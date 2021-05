拜登提高難民限額至6萬2500人，卻遭到兩黨國會議員猛烈攻擊

編譯:吳宗宜

左派壓力湧現,拜登承諾提高移民限額

美國總統拜登(Joe Biden)在5月3日簽署行政命令,將提高移民限額至6萬2500人,但他同時指出,我們必須承認「一個悲傷的事實」,就是美國要一下接受這麼多移民是有困難的。拜登同時也指出,為扭轉前總統川普(Donald Trump,港譯「特朗普」)錯誤的移民政策,他將努力在10月,也就是下個會計年度開始前,將移民限額提高到12萬5000人。

拜登表示:「為了讓全世界焦慮的、滿心期盼新生活能開始的難民們,能放下心中的大石,我們必須採取行動。美國難民安置計畫(The United States Refugee Admissions Program),象徵著美國對保護那些弱勢者的承諾,也象徵著美國是世界自由燈塔,是世界最後避難所的意義。」

路德移民和難民服務組織(Lutheran Immigration and Refugee Service)主席維格娜拉(Krish O’Mara Vignarajah)對此則表示:「這是拜登政府扭轉川普政府錯誤的移民政策,展現美國身為全球人道領袖的關鍵一步。我們為難民的家庭感到開心,他們終於可以和在美國的家人團聚。」

然而,拜登政府高階官員和顧問,對提高移民限額一直有疑慮,擔心可能會造成邊境的難民數量再度暴增。而事實上,自拜登上任以來,美國邊境難民數量的急遽增加就已經讓拜登政府飽受民主、共和兩黨民代和國內輿論批評,而美國民調也顯示,人民都很擔心拜登政府將如何因應這個局勢。

在4月16日,拜登簽署行政命令延續前總統川普的1萬5000人移民限額(但放寬川普對非洲和穆斯林國家的限制),但由於拜登曾在競選時以及2月剛上台時公開承諾,將提高移民限額至6萬2500人,拜登的政策受到民主黨內左派及移民團體的廣泛批評。

為回應來自黨內和輿論的批評,白宮承諾將在5月15日的會計年度結束前,研議提高此移民限額,而拜登政府最終在5月3日就發表了提高移民限額的計畫。

拜登政府的移民危機

根據美國海關及邊境管制局(U.S. Customs and Border Protection)的資料顯示,光3月該局就已經拘捕了17萬2000名非法移民,是20年來的新高,而其中有1萬8900名是無人陪伴的兒童,是2月份的兩倍,也比2019年5月的歷史紀錄1萬1861人高出許多。

拜登在3月的記者會上宣稱,非法移民的增加是因為季節性因素:「每年冬天的1月到3月,非法移民的數量總會飆升,他們選擇在這個期間穿過邊境,以躲過沙漠中的高溫……而事實上,非法移民飆升的最大關鍵是中美洲國家的地震、洪水、缺乏食物和幫派暴力。」

在這些非法移民當中,所有成年人都被送回了墨西哥,但帶著小孩的家庭和無人陪伴的兒童則被允許留在美國。對此,拜登遭到了共和及民主兩黨的猛烈攻擊。

川普政府時期的移民顧問米勒(Stephen Miller)表示,拜登決定讓無人陪伴的兒童留在美國的作法,直接造成了移民危機的發生,而共和黨參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)也說:「川普政府的政策極大的減少了非法移民,而拜登政府的政策則帶來了移民海嘯。」

另一方面,民主黨人拒絕拜登政府試圖以防疫為由,用緊急命令將大部分的移民遣返,但難民湧入所造成的收容設施不足問題,則造成了另一場人道危機。

由於成千上萬的無人陪伴兒童湧入美國海關及邊境管制局的收容設施,許多兒童被迫被擠在極度狹小的空間生活,而這也增加了疫情傳播的風險,而由於收容所的不足,許多目前的收容機構都是未經州政府核准或是紀錄不佳的。

對此,民主黨的60名參眾議員聯名在4月13日發表公開信,呼籲拜登政府重視此問題,民主黨眾議員賈波(Pramila Jayapal)就表示:「這些難民是來美國尋求人道庇護的,他們先前可能遭受過極端暴力、性暴力以及其他在母國遭受的困境,他們現在的處境則是由美國政府來決定的。」

對此,拜登表示這些兒童的處境是「讓人無法接受的」(unacceptable),而他已下令擴大收容機構,包括開放德州的軍事基地布利斯堡(Ft. Bliss),來收容這些無人陪伴的兒童。

然而,雖然拜登在防疫及經濟復甦的政策上大致得到好評,但他的移民政策仍受到美國民眾質疑,根據美聯社的民調,高達56%的民眾不支持其移民政策,而只有不到25%的民眾支持拜登政府留下無人陪伴兒童的做法。

此外,拜登政府仍未指派移民相關單位的首長,這也讓相關部會的政策執行上可能出現問題。拜登目前仍未任命執行非法移民驅離和邊境管制的美國海關及邊境管制局局長,而美國衛生及公共服務部(United States Department of Health and Human Services)下轄的兒童及家庭管理司(Administration for Children and Families)司長也還未被任命。

拜登目前則指派副總統賀錦麗(Kamala Harris)來負責協調各單位的移民和邊境管制政策,試圖與中美洲國家以外交方式解決非法移民的根本因素。

另一方面,拜登政府可能繼續在美墨邊境「修牆」。美國國土安全部長馬約爾卡斯(Alejandro Mayorkas)就指出:「拜登總統很明確地指出在美墨邊境築牆的計畫已經中止了,但有關單位仍可以依權責裁量某些邊境牆是否需要修整以填補空隙,或是增添一些科技設備。」

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)則指出:「某些局部的建設仍在進行,但築牆的計畫整體而言已經中止了。」

對此前總統川普則說:「原本牆都快築完了,他們卻中止這項計畫;我很高興看到他們似乎想要改變這個想法,如果他們願意,牆很快就可以築完,這是非常正面的進展。」

