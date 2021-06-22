Covid-19、歐洲旅遊與BTS套餐

文：許月苓

新聞傳播與疫情共舞，民眾感受激烈

隨著台灣因Covid-19疫情升溫，全國進入三級警戒。雖然目前疫情似有平穩的趨勢，以及民眾逐漸習慣這種「緊急狀態」的生活步調，但從此次最新調查中，確實看出台灣民眾在6月對於環境感受急遽惡化，有七成民眾對過去一年至現在的狀況感到悲觀；但另一方面，認為未來一年會越來越糟的民眾比例占五成，認為會逐漸變好的人數雖較前幾次調查減少，但從三月以來均依舊有三至二成的比例，這圖像顯示出：儘管現況疫情嚴峻，尚無法放鬆，但整體而言，對未來的展望還不至於完全悲觀無望。

關鍵字：疫苗與物流

而六月有兩個現象激烈升高，包括施打疫苗意願與物流急迫火熱的程度。從調查看來，所有調查群體施打疫苗的意願都過半，但因為疫情搶奪醫療資源，讓中老年族群重病化會承受更高的傷亡風險，因此隨著年齡增加，年齡族群施打疫情的意願增高。除了可能是新聞大幅報導女性出現疫苗副作用的比例大過男性，但可能也需要更多的資料才能判斷佐證，是否只疫苗副作用的因素，使女性對於疫苗更為裹足不前。

另一個讓全民有感的莫過於「物流」。從「軟性封城」的大量網路訂單導致某些電商不及因應，出貨呈現完全癱瘓，或是冷凍物流在北部暫停運作、或訴求生鮮與短程限時外送服務大幅增加等。此外，因應航空業大幅虧損與市場需求，像長榮航空就將旗下某些客機卸除座位，改為裝載貨物因應國際貨運的即時需求。從此更可見在疫情時代，無論是微觀的城市內如何強化物流的運作彈性、到城際間該怎麼更順暢的串連生產端與消費者，甚至以全球視角而言，考驗大企業判斷該如何調配因應危機，強化整體物流的生態系與運作彈性，勢必是此次疫情，甚至往後可預見會面臨各種危機時的考驗。

軟封城：電商與外送是必須也是考驗

無論是「疫苗」或「物流」這兩項與時間賽跑的問題，因為世界各地因應不同的疫情，也造成各種嚴重程度不一的時間差，由此可以看出各種學習、引介與進化。在台灣，譬如外送平台開始更宣傳「給小費」鼓勵外送員的制度；台灣遍布的便利超商不僅分擔將民生物資送進社區，更讓蝦皮等購物平台能有效分流物流運輸取件的壓力。因為遠端居家工作與氣候暴雨，最新調查顯示兩大外送平台（UBER EATS 與Food Panda）的使用程度皆有顯著增長。而在目前台灣的電商APP使用，蝦皮購物的使用量一直占據疫情時期的電商平台第一名，在最新調查中更是再造高峰，大勝其他平台。

持平看國際情勢，歐洲旅遊有機會成真

台灣相較其他國家晚約一年爆發大規模疫情的「時間差」，導致政府在政策上受到不同評價與影響政策謀略的走向，但毫無疑問的是，台灣的防疫成果與其他國家相比，並非真的遠遠落後或更糟。這或許也是儘管並沒有雙方互惠（台灣並不允許其他國家國民以一般理由來台），歐洲為了拯救旅遊產業，也即將把台灣列入能夠入境旅遊的國家之一，目前甚至暫定不需疫苗施打證明或一般常規的隔離時間。因此儘管疫情仍舊是影響生活極大的變因，但無論之後國內疫情若能如預期中的趨緩，國內旅遊有望復甦，或是國際旅遊等，都大有可能逐漸恢復。

笨蛋，問題在於時間與時間差！

疫情讓消費者使用網購與外送平台的頻率大幅增加，然而近期內最成功、帶動話題的行銷商品，莫過於外帶取餐的麥當勞BTS聯名套餐，不僅有當紅韓國偶像防彈少年團的火紅吸引力，韓國直送獨特醬料的嚐鮮噱頭，更乘著外帶、外送與外用的風潮，成功創造讓人「好想吃雞塊」的行銷威力。這些銷售利基、疫情因素加上時間點，更讓這樣的行銷手法更顯特色。

如果把時間拉長、視野放廣，台灣民眾生活型態的巨大改變，也許也是歷史中市場起起伏伏的一個特殊時期。Covid-19疫情、歐洲旅遊與BTS套餐，這些看似八竿子打不上關係的關鍵字，也許正告訴我們是該緩下來，與爭論疫苗的漩渦稍微保持一點距離，如何正確判斷世界局勢，了解疫情帶來的影響與轉機，「世界越快，心則慢」，也許正是此刻我們最缺乏但最需要的東西。

責任編輯：黃玟捷

核稿編輯：徐喬莉