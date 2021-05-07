我希望胡錫進能明白，他的安全，是因為有人為他擋住了唾沫和刀劍

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國）

《環球時報》總編胡錫進大概是中國網路中被鄙視、被嘲笑和被痛罵最多的人之一，但是他大概沒有想到這些鄙視、嘲笑和痛罵會來自「愛國陣營」。因為主張對印度「高舉人道主義大旗對國家有利」，他被罵為「外國舔狗」。

印度疫情肆虐，死亡人數激增。中央政法委新聞網站官微發表兩張對照圖，標題為「中國點火 vs. 印度點火」，前者為航天器火箭發射，後者是焚燒死者屍體。其冷血和陰暗令網民憤怒，圖片很快被刪除。

《環球時報》的作者、復旦大學教授沈逸不以為然，他在微博表示，「這圖挺好的。別誤會，人道主義，命運共同體都是要的，同樣的，印度這種妖豔賤貨做派引起的脾氣也是要有的。至於聖母婊，要刷情懷就請去印度燒柴。」在另一條微博中，他說得更露骨：「讓印度安心的多死點。」

針對沈逸上述發言，胡錫進在微博進行了「商榷」。他說，普通中國人當然沒必要做「聖母婊」，但是官方機構的帳號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。

胡錫進保持了他的一貫立場：普通中國人可以不人道——僅僅人道表達就被稱為「聖母婊」——但是高舉人道主義大旗對國家有利。但是，這一次「愛國」網民再也不能忍受他的兩面派。

微博網民「無為大爺」說，「今天特別鄙視胡錫進，幹啥啥不行，和稀泥第一名。」微博網民「徐記觀察」說，「胡錫進，除了罵罵方方激活了他文人相輕的技能，在推特裡紳士地和美國基金會談笑風生幾下，之後的活就不想幹了。」微博網民「馬上評」說，「一個人正不正，就要看他在關鍵問題上的立場！越來越討厭胡錫進這樣的人，看他在對待方方、計劃生育等大事上的態度，胡錫進這種人比敵人更加有害！」

網民對胡錫進的抨擊，讓人想到半個世紀前姚文元的批判文章〈評反革命兩面派周揚〉。二者的危險程度不同，但是內在邏輯一致。

「一個典型的反革命兩面派」

周揚曾任中宣部副部長，他在「文革」前夕總結自己跟隨毛主席批判文藝界人士的五大戰功：1951年批判電影《武訓傳》，1954年批判《紅樓夢研究》，1955年批判胡風，1957年批判丁玲、馮雪峰，六十年代批判田漢、夏衍、陽翰笙。每一場戰功的背後，都是多少同行的羞辱、折磨和家破人亡。他就是一個文藝界的打手。

1949年，歷史已經做過一次選擇。留在中國大陸的知識分子中，絕大多數是讚賞中共的，甚至撰寫詩文激情謳歌。但是，專制政府需要敵人，也需要消滅知識分子精神。因此，他們迎來了一場又一場改造運動。

大家可能會對身為教授的沈逸的粗鄙言論感到驚訝。其實，語言粗鄙化也是知識分子改造的一部分。作家楊絳以《洗澡》為題寫了一部知識分子改造小說，專門說到語言問題，她借其中人物說：「難聽著呢！叫什麼『脫褲子，割尾巴！』女教師也叫她們脫褲子！？」

一批又一批知識分子被消滅之後，不出所料地，周揚迎來了射向他自己的毒箭。

姚文元在批判文章中寫道：「無產階級文化大革命的洪流，像大海的怒濤一樣，猛烈地沖刷著那些陰暗的毒蛇的巢穴。」

「那些陰暗的毒蛇的巢穴」，就是指隱藏在內部的「比敵人更加有害」的「兩面派」。姚文元說：「周揚是一個典型的反革命兩面派。他一貫用兩面派手段隱藏自己的反革命政治面目，篡改歷史，矇混過關，打著紅旗反紅旗，進行了各種罪惡活動。他是我們現在和今後識別反革命兩面派的一個很好的反面教員」。

不久之後，周揚迎來了九年的牢獄之災。文革後得到平反，再次當上中宣部副部長。八十年代初，他又因講話遭遇了「清除精神污染」。

「整完這個人接著再整另一個人」

不知道胡錫進是否真的認為，把異議人士趕走了，把方方們罵閉嘴了，就剩下中共體制的支持者們其樂融融了？有意見，也只是自己人無傷大雅的內部切磋？如果是這樣，他就對他為之驕傲的中國共產黨的歷史太無知了。據說前中共宣傳部部長陸定一曾經對周揚說︰「我們中宣部十幾年中，無非是整完這個人接著再整另一個人。」

一段網路流傳的話語，描述了這種狀況：在消滅了尖銳的批評之後，溫和的批評就成了最刺耳的聲音，也會被消滅掉；在批評被消滅後，調侃又會無法容忍；在聲音都被消滅了之後，沉默又被視為無聲的反抗；接著就會要求讚美，然後再消滅那些讚美得不起勁的；最後掌聲無法停下來，因為先停止鼓掌的就會先被消滅掉。

我希望胡錫進是永遠安全的。我也希望他能明白，他的安全並不因為自己維護專制政權，恰恰相反，是因為有人反對專制政權，一直在前面批評，為他擋住了唾沫和刀劍。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2021 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航