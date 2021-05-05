第三勢力備戰2022：時力鎖定4縣市首長、民眾黨北市議員「提好提滿」、台灣基進主攻高雄

為了2022地方選舉備戰，除了藍綠之外，第三勢力小黨也開始積極布局。時代力量2018年在地方選舉拿下16席議員，經歷黨主席、多位議員退黨之後，黨主席陳椒華宣布將啟動提名作業，預計在4縣市投入縣市首長選舉；而2020年才在大選拿下5席立委的民眾黨，近來也積極在各地方成立服務處，黨秘書長謝立功表示，台北市的市議員將「提好提滿」每區至少1人。而台灣基進則將著重在重點區域推出市議員。

時代力量鎖定台北等4縣市將積極招募首長候選人

時代力量昨天在中央黨部召開記者會，公布2022年地方公職人員選舉提名辦法與提名小組名單，黨主席陳椒華表示，時力將在台北市、新竹市、屏東縣跟台南市等4個縣市積極招募縣市長候選人，但人選部分會經提名小組討論後確認。

至於是否有預計推出人台北市議員人選，陳椒華表示，目前時力已訂定提名辦法並確定提名小組人選，不只台北市，針對其他縣市的候選人也會盡快召開提名小組會議，現在也積極與可能人選聯繫，但確切名單以及是否和其他政黨合作等事項，要等提名小組確定才公布。

時代力量的提名小組共有7人，陳椒華和秘書長白卿芬為當然成員，其餘5名成員為立委王婉諭、高雄市議員林于凱、立法院黨團主任賴嘉倫、律師丁穩勝、醫師陳永興。

2018年的地方選舉，時代力量總共40人在全台參選議員，最後當選16名，其中以桃竹苗的候選人表現最好。而到了2020年，時代力量政黨票得票，主要的票倉是以六都為主，相較民眾黨更為平均、都落在7-8%之間，而在六都共獲得共59萬7627票，佔全台得票的五成四。近2年歷經退黨風波，以及前黨主席徐永明涉貪爭議，目前僅剩11席議員，3席立委，在立法院仍有黨團。

民眾黨積極布局台北市，每區議員都會提名

（中央社）台灣民眾黨秘書長謝立功昨天表示，因應2022年選舉，將於6月成立選舉決策委員會，預計年底展開第一波提名作業，台北市議員選舉一個選區至少提一人沒問題。

台灣民眾黨召開中央委員會議，謝立功會後受訪表示，將於6月成立選舉決策委員會，處理提名作業期程與席次。至於選舉決策會委員的人選及名額，他說，人選、名額和召集人尚未確定。

何時展開第一波提名，謝立功表示，一定會在2022選舉前一年展開，但提名不會只有一波，會檢視選區的複雜艱困程度。

謝立功說，選舉瞬息萬變，有些選區若太早提名，可能選舉日逼近時會產生變化，但若太晚提名，可能導致候選人來不及經營選區。

謝立功指出，相較其他政黨，民眾黨比較多政治素人和新手，越早經營越有利，因此提名作業會比其他政黨早一點。

他表示，提名會以黨員為主，一開始不會考慮跟其他政黨合作，除非選區狀況特殊、艱困，才保留合作彈性。台北市議員選舉提名方面，一個選區提名一位不會有問題，但是否提到2人，端看民眾黨聲勢及候選人特質。

此外，謝立功也提到，今天中央委員會通過地方組織辦法，明定縣市黨部主委、副主委、執行長、地區主任等職務禁止雙重黨籍，其餘沒有限制。

在2020年首次參選的民眾黨，政黨票一舉拿到158萬8806票、得票率11.2%。主要集中在人口最多的六都，其中台北（12.9％）、新北（11.9%）、桃園（12.1%）和台中（13%）的得票率較高，台南和高雄則都不到10%，不過光是六都就拿到104萬6482票，佔該黨全台得票數的六成五。不過有趣的是，全台得票率最高的地區是落在新竹市（15.3%）和新竹縣（13.5%），可能是該區擁有高比例的高學歷工程師、以及外移人口所導致。

台灣基進將主攻老地盤高雄

發跡於高雄的台灣基進，上一次2018年並未獲得席次，但在高雄有好幾區推出的候選人都拿下高票，甚至是落選頭，2020和民進黨合作，陳柏惟在台中艱困選區擊敗國民黨的顏寬恆，拿下第一席立委。後來又再經歷了2020年的罷韓，扮演重要角色的台灣基進也打算在高雄積極布局2022的地方選舉。

《新新聞》報導，目前台灣基進已至少有5個口袋人選；現階段除先搶曝光和知名度，最快在5月就會公布首波提名名單，目標是搶下至少3席，能夠在高雄市議會組成黨團。據悉，台灣基進預計在原市區提好提滿，原縣區則是盡可能多提。

不過《自由時報》報導，高雄的競爭激烈，像是民眾黨4月成立高雄黨部，同時宣布將有4人挑戰下屆議員，分別在三民、左營楠梓（左楠）、前金新興苓雅（前新苓）、旗津鼓山鹽埕（旗鼓鹽）。時力高雄黨部目前也預定在4個選區投入優秀人選，包括三民、左楠、前鎮小港、鳳山，另在原縣區也評估推出1人。

在2018的地方選舉，台灣基進在高雄、台南、台北和新北推出的12位議員參選人都落選。2020年立委選舉，他們力挺蔡英文，陳柏惟拿下第一席立委。政黨票44萬7286票、得票率3.1%，低於5%門檻沒有不分區席次，但仍突破政黨補助款資格的3%。基進在高雄（5.9%）和台南（4.5%）有較高的得票率，這兩個縣市共拿下15萬6277票，佔了該黨總得票數的三成五，尤其高雄市區都有高達6～8%的得票率。

第三勢力的支持者，根據過去的政黨票分析，大多都集中在都會區，尤其是六都。不過時代力量和民眾黨的支持者比較重疊，在新竹縣竹北和新竹市東區特別集中；台灣基進則長期經營南部，尤其是曾發動罷韓的高雄。

而除了地方經營之外，3個小黨目前主要能做出「戰績」的地方仍在立法院，立委們除了在中央問政，也常常需要到中南東部幫忙拉抬聲勢。2022年的地方選戰，目前3個小黨都已經陸續啟動提名作業，徵詢人選之外也需要開始評估思考如何和原有的藍綠及地方勢力競合，值得持續關注。

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核稿編輯：翁世航