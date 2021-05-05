台漫重要推手《CCC創作集》辭職風波未停，文策院新院長李明哲接燙手山芋

文化內容策進院（以下簡稱文策院）院長一職，在前任院長胡晴舫2020年12月卸任之後，便由文策院董事長丁曉菁暫代院長迄今。而文策院昨（4）日下午舉行第一屆第二次臨時董事會議，會中一致通過，由原KKBOX副董事長李明哲出任文策院院長，將於6月1日到任。

李明哲曾就讀台大電機系、台大商學研究所EMBA畢，長期任職於KKBOX，在產業與平台投資參與經驗豐富，更在內容開發、跨國跨域、行政管理、技術發展與科技創新、異業合作等領域之職務歷練完整。

新任文策院長李明哲｜Photo Credit: 文策院提供

文策院昨日發布新聞稿表示，將借重李明哲在數位匯流時代趨勢掌握及創新，以及對於產業策略布局、跨域⼈才整合、領導溝通等方面的長才，協助臺灣文化內容產業對接國際市場，達到整合化、產業化與國際化的目標，強化臺灣文化國家隊的品牌形象。

近日，文策院成為民眾熱議話題，起因於併入文策院旗下的台灣重要漫畫平台《CCC創作集》，於4月29日在臉書粉專上發布「解散」聲明，選擇不再與文策院續約。

文中指出：「在台灣，投入漫畫創作並不是一個輕鬆的決定，很榮幸能在這條航道上與各位創作者相遇，也很感謝讀者一路以來的支持與建議。這段時間業界同行、前輩先進的每一句鼓勵或指教，編輯部都銘記在心。CCC編輯部在今日正式解散。衷心祝福每位創作者與讀者們，都能隨著追逐好故事的這股熱情，航向更遠的未來。」

《CCC創作集》是中央研究院執行「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」的成果之一，2009年起，以結合國家典藏資料素材，發掘臺灣豐厚的歷史、民俗、社會與生態為題材，媒合創作者以史料為元素進行創作，以季刊的方式出版台灣原創漫畫共20期。

《CCC創作集》2015年底也曾面臨停刊的狀況，後在文化部爭取前瞻預算的推動之下，2017年捲土而來，以月刊的形式復刊，於2019年轉至文策院，並在2020下半年全面數位化，在文策院109年度的預算書中，也都還能看見針對《CCC創作集》的相關計畫。

如今8位工作十餘年的資深編輯宣布集體辭職，讓熱愛漫畫的讀者在網路上掀起支持聲浪，並質疑文策院是否不尊重台灣原創內容，且缺乏推動、溝通的能力。民進黨立委賴品妤便在臉書粉專使用「文化內容策進院騙殺台漫」、「文策院的承諾一再跳票」、「文化策進院儼然是文化詐騙院」等字詞表達強烈不滿。

對於由前瞻計畫支持的《CCC創作集》 專案計劃預算在4月底到期、編輯部請辭的狀況，文策院在4月30日緊急召開記者說明會，董事長丁曉菁在會中表示，即使《CCC創作集》編輯部定期約聘同仁在此階段未選擇與文策院續約，但文策院目前仍持續與這幾位編輯同仁討論可進行的合約方案。

丁曉菁更提到，為了《CCC創作集》營運不再因計畫預算的期限而受限，文策院已積極與漫畫家、漫畫編輯、漫畫出版等各方產業界辦理諮詢會議；除了廣納漫畫界的意見外，藉由更細緻的討論，讓《CCC創作集》能有更長久的方案，免於受預算期限影響，相關方案在獲本院董事會同意後，預計於下半年正式公布，辦理公開說明會說明。

對於文策院的說明，以及目前和《CCC創作集》的矛盾與鴻溝，皆讓外界霧裡看花，相關說詞也眾說紛紜，不過可以確定的是，文策院目前正處在風尖浪頭上，這塊燙手山芋該怎麼解，應該會是新任文策院院長李明哲的當務之急。

新聞來源：文策院舉行臨時董事會 通過由李明哲接任院長（文策院）

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺