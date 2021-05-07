夫妻因為選舉失和？被邊緣化卻很重要的議題——政治態度與婚姻關係

文：我的學習筆記

去（2020）年總統大選在年初轟轟烈烈地結束了，這次投票率高達74.9%，但你覺得政治立場的不一樣，在關係中是一件重要的事嗎？或許同事或朋友間可以不談政治，但在婚姻中，如此密切相處的關係，我們可以一起生活、可以一起吃飯，但能夠不要談政治嗎？

一談到政治就吵架，一起看政論節目更是吵得比電視名嘴還激烈，你會不會為政治賭上感情呢？

被邊緣但很重要的議題——政治態度與婚姻關係

政治學者在經驗研究中，會檢視人們政治傾向的發展與變動過程，所謂的經驗研究，就是透過平時累積的智慧來解決生活中面對的難問題，是對生活日常現象的研究。

一般而言，青春期和青年期的階段，是政治態度發展的關鍵時期，在這個時期發展出來的政治態度，會隨著你逐漸年齡增加變老，而逐漸趨於穩定。

因此，大多數的研究者，會比因此較少關注人們在成年期間的政治態度及的變化，但而結婚是人生的另一個階段；其實是成年之後的事。因此，婚姻是否對政治態度會所的造成影響，也就這也是常時常被學者研究者所忽視，而成為了大家不常關注的邊緣議題。

所以這方面的研究並不容易進行，因為很少有機會可以長期追蹤人們結婚前與結婚後的政治態度，所以也很少有資料可以拿來評估及佐證，在婚後姻對政治態度的可能影響的可能性。

政治態度是怎麼被形塑的？

在討論政治態度與婚姻之間的互動關係之前，我們先來聊聊政治態度是怎麼被形塑的？總不會是像隨身碟跟電腦一樣，檔案一放進去就變怎麼樣的政治態度嘛。所以我們就來說明一個概念，叫做「政治社會化」。

「政治社會化」是在研究我們的政治態度是如何被形塑出來，且並會因為哪些因素發生改變或者強化態度？家庭、學校教育或是人生的、重要事件，都可能會影響我們政治態度的形成與改變。整體而言，政治態度的形塑就是由從小到大的經驗累積交織而成的，所以要分析一個人的政治態度，要去深入的了解他的生命史，也是就相當重要的。

而在眾多問題當中，影響台灣政治態度最明顯的，莫過於由於自己的身份認同與省籍背景是台灣政治最主要的分歧：「我是台灣人？中國人？還是都是？」這都是影響政治態度與行為的一項重要因素，而台灣民眾的政黨認同、統獨立場與投票決定，往往都會均受到自己的身份認同所的影響。

其實台灣民眾在省籍背景、身分認同上有相當程度的分歧，在這過程當中，原生家庭形塑了子女的身分認同，因此原生家庭的省籍背景與身分認同間存有顯著的相關：出身於外省籍家庭的民眾，較傾向具有中國人的身分認同；相較於外省籍民眾，本省籍背景的民眾則較可能傾向台灣人的身分認同。

然而，若與不同省籍背景者結婚，夫妻間的互動以及彼此共享的社會空間，對各自的身分認同是否有所影響是值得討論的，且在一個政治分歧嚴重的社會裡，政治因素即可能被視為擇偶的條件之一。

夫妻物以類聚？

美國政治社會化的研究學者，Stoker和Jennings，他們兩人歸納出可能影響配偶間在政治態度上相似的三個因素：選擇偏誤（selection bias）、配偶間的互動以及配偶共享的社會空間。

選擇偏誤，也就是我早就想好我要的是什麼，而非隨機選擇的結果，例如造成配偶間的政治態度相近，是因為導因於彼此原本的在政治態度就相當接近上的相似性，導致雙方得以順利交往並進入婚姻，好像很多在社會運動認識結婚的都是屬於這種。也就是說，政治態度的一致性，在婚前就即已經存在，而且還是並且是影響雙方決定交往與結婚的因素。

所以步入婚姻生活後，他們可能會維持或強化既有的政治態度。這樣的狀況顯示：早期的社會化過程中培養出來的政治傾向具有持續性的作用，並影響了成人期間的配偶選擇及標準。而配偶間的緊密互動，會導致在態度與價值上的交流與相互影響，因此形成了相近的政治態度。

夫妻間互動與溝通的內容，不會僅限於日常生活事務上，通常也會觸及所處環境的相關公共事務上。比如說可以想見的，同一家庭成員大多時候觀看共同一家的電視新聞台，進而針對同一台對於新聞內容來進行有所討論，餐桌上所談及的話題，也可能會有含對於政治人物與公共事務的想法，甚至也有不少家庭成員結伴一起到投票所投票。

因此，對大多數的成年人而言，家庭就是他們進行政治、討論政治議題的一個主要場域，也是一個共同主要的政治資訊來源。如同多數夫妻因為彼此間的相互影響，而有著共同的信仰或相同的生活習性，夫妻間也因頻繁的互動而影響了彼此的政治態度與行為，進而導致了在政治傾向的一致性。

此外，如果夫妻有相同的社會空間，往往會因為有導致共同的外部因素，並同時對於夫妻雙方都產生影響，進而形塑了他們一致的政治傾向。

就大多數家庭而言，夫妻共同居住於一個社區之中、有著共有的經濟和社會地位、共同的親屬、一同往來的朋友。不論是居住區域、經濟和社會地位或是親友，都均是提供大家人們政治資訊的來源，這些因素通常會影響我們對於政治事務的判斷。因為這些共享的外部因素，夫妻受到相同的影響而產生相似的政治態度與行為。

婚姻中，誰的影響力比較大？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

講了那麼多，那在婚姻當中，誰在家庭政治態度上會比較有主導權呢？

傳統上政治被視為是男性的領域，男性對於政治通常有著較高的興趣、知識與涉入。因此，在子女政治態度的形成過程中，父親通常有著相對較大的影響。這樣的現象是否同樣存在於夫妻之間的相互影響上？

若男性在家庭中有著對於政治資訊與傾向的優越性，那我們預期看到的是，丈夫對於妻子的影響，大於妻子對於丈夫的影響。若要討論性別在政治知識上的差異，已婚的女性也有兩種可能：傳統上，女性負擔較多的家庭勞務，所以相較比較少有餘裕的時間去吸收政治知識，變得對政治比較冷漠；但也有可能，因為結婚，所以會有人可以跟她討論政治和公共事務，而增加對政治的接觸。

另外，在傳統觀念上，女性被視為「嫁入」夫家，較為常見的狀況是妻子必須「融入」夫家的生活。因此，夫妻間共同的社會空間並非是彼此間「公平」地共同創造出來的，而是女性被帶入男性原本所屬的社會空間中而分享之。若這個假設是對真的此為真，那我們應該觀察到的現象是，在婚姻中，男性對於女性的影響力應該是較大的吧？

但現實生活上是真的是這樣嗎？

這個世界是多元的總會有意外，因此這也不能把這樣的框架一致地把這概念套用，用在所有家庭人身上，隨著近年來因為女性經濟及社會地位的提升、婦女運動的發展以及社會結構的現代化轉變，其實也所導致了性別權力間的改變。

另一方面，由於教育程度、經濟和社會地位、以及政治資源之間的關聯性，較高教育程度的女性權力地位有所提升，在婚姻中不全然處於一個被影響的地位。

教育程度較高者較能夠理解與實踐民主價值與規範，通常也更懂的如何尊重不同立場的人及想法，因此較高教育程度的男性較可能理解與接受其配偶的政治立場，而對本身的政治態度有所影響。

因此，我們預期在不同教育程度的配偶中，夫妻間的相對影響力是有所不同的：相對於教育程度較低的男性，高教育程度男性對女性的影響力是較小的；反之，較高教育程度的女性有相對較多的影響力，或是較不容易被配偶所影響。

難怪會有人說：「知識就是權力，知識就是力量阿！」

可是在家庭中，是父親還是母親對小孩的影響比較大？相對而言，小孩受父親影響應該是比較大的。

在社會中，一般而言媽媽會跟小孩比較親、互動比較多，所以照理來說會對小孩的影響比較大；但政治議題討論及工作在過往的性別分工中，被認為是以男性為主導的角色，因此許多家庭政治的發言權，是在爸爸身上，所以爸爸在政治方面的影響比較大。但國外的文獻中有另一種說法是，女兒會受媽媽的影響多、兒子受爸爸的影響比較多，這就是另外一種說法及可能性了。不過在台灣整個社會就是政治受男性影響比女性多，傳統上父親在家裡的發言權也比較大，但如果母親的教育程度高，可能影響會上升，這是沒有絕對的。

我們喜歡一個什麼樣的人，可能可以看出我們是一個怎麼樣的人。一個人會跟什麼人認識、交往、結婚，彼此間可能有一定的相似性，比如說階級或環境，相似的人比較容易交往，也比較容易結婚。

或者說，我的政治態度就比較強烈，就是不可能跟對立立場的人交往，或者傳統上閩客之間、本省外省之間的衝突也比較不會通婚。研究顯示同樣省籍的人的確比較容易結婚，這些都是在婚前就比較相近的。

結婚後，隨著相處的時間更長，有了共同的居住環境、共享的家庭，會受到更多共同的影響，所以也有可能會造成態度趨於一致，原生的家庭的影響一定在，但夫妻之間的互動是重要的，討論政治的頻率越高越有可能一致性越高：因為政治態度相近，所以越願意去做討論；若不一樣，可能會聊得比較少，但也有可能討論的議題上爭論吵得很多的，但是也因為溝通及談論談的夠多，到最後吵架的頻率可能會下降。

夫妻會因為選舉失和嗎？這邊難以給出一個明確的答案，因為每對夫妻的相處模式、個性、背景都不太一樣，一定會因人而異。政治態度在關係中究竟要放多重的比例是取決於自己的，但相互尊重、理性溝通是必然的，有了這些基礎後，立場是否相同可能就不是最為重要的一件事了。

參考文獻

陳光輝，2011。婚姻對身分認同之影響的初探。選舉研究，第18卷第2期，頁121-156

陳光輝，2018。配偶間政治態度一致性的分析。台灣政治學刊，第22卷第1期，頁143-186

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航