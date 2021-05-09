從《終末的女武神》到《惡靈古堡：無盡闇黑》，令人期待的五部Netflix原創動畫

文：古家萱

受到疫情影響，2021年的「Anime Japan」改為全線上進行，今（2021）年，Netflix再度參與盛會，並發表了一系列原創節目，要讓日本以及世界各地的粉絲大飽眼福。

近年來，Netflix持續投入耕耘日本動畫領域，希望能成為世界各地粉絲與創作者信任的品牌。而就在今年，平台將一口氣推出近40部全新的「原創動畫節目」。

在這場線上發表會中，Netflix宣布，改編自廣受歡迎的同名漫畫原作《終末的女武神》將於2021年6月首播，而不久前才剛改編成日劇的《極道主夫》，以及熱門系列新作《惡靈古堡：無盡闇黑》等節目，亦將於今年首度播出。

#01：《終末的女武神》

全球首播日期：2021年6月

改編自由梅村真也創作、アジチカ作畫的同名漫畫原作，《終末的女武神》劇情描述眾神在1000年一度的「人類存亡會議」中決定要讓人類滅絕，唯有女武神布倫希爾德反對。

她提議讓來自世界各地的13位神明，與全世界最優秀的13位人類展開一對一對決，若是人類先取得7勝，就可以存活至1000年後的下一次會議。

#02：《武士彌助》

Photo Credit：NETFLIX提供

全球首播日期：2021年4月29日

在戰事頻仍的日本封建時代，到處充斥著機械與法術，一代浪人彌助隱姓埋名，打算擺脫滿手血腥的過去，尋求平靜的生活。

沒想到，一個小村莊成了敵對的大名之間爭權奪勢的舞台，彌助也不得不重拾劍柄，護送一個被黑暗勢力和嗜血軍閥追殺的神祕孩子。

#03：《伊甸》

全球首播日期：2021年5月27日

數千年後的未來，有一座名為「伊甸」的城市裡住滿了人工智慧機器人，他們的主人都早已逝去。

某天在城市深處，兩個維修機器人正在執行日常業務，卻不小心喚醒一個沉眠的人類女嬰，眼前景象令他們備受衝擊，因為過去所接受的教育一再告訴他們：「人類只不過是個充滿禁忌、不能輕易提起的古老傳說。」於是，兩個機器人決定在伊甸城外的一間小屋裡，一起偷偷把女嬰養大。

#04：《極道主夫》

全球首播日期：2021年4月8日

改編自大野康介的原作，《極道主夫》中的阿龍是黑社會傳奇人物，「不死之龍」的名號令人聞風喪膽，曾經敗給他的對手不計其數。

金盆洗手的阿龍在結婚後，一心要成為家庭主夫，每天勤奮完成煮飯、打掃、洗衣、採買日用品等家庭事務。不過，雖然阿龍致力於成為完美主夫，想取他性命的殺手卻一個接一個找上門來......

#05：《惡靈古堡：無盡闇黑》

全球首播時間：未定

2006年，白宮網路中發現了不當存取總統秘密檔案的痕跡。美國聯邦探員里昂．S．甘乃迪是受邀到白宮調查此事的調查小組一員。沒想到，白宮突然停電後，里昂和特種部隊被迫要想辦法擊退朝他們湧來的一大群不明殭屍。

與此同時，民間組織諦拉席芙的成員克蕾兒．雷德菲爾前往國外幫助難民，卻在當地看見一個少年畫的一幅神秘畫像。這幅描繪病毒感染患者的圖畫在她腦中揮之不去，於是克蕾兒開始獨力展開調查。

隔天早上，克蕾兒為了建設福利機構的請願來到白宮。她在白宮意外和里昂重逢，也趁此機會讓他看了男孩的畫作。里昂似乎知道白宮爆發殭屍感染和那幅詭異畫作之間有某種關聯，但卻告訴克蕾兒兩者沒有關係，隨後離去。

在兩個距離遙遠的國家各自發生的殭屍感染，即將逐步牽引出一連串足以撼動美國根基的事件。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航