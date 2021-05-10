國民黨若為了「去標籤化」拋棄九二共識，兩岸還有什麼「通關密語」？

日前國民黨籍立委林為洲曾就「九二共識」存廢，表明「岌岌可危」的原因，將此歸咎於中共當局及民進黨當局，之後再重批「九二共識」已到壽終正寢及兩岸分道揚鑣地步。

有批評者認為此種論述實屬邏輯顛倒、錯誤連結，此一石激起千層浪，引發公共領域網路論戰，也有論者以為，國民黨若放棄「九二共識」，不僅喪失原已掌握自身兩岸政策優勢，即使其重新執政也將陷入民進黨當局無法解開兩岸政治僵局困境。同時，國民黨若放棄「九二共識」而要與民進黨爭奪「台灣主體」及兩岸論述話語權，這恐將會失去與民進黨進行兩岸政策路線之競爭能力，此實屬「得不償失」之政策作為。

檢視國民黨曾在2008年至2016年馬英九執政期間，因兩岸當局堅持共同政治基礎「九二共識」，而有兩岸治理「善治」政績。在此基礎上簽署23項協議，展開兩岸全方位交流，尤其簽署「兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），享有更多兩岸經貿利得及順差，無論是陸客來台觀光及陸生來台就學，皆營造兩岸人民親善關係之效果。

換言之，因兩岸當局具有「九二共識」政治基礎，這種「創造性模糊」共識，允許雙方在擁有共同交集前提下「各說各話」，無論是中共當局所論「九二共識」是「一中原則」，或是國民黨當局所提「九二共識」是「一中各表」，雙方皆持守「一中原則」理念，但兩岸協商不涉及「一中內涵」爭論。

「九二共識」確實曾經發揮促進兩岸交流及和平穩定作用

兩岸對話協商基礎在「求一中原則之同，存一中內涵之異」，正是這種「求同存異」、「求同化異」精神，創造兩岸和平穩定、降低軍事威脅；「外交休兵」促使台灣享有國際活動空間，台灣仍保有22個邦交國及參與國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織年會等等「政策紅利」。正因為國民黨執政當局奉行「九二共識」，促使兩岸海基會及海協會恢復對話與協商，陸委會及國台辦機構首長會晤及熱線，在此共識前提兩岸簽署23項協議。

然台灣當局政治主張，受到政黨輪替之影響而產生兩岸政策核心原則的斷裂，導致兩岸當局失去原本建立「協商框架」共識，這也是目前海基會與海協會、陸委會及國台辦無法恢復對話協商，停止「外交休兵」導致台灣邦交國減少至15個及無法參與前述三個國際組織大會，軍事演習次數增加及「武統論」聲浪高漲之因。

Photo Credit: 中央社 外交部長吳釗燮

儘管蔡英文當局一再強調維持現狀主張，然黨內激進派及激進獨派政黨、政治勢力，卻一再公開倡議追求法理獨立、全面制憲及台灣正名運動等訴求。兩岸敵意如螺旋般上升，其主因在於台灣政黨輪替，產生「政策斷裂」之根本因素。

若國民黨放棄「九二共識」，恐損及政黨支持者認同及喪失兩岸政策優勢

中共當局提出兩岸重啟對話協商關鍵因素在認同「九二共識」，國民黨若拋棄「九二共識」，無異是放棄自身所擁有兩岸論述及路線，如此兩岸政策就難以成為國民黨政策強項，這與民進黨的兩岸論述及政策就會產生混淆，無法在公共論述領域及兩岸政策市場中取得「差異化」，從而「被邊緣化」。

若干國民黨內人士質疑「九二共識」造成大選失利，似是「倒因為果」，若是「九二共識」導致2020年國民黨在總統大選中敗選，又如何解釋2008、2012年總統大選大獲全勝及完全執政呢？2018年台灣地方大選藍營標榜「九二共識」，獲致三分之二地方縣市長席位呢？

國民黨恐須面臨未蒙其利，已先受其害之政策震盪，從而疏離支持者及降低其政黨認同。事實上，國民黨無法重新取得執政權，不在於其兩岸論述及路線，反而是國民黨高層人事紛擾及總統大選提名問題、黨內派系難以真正放棄成見而團結合作無間，以致於內耗及分裂，最終導致「分裂的國民黨」難以挑戰「團結的民進黨」。

單就民進黨黨內總統初選，前行政院長賴清德挑戰蔡英文失敗後接受「蔡賴配」聯合競選，「維持現狀派」及「務實台獨派」分進合擊，獲取選票極大化；但國民黨黨內初選後，卻無法快速整合形成「韓朱配」，且其他候選人一再揚言出馬競選，地方諸侯輔選亦非完全投入，這才是國民黨敗選主因。

「九二共識」的存廢，涉及國民黨黨內世代權力競爭及繼承

元老派的前黨主席馬英九提出兩岸論述必須滿足四大前提，即須遵循憲法、民意支持、大陸接受、國際理解，其中必須提出「大陸接受」的「兩岸共識」。但青壯派主導的兩岸論述雖正面肯定「九二共識」的「歷史貢獻」；但並無提出堅持「九二共識」作為現階段黨兩岸政策指導性原則。這使得「九二共識」原來在黨內政策發揮綱領性指導角色，逐漸被邊緣化、虛位化及模糊化。

Photo Credit: 中央社

同時，青壯派更倡議「一中兩國」，一國是中華民國，一國是中華人民共和國，出現「一中兩國」替代「九二共識」主張。另135位黨代表連署提案，建議以「ECFA共識」代替「九二共識」，作為「兩岸關係新解」。國民黨元老派觀點仍主張傳統「九二共識」內涵是「一中各表」，「沒有九二共識，是沒有ECFA的」，批判青壯派提出「ECFA共識」，其實並無「一中各表」意義與內涵。

儘管兩岸經濟合作框架協議「ECFA」是在「九二共識」的政治基礎所簽署，但若以此所簽署「協議共識」作為兩岸「共同政治基礎」，以「ECFA共識」作為國共兩黨的兩岸共識交集，這無異是公開拋棄「九二共識」，以「經濟共識」取代「政治共識」，導致兩岸關係性質「去政治化」、「去主權化」。

青壯派倡議「一中兩國」主張，其實是超越「九二共識」政治前提對「兩岸關係性質」界定；但主張「ECFA共識」替代「九二共識」，則屬於政策主張「倒退」。

若干青壯派人士對國民黨堅持「九二共識」的詮釋，其實具有侷限性

例如指控中共當局破壞「九二共識」，批評探索「兩制台灣方案」是將「九二共識」與「一國兩制」連結。

此種批評與民進黨當局批判雷同，直指「九二共識」等於「一國兩制」。事實上，「九二共識」是指兩岸同屬「一國」涉及兩岸關係性質，「一國兩制」概念則是指國家統一後具體之政治經濟社會及司法制度安排。

或像是指控中共當局不承認「中華民國」，民進黨也本來就不認同「中華民國」，是民、共聯手摧毀「九二共識」，既然「沒有一中各表，自然就沒有一中原則」，兩岸也就沒有共同謀統的必要基礎。

青壯派人士在兩岸論述上「甩鍋」於民、共共同聯手摧毀「九二共識」，此實為邏輯顛倒措置。民進黨當局不認同「九二共識」，中共當局則堅持「九二共識」，國民黨應加強「九二共識」論述及闡述其優勢始為根本之道。

Photo Credit: 中央社

基本上，「九二共識」是一種「創造性模糊」，在兩岸當局無法互相承認情況下，雙方求「一中原則」之認同，存「一中涵義」之差異，兩岸當局對話協商不涉及「一中涵義」政治爭議。

若國民黨捨棄「九二共識」，勢必需要提出等量齊觀「兩岸共識」。顯然，國民黨內部並未找到更適合的「兩岸論述」，無論青壯派提出「一中兩國」或「ECFA共識」皆非同等份量「兩岸論述」，前者過於「悖離」、後者過於「倒退」。國民黨的兩岸論述及路線選擇若持續主張「九二共識」，且是立基於「中華民國憲法的九二共識」，這並非是其兩岸政策「不決定」、「不作為」，反而是展現其兩岸論述及路線不挑釁、具一致性及延續性、可預測性，在此基礎上重新在台灣社會公共領域，積極尋求台灣民眾支持以追求重返執政目標。

換言之，國民黨對「九二共識」的立場應是深化其內涵，而非一再「虛化」、「邊緣化」，「九二共識」應成為指導兩岸政策指導原則。若捨此，還能找到等量齊觀的兩岸對話的「通關密語」嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航