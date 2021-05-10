伊隆馬斯克跟永豐餘有什麼關聯—從何壽川的造紙革命說起

全球首富特斯拉執行長Elon Musk伊隆馬斯克，透過推特宣布將捐出一億元美金，獎勵最佳的碳捕捉技術，推文發布後再次引起了大家對綠色產業及減碳議題的關注討論。

汽柴油車的黃昏，汽車革命帶來的「碳黃金」？

號稱「現實版鋼鐵人」的伊隆馬斯克向來都是熱門話題的中心，這回，他提出自己將捐贈1億美金作為獎金，宣告他加入應對氣候變遷的挑戰行列，讓人不禁好奇，這位商業天才是否又看見了什麼我們無法預見的未來？

Photo Credit: Elon Musk 特斯拉執行長Elon Musk伊隆馬斯克，透過推特宣布將捐出一億元美金獎勵最佳的碳捕捉技術。

自1992年「地球高峰會」上，155個國家簽署了《聯合國氣候變化框架公約》（The United Nations Framework Convention on Climate Change，UNFCCC），此後各國逐年持續在討論如何因應地球暖化的問題，而歐美各國的環保標準也相應越來越高。

歐盟希望到2030年電動車能達到三千萬台的目標，不少歐盟國家也宣布了汽柴油車的落日條款。而美國總統當選人拜登，則在競選期間就宣布，上任後他將會讓美國在2050年成為全面使用再生能源的經濟體，達到《巴黎氣候協議》標準。歐盟與美國的宣告，為新一代的汽車革命拉開了序幕，也意味著電動車將逐步取代汽柴油車已是不可逆的趨勢。

但馬克斯真正看重的，並不是生產成本極高的電動車銷售，而是「碳權交易」帶進的收益。當特斯拉電動車銷量越多，碳權收入也會跟著越高，2019年特斯拉碳權收入約6億美元，2020年單單前三季的碳權收入就翻了一倍，足足佔了總營業利益約80%，成為特斯拉最大的獲利來源。

什麼是「碳權」？

碳權是一種抽象環境概念，又稱為「碳排放額度」（Carbon Emission Credit）因應碳交易的機制，碳權成為有了具體定價的金融商品。舉例來說，舉凡企業或國家，可以將減少或用不到的二氧化碳排放量「扣打」，釋放到市場上買賣，形成一個碳交易市場。先進國家要減少碳排放量，需付出極高的成本，就可以藉由向開發中或落後國家進行碳權的買賣交易，進而符合全球碳排放的總量管制。

但碳權交易的價格波動幅度非常大，高點曾超過20歐元，也曾在美國宣布退出COP21巴黎協議後，一路跌到低於1歐元。碳交易的收入有個有趣的限制，就是必須要使用在減碳的相關投資上，然而這對馬斯克來說完全不是問題，因為他可以將資金投入在電動車相關的研發改良，形成一個正向循環。

而馬斯克所提到的碳捕捉，是一種捕獲汙染源點排出的二氧化碳進行再利用或儲存，透過不讓它進入大氣的方式，達到減輕使用化石燃料釋出的排放物的目的，並降低對全球暖化及海洋酸化造成的傷害。

永豐餘何壽川，催生愛迪生認證的碳捕捉

千萬別誤會碳權是個新鮮的名詞，其實碳捕捉早就存在你我身邊。

紙是用林木加工製作出來，紙的消費和使用，可以為地球固定被植物捕捉下來的二氧化碳。以量化的方式說明，一本400公克重的平裝書，就可固定約520克的二氧化碳。所以，造林便是最重要的固碳途徑之一，「紙」則是讓碳得以被使用與保存的重要媒介。

但即便如此，地球上的林木實際上正逐漸短少，而人類對紙的依賴範圍和用量卻遠比想像中大，面對原料短缺、供不應求的難題，造紙業者更是極力投入研究開發，要找出兼顧產業與環境永續共存的突破口。

經過了12年的研發，nPulp（農業秸稈合利用技術）應運而生，它是一種無化學、無污染及低能耗的秸稈生物處理技術，也是一種新型的綠色造紙技術。用原本只能燃燒或堆肥的稻桿、麥桿等農業秸稈替代作為原料，利用分段、分篩技術，分開細屑和纖維，再把分出的纖維利用熱能、機械力、和酵素，以無化學添加的製程，生產出生態秸稈生物漿nPulp，再透過加工方式變成各種紙捲、紙箱、與紙塑。

Photo Credit:永豐餘 nPulp獨創的生物酵素製程，在生產過程中不再添加化學藥劑，也因為它的酵素製程，僅需二分之一的原料就可以生產一般化學草漿等量的紙漿。

何壽川堅信的循環經濟，要讓世界上沒有廢棄物

這項技術，以農業彌補了林業的不足，同時也邁向了造紙「零廢棄」、「零污染」的永續循環。不僅如此，在生產過程中不能成為紙槳、但富含有機質的副產品，則可作為種植菇類的太空包，而剩餘的殘渣還可以再製成生質燃料或肥料，讓秸稈資源還原肥田，符合與自然生態循環生生不息的自然法則。

而這項革命性的創新，也讓背後的功臣、台灣造紙業大廠-永豐餘，在2014年美國「愛迪生獎」(Edison Awards)「環境可持續性系統」項目中獲頒銀牌，成為台灣第一家獲得這個獎項的造紙相關企業。當然，這樣先進的技術，也獲得國際大廠的支持，包括DELL將nPulp生物製漿用於包裝材料，以達到2020年實現全面無廢棄包裝流的目標，以及HP、P&G等國際大廠的關注與合作興趣。

Photo Credit:永豐餘 永豐餘持續在追求永續的循環經濟，nPulp的誕生，恰好說明了大家長何壽川先生的理念：「世界上沒有廢棄物，只是還未找到妥適處理的方法。」

【知識小帖】nPulp的碳權效益計算機 nPulp取代化學草漿，每噸漿可以減少1.573噸的二氧化碳排放量。 我們來試算看看，假設用30萬噸的秸稈，產出16.5萬噸的漿料，將可以產生約26萬噸的碳權差值，以「世界銀行2020全球碳定價現況趨勢報告」中美國麻州碳交易單位碳權9美元來作試算，碳權效益將超過新台幣700萬元。

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