在教育工程中常被忽略的「教科書」，值得我們更多的重視

文：薛家明（國立臺灣師範大學教育學博士）

2020年除了新冠肺炎疫情全球肆虐至今尚未退燒，極端天氣也打破多項氣候紀錄，如：大規模野火在美國、澳洲、巴西等地延燒，強烈颶風重創中美洲等，而台灣今年也遭遇56年以來最大的旱災，各大水庫紛紛探底，影響科技業與民生用水甚鉅。氣候變遷早已不是新聞上那遙不可及、無關痛癢的話題，而是你我生活就會面對到的日常，甚至是課堂中必須討論的嚴肅議題。

我們這一代小時候所接受的教育是「背多分」，鮮少關注考試以外的事情，因此難以培養出關心環境、保護生態，具有全球意識的公民。當前台灣的發展與全球化息息相關，欲積極培養具競爭力的國際人才，學校教育必須要改弦更張、培養新世紀的能力與素養，且需要向下扎根國際教育，提升中小學生的國際意識與全球素養，做好培育國際化人才的基礎教育。

此亦為國內此波108課綱努力的方向與重要目標，期望以學生為主體，能夠活用知識，並能關心社會、大小環境。然而，許多人常將重點放在翻轉教師的課室教學、活化學習者中心的教學方法等教育工程，卻經常忽略了一個不顯眼又至關重要的角色——教科書。

台灣教科書擁有高品質

我國義務教育階段水平高，其實與教科書的發展與使用有不小的關係。一本好的教科書，如同台師大甄曉蘭教授所提「要包括探究、教學設計、素養導向教學設計，一定要講究學術的嚴謹度，學科內容專業知識的正確性、嚴謹度。」

而事實上一本教科書的誕生不易，負責「編輯」的出版社須經過認證，負責「審查」的委員都是具有經驗的專業團隊，而「使用」教科書的也都是經過教師檢定的師資，透過整個體制共同來維護教育品質。

筆者曾於一場演講中聽康軒副總譚蕙婷說到：「現在教科書很像圖鑑，也很像雜誌，甚至還有許多漫畫的風格在內，內容甚麼都有！」「不但版面、繪圖要精緻，照片也都是專業水準。因為文圖相配，較能吸引學生產生學習動機，即使學生自學，也能看著教科書內容而有所學到基本內容。」顯見在學科知識深度與廣度日益增加的情況下，教科書還要能夠抓住學生的眼球，是多麼的不容易。

Photo Credit: Reuters/達志影像

台灣教科書卻超便宜

譚副總也提到：「把台灣的教科書拿去與其他國家相比，應該是超水準。」事實上據筆者瞭解，出版社編輯教科書的成本是相當高的，需要邀請各領域教授或教師兼任編輯，並花費龐大車馬費預算在召開各種大小工作會議，來回不斷地溝通與修正。但一般民眾可能不清楚，我國教科書編輯、審定和印製等規範都在政府管制範圍內，價格更是全國統一議價。

從90學年度開始至今，教科書價格只剩下三分之一不到，目前國小教科書一頁的議價金額大約只剩0.34元。上網查了一下，若以109學年度康軒國小一年級教科書（課本加習作）單價為例，家長所需負擔每本平均的單價僅為57.4元，市面上一杯稍貴一點的手搖飲都輕易超過這個價錢，明顯是一個不敷成本效益的產業。

清華大學陳明蕾教授研究發現，香港、新加坡的小學教科書都定價在新台幣400元至1,000多元不等，教師手冊也都要幾千塊新台幣；美國的教科書雖貴，但有州政府買課本讓孩子租用，習作和練習本則另外自費。教科書是全國兩百多萬名學生閱讀時間最長的文本，但當價格長期受到抑制，難保學生的學習品質不會受到影響。

Photo Credit: Reuters/達志影像

教科書值得更多的重視

在過去統編本時代（民國57年至79年），國中小教科書全由教育部委託國立編譯館負責編輯，統一印製、分發。

民國85年後，自國小階段開始改為審定制，開啟民間參與的大門，增加自由市場競爭，帶動教科書研究氛圍，並促進教材研究發展，也讓教師在選擇教科書上展現更多的專業。但時至今日，台灣少子化及物價高漲的情況日益嚴峻，每一年市場的冊數又逐漸委縮，成本愈加提高，對教科書商的經營無疑是雪上加霜。

教科書是每個學生在求學過程中非常重要的學習素材，甚至對於一些偏鄉地區的孩子來說，是唯一專業且正確的學習資源，許多出版業者也設法繼續努力經營。但根據教育部統計，全國兩千多所國小已有4成以上的規模在6班以下，這些學校都可能在市場化的潮流下被迫放棄教科書的選擇權。

我們還未見到原本審定制所期盼百花齊放的局面，在商業化的競爭下卻已經更趨向單一市場，實不利整個教育現場的多元觀點發展。

再者，為了幫助學生培養帶得走得能力、加強素養、關心環境，接軌國際永續發展議題，教科書所背負的早已不只是知識傳遞本身，更有培養全球公民的責任，以及融合數位教育、美學涵養的義務，何其沈重？

當我們之中有些人可以每天買一杯手搖飲或咖啡的同時，是不是也應適度地在教科書的製作成本上給予更高的彈性，確保我們的下一代能在一個健康的教科書發展市場中持續享受良好的教育品質。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航