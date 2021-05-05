緬甸網路服務、媒體遭控制打壓不斷，軍政府再禁衛星電視接收器

自2月1日政變以來，緬甸網路服務、媒體機構與記者遭軍政府控制與打壓，人民與外界的訊息交流漸漸被隔絕。緬甸國家電視台（MRTV）5月4日報導，為維護國家安全，緬甸全國禁止安裝衛星電視接收器，違者將被處以一年有期徒刑及50萬緬幣的罰款。

《路透社》報導，「境內非法媒體散佈危害國家安全、法律和公共秩序並鼓勵叛亂的新聞。」緬甸國家電視台在5月4日的節目中報導，「衛星電視將成為非法裝置。違反《電視影像法》(Television and Video Law）者，尤其是使用衛星電視接收器，將被處以一年有期徒刑及50萬緬幣（約新台幣8988元）的罰款。」

《伊洛瓦底報》報導，軍政府關閉在緬甸最多人使用的社交媒體臉書、切斷人民最常上網的管道——行動數據。在一系列管制網路平台和行動網路措施下，衛星電視提供人民接收獨立媒體新聞的主要管道。4月初軍政府就已在伊洛瓦底省（Ayeyarwady Region）、孟邦（Mon state）和克欽邦（Kachin state）等地，強制沒收民眾的衛星電視接收器。

《伊洛瓦底》報導，緬甸軍政府國家管理委員會（State Administrative Council），3月初開始吊銷私人媒體營運執照，包括五家獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）、《新時代》（Khit Thit media）、《緬甸民主之聲》（DVB）、《密支那》（Mizzima）和《7天》（7 Day）。此外，政變以來至今，超過80名報導反軍政府運動的記者遭逮補，有些人被釋放，有些人仍遭拘禁。

《路透社》報導，5月4日，日本駐緬甸大使館官員表示，4月被捕的日本記者北角裕樹（Yuki Kitazumi）被以刑法第505A條起訴。該條法律禁止散佈假新聞或發表引發群眾恐懼的評論，刑期最高三年。軍政府發言人並未回應《路透社》對評論此事的請求。

根據北角裕樹臉書頁面和他接受網路媒體訪問的資訊，北角裕樹曾任職《日經産業新聞》（Nikkei business daily），後經營一家媒體公司Yangon Media Professionals。

#May4Coup



JAPANESE JOURNALIST FACING JAIL



First foreign journalist to be charged for “spreading false information.”



Yuki Kitazumi, 45, could face a jail term of up to 3 years if convicted under the penal code as amended after the February coup. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/jW6FGykAqG — Shafiur Rahman (@shafiur) May 4, 2021

網路服務受阻

非政府組織NetBlocks記錄緬甸政變後電信、網路服務受限的情形，包括行動網路與無線網路訊號被限制、網路社交平台被封鎖等情形持續的天數。

Confirmed: Mobile data has been cut in #Myanmar for 50 days and online platforms remain heavily restricted limiting press freedom at a critical moment for the country's future 📵#WorldPressFreedomDay#WhatsHappeningInMyanmar



📰https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/3VIrbtJYkd — NetBlocks (@netblocks) May 3, 2021

緬甸三大電信商為國營的緬甸郵政電信公司（MPT, Myanmar Posts and Telecommunications）、總部位於卡達的國際電信公司Ooredoo和業務跨足北歐、東歐和亞洲挪威電信公司挪威電信（Telenor），後兩者營運也受影響。

《中央社》報導，Ooredoo於4月2日表示，緬甸軍政府已下令網路服務提供商關閉國內的無線網路服務。Ooredoo表示，公司最近收到當局指示，4月3日起只有光纖網路能夠運作。據悉緬甸只有少數人享有光纖網路服務。

《日經亞洲》報導，挪威電信5月4日宣佈，已將挪威電信緬甸分部的估值，從7億8200萬美元（約新台幣218億4532萬元）將為零。「鑑於經濟、商業環境前景黯淡，以及人權狀況的倒退，我們對認為來能改善的機會相當有限。」挪威電信2013年取得執照，獲准在緬甸經營行動網路，當時正值緬甸民主化的階段。



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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒