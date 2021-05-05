《異變者》：偏離原著，改編失敗

不少Netflix電影的預告片都剪輯得相當吸引，感覺製作認真，但當正式觀看電影時，總覺得是另一回事，特別是故事劇情，往往令人大失所望。今次介紹的《異變者》（Homunculus）也是雷聲大雨點小，很多網友甚至表示浪費了人生中寶貴的兩小時。

電影《異變者》改篇自日本漫畫《殺手阿一》作者山本英夫的另一同名漫畫作品，由《咒怨》系列導演、人稱「日本恐怖大師」的清水崇執導。故事講述一名失憶男子名越進（綾野剛 飾）接受醫科學生伊藤學（成田凌 飾）提出的頭部鑽孔實驗，手術後發現自己獲得超能力，每當用手遮住右眼，左眼就會見到途人變成各種形態的怪物，反映對方的潛意識⋯⋯

圖片來源：電影《異變者》海報

將漫畫《異變者》改編成真人版電影是難度極高的，因為原著漫畫本身是獵奇類的非主流作品，圍繞深奧難明的心理學和精神病學題目，例如弗洛伊德的「本我、自我與超我」；漫畫故事劇情甚至有點沉悶，很難拍得有趣。因此，改編成真人版電影在先天上難以得到大眾的讚賞，而小眾原著死忠粉絲又難以滿足，清水崇今次簡直是明知山有虎，莫向虎山行。

戲中「機械人」和「砂人」的篇章尚算忠於原著，特技效果很迫真，但隨後的「奈奈子」篇章和兩位主角的心理分析都是原創劇情，是極大的敗筆，破壞了整個故事的主題。其實，跟足漫畫原著劇情拍攝是最安全的拍法，但製作團隊可能想嘗試走大眾化路線，就將心理學內容簡化。不過，在電影中段開始，劇情竟然偏離原著作出極大改動，偏離心理學主題，變成了四不像的精神病失憶電影，實在可惜。

雖然劇本出事，但綾野剛和成田凌的演技精湛，為電影挽回一些分數，特別是成田凌，他扮演變態佬角色越來越純熟神似。我第一次觀看他的演出是2017年日劇《人100%靠外表》，當年他以美男子為賣點，但拍完2018年電影《原本以為只是手機掉了》系列後，他的變態佬形象已逐漸深入民心。

作為清水崇的作品，《異變者》未至於很驚嚇恐怖，但也散發著令人不安的氣氛，亦有一些血腥畫面，如果要在香港戲院上映，相信會被評為三級片。另外，電影的美術風格值得一讚，偶爾會出現一些圓形的符號，包括圓形的廣場、迴旋樓梯、月亮，提醒你頭部鑽孔的可怕，值入你的潛意識，是導演的小把戲。

責任編輯：Alvin

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