2050年淨零碳排，政府該開始思考「黑潮發電」等海洋能源相關政策

文：莊閔傑（天容寶節能科技技術部經理）

提到在台灣發展海洋能，許多人的第一想法就是海洋能資源非常豐富，但隨之而來便是成本、維護費很高、技術不成熟，還會有環保團體、漁民抗議，遇到颱風該怎麼辦等等疑問。

的確，台灣四面環海，海岸線長達1448公里，號稱海洋國家，但是我們對於海洋的認識卻很少，自法國巴黎於1799年頒發第一個擷取海洋能的技術專利給吉拉德（Girard）父子以來，至今已經過了200多年，全球真正開發與應用海洋能卻是近二、三十年才開始，相關的技術仍在萌芽的階段，有待進一步的突破，才有可能進入商轉。

淨零碳排的目標已經設立，發電端該如何跟上？

今年4/22世界地球日，40個國家的領導人響應美國總統拜登發起的領導人氣候峰會（Leaders Summit on Climate），各國輪番對氣候宣戰，喊出新的減碳目標。美國總統拜登在開幕致辭中說：「科學家告訴我們，這是決定性的十年——這是我們必須做出決定，以避免氣候危機最糟糕後果的十年。」「美國2030年之前要將碳排放量在2005年的基礎上減少50-52%。」

這個新的承諾也意味著，美國人的生活方式將發生重大改變，煤炭將會從電力組合中消失，耗油量大的汽車和卡車將必須使用電力。

目前全球已有128的國家設下2050年淨零目標，蔡英文總統也終於開口喊出「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標！」，並指出「政府已經開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零碳排目標的可能性。」

歐盟計畫兩年後課徵「碳關稅」，美國也表示朝此方向規畫，產業界對碳關稅壓力深感焦慮，台灣是全球科技產業重要的供應鏈夥伴，許多國際大廠皆已要求旗下的供應鏈廠商承諾產品使用100% 的再生能源，「未來產業若沒有能力參與綠電等永續議題，就會被排除在世界的供應鏈之外。」

目前台積電已經帶頭將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標，要求設備供應商在2030年前必須節能20%，並將其列為採購評選標準，若沒有達標，將可能失掉台積電不少生意。

此外，台積電、台達電、友達、台灣微軟、光寶、宏碁、和碩聯合科技、華碩電腦等大廠等八家科技巨頭率先決定在六月共組「台灣氣候聯盟」，主動承諾減碳目標，終極目標是在2050年之前達成製程百分百使用再生能源，除帶領各自的供應鏈一起做，也向大眾倡議減碳。

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海洋發電中，台灣在「黑潮發電」已有領先地位

筆者曾投書〈水情告急、綠能不足，「靠海發電」可能是台灣半導體業產能危機的解方〉一文，現在缺水、缺電已反應出氣候變遷問題，在全球暖化越來越嚴重的情況下，未來低碳電力與零碳電力將是重點，對減碳的需求將會越來越迫切，未來幾年，台灣除了台積電等半導體大廠擴廠需求之外，還有電動車的用電成長，對再生能源的需求將會越來越高。

然而目前台灣再生能源發展已經陷入瓶頸，太陽能與風力發電佔能源結構比例已經趨於飽和，動輒影響農漁業發展，甚至破壞原有的生態，未來大幅擴張的機會有限。

因此，為了國家長遠的發展，實現「2050年淨零碳」目標，台灣發展海洋能已經是「非做不可的事情」。海洋能不僅僅是台灣半導體業產能危機的解方，更將是所有產業未來發展最需要的能源方式。

台灣自2009年開始推動「國家能源型計畫」起，將海洋能源訂為六大發展主軸之一，第二期國家型科技計畫主軸專案計畫（2014年至2018年）進行波浪與黑潮關鍵技術研發。

其中，國人自行研發的黑潮發電先導示範計畫，已成功於黑潮主流進行50kW洋流能單元發電機測試，並已取得不錯的研究成果，國家海洋研究院也在中山大學研發團隊協助下，完成國家級洋流能測試場的優選規劃，選定台東縣迦藍（富岡）和新港漁港為洋流發電基地港，未來將有機會在2025年前完成2MW（百萬瓦。2MW每天可產四萬八千度電）商轉機研發測試，並朝國際洋流發電機組測試海域方向發展。

產業準備好了，但還在等待「海洋能源」的相關政策

雖然台灣在黑潮洋流發電技術居世界領先地位，但台灣東部海域環境資料嚴重缺乏，必須進行全面調查及洋流能潛能評估方能有效運用，由於沒有詳細、準確的資源分布資料，因此產業界難以了解區域性資源的特性，而這些特性對發電系統的參數調校卻是非常重要，須了解這些特性對能源擷取與發電衝擊的效應，才有辦法開發出效率較高的機組系統。

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此外，在相應配套方面，例如發電與併網形式、基礎建設如港埠設施、工作船隻等配套方案，以及後續商業化應用所需的發展策略等皆尚未完善。

針對海洋能源之開發規劃，政府直到2019年才立法通過《海洋基本法》，2020年才完成「國家海洋政策白皮書」，但截至目前為止，仍未明確制定開發海洋能源之相關規範，亦未提出針對海洋能源發電場之環境影響評估措施，亦未完成海洋空間規劃，這將不利於業者未來申請設置海洋能裝置。

雖然現在台灣的海洋能技術離真正商轉尚有一段距離，但必須從現在開始將海洋能源做為我國2030年的能源技術發展的趨勢選項，如果現在不努力發展海洋能，未來可能就來不及了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航