營養時，可以先給母乳，後以嬰兒奶粉補充其不足。此期間寶寶易發生吐奶或溢奶的情況，需於哺乳後拍其背部促使寶寶排氣。

滿2個月

滿2個月的寶寶體重每日增加約25～30公克。此時皮下脂肪開始生長，寶寶看起來較為強壯。

這個時期建議每日哺乳5～6次，養成按照時間哺乳的習慣。若寶寶常常吐奶，則需特別觀察，若有疑慮也可以到醫療院所看診，及時評估和治療。

滿3個月

滿3個月的寶寶身長約增加10公分，體重每日增加約20公克。

此時期可以停止夜間哺乳。寶寶這時候開始會邊吃乳邊玩，所以哺乳時間盡量縮短，每天有規律哺乳。這時期可以添加副食品，由少量開始一次一茶匙，漸漸加多。不可二種新食物同時給予，每次只給一種，隔4～7日再給另一種。

副食品種類可以考慮：

穀類副食品，米粉或麥粉等穀類

果汁及蔬菜汁（必須加等量開水稀釋，不必添加任何調味料）

滿4個月

滿4個月的時候，若寶寶的胸圍比頭圍小1公分以上時，則可能是營養不良的現象。此時期寶寶的體重每日約增加20公克以下，4～6月的體重為出生時的2倍。

在這個階段，寶寶每日飲乳量增加，此時母乳分泌可能不足，則可添加牛乳，每天餵乳4～5次。另外，可以漸漸增加水果汁和蔬菜汁的份量，副食品不可加於主食（牛奶）中餵食。

滿5個月

滿5個月的寶寶體重增加約為每日10～15公克。體重比標準少於20％時，建議到門診讓醫師進行評估。

此時可開始餵食果泥、蔬菜泥等副食品，不限食物種類，只要食材新鮮即可。讓寶寶接觸新食物時，要從少量開始，再逐漸增加新食物的量、濃度及種類。

滿6個月

滿6個月的寶寶體重每日約增加10公克，身體運動較活躍。

此時，可餵食米糊、麥糊、蛋黃泥、魚、肉、肝泥等副食品，嬰兒副食品口味以清淡為佳。假如尚未開始給予斷乳補充食品，嬰兒可能會有營養失調的現象，所以建議提早開始給予補充食物。

滿7個月

滿7個月的寶寶體重每日約增加10公克，下門牙已長出（月齡數減6，其餘數為牙齒數目）。

這個時期可以餵食軟質固形食物，例如：土司麵包、魚肉泥、豆腐等。食物材質可以做成類似馬鈴薯泥或切細餵食，食物軟硬度以舌頭容易碰碎的程度為原則。

新手爸媽除了要記錄小寶寶的生長狀況，也要定期帶寶寶到醫療院所做身體檢查。醫療人員會給予專業的建議，協助爸媽們能在育兒路上更順利。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航