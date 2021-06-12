孔子問禮樂於老子，在智慧與思想上的開放獲得意想不到的成長

孔子當年要去問禮於老子的時候，這期間恰好發生了一件大事，那就是在魯昭公二十四年時發生日食這件事情，這個在《春秋》裡邊有描寫到。這是其次，重點是孔子本身對於禮早也了然於心，為何還需要問禮於老子？據說老子本身對於禮的細節上更有其獨特的見解，例如當發生日食的時後，這原本在中國傳統上並不是一件吉祥的事情，老子便親自說明，日後如果有碰到日食的時間， 關於喪事應該如何處置，才會吻合禮制？這是否便證明老子在禮方面有更勝於儒家的看法，就不得而知了。

依照歷史上記載的資料來看，當時是因為周朝的王室本身就有極大的爭端，這期間老子恰好是周國的圖書館館長，他也無故遭受魚池之殃，因此他的職位自然受到了免職，但他正好無官一身輕，想要周遊其他諸侯國，當他遊歷來到了魯國的時候，剛好老子的一位友朋去世，朋友的親戚知道老子對於禮教特別有研究，所以便請他主掌一切禮儀事項。孔子自幼便學習周禮，只要有和禮相關的事宜，例如有喪家需要協助，他也會去幫忙，所以在那一次老子所協助的喪禮上，恰好年輕的孔子也在行列之中。

當出葬的時候，剛好碰到了日食，許多人沒有碰到如此的狀況，大家你看我，我看你，不知所措，也只能詢問老子該如何處理，比較不會違背禮節？老子態度極為泰然，指揮自若，有條不紊地先要正在行進中的儀隊停靠一邊，不做任何的動作，並且要喪家先不要哭泣，一切等待日食的時間過後再繼續。孔子因為在行列之中，自然適逢其事，他就放在心裡，等到大夥兒送葬完之後，孔子便把心中的矛盾請教於老子。

之後老子便很溫和地提出了他的見解，內容大概是如此：「在過去，一直以來，如果是其他的諸侯和小國的國王，他們要去見天子，都是早晨太陽一出來的時候便開始上路，太陽下山以前，一定要把祖先的牌位安置好，並且舉行祭典的禮儀。如果國中的大夫受命出國訪問，也是在一早太陽出來的時候出發，太陽落山的時候便要休息。

現在所討論到的，對於亡者的禮儀上也應該如此，有一種情況不是在太陽出來時出殯，而是在晚上星星出現的時候才在趕路，這只有犯了罪和因為父母去世而回家奔喪的人才會如此。這一次日食，可以看到普天之下漆黑一片，形同夜晝，如果對於稍懂禮儀的君子而言，是絕對不會把才去世不久親人的葬禮演變成好像在夜晚奔喪一般，這是很不吉祥的舉動，如果發生在家屬的身上，這對於禮儀而言是不適合的。所以我的主張，如果在出殯的時候，假使碰到了日食，最吉祥的方式是先停頓下來，等待日食過去以後，再繼續未完成的儀式。」這其中的橋段內容有極詳細的描述，這裡所說的只是概略。

老子舐犢於孔子

孔子雖然各方面的學問皆備，但因為他生在魯國，魯國也是一個對禮極為講究的國家，孔子在極年輕的時候，名氣早顯，非常多的年輕人都因為仰慕他而向他學習，尤其是對於周禮，有人向他問禮的時候，他雖然可以勉強應對，但心中著實明白，對於「禮」，許多細節他是有闕漏的，這一直以來是橫陳在他心頭的困擾之一。

在當時人們都知道，居住在洛陽的老子是普天之下對於周禮的認知和專業極負盛名的，於是孔子便把門生所曾經問禮的諸多疑點請教於老子，其中有一個問題也是和喪事相關的，孔子很禮貌地請示於老子：「如果一個人碰到了喪禮和國家戰爭兩難的時候，應該如何處置？例如國家正在打仗，而父母恰好也在戰爭中過世了，這時候是應該先服喪停戰，還是要繼續打仗呢？」

老子笑笑地回答，大有這個問題問得很好的意味：「為人子女的如果碰到打仗，可是父母在這段期間往生了，按照周禮來講，是不可以參加戰事的，更不可以因為圖利方便，不好好地把三年的喪期服滿。」這些問題都是孔子在洛陽遇到老子時，所請教於禮的問題。

目前在洛陽有一塊極大的石碑，上面刻寫著「孔子入周問禮樂至此」，這石碑已經有數百年的歷史，據說是在雍正時期重修孔廟時所豎立的。這也是當初孔子為了要請教老子關於禮樂方面的問題，千里迢迢地從老家來到洛陽，極富歷史意義的紀錄。當初有這樣子的機緣，是因為孔子的一位門生叫做南宮敬叔的因緣，才有辦法一同去拜訪當時居住在東周國都洛陽的老子。在洛陽，孔子從老子的言教中，在智慧和思想上的開放，得到了意想不到的成長，這對於孔子未來的著作言論有很重要的啟發。

從這裡也可以看出兩大偉聖之間異於凡人的應對，在不著痕跡中又有著承先啟後的教化在裡頭，老子知道孔子本非池中之物，但可能年歲尚輕，依然有著驕慢之氣，所以在談話過程中曾多次意有所指地建議孔子，如果可以把驕氣和沒有必要的名利心去掉些，對他應該會更有好處。老子畢竟年長孔子許多，雖然有著略帶訓示的意味，但也聽得出來老牛舐犢的弦外之意，老子曾經問：「從你的言談之中，你似乎已經得道了？」

孔子雖然有些自信，但為了尊老，仍然客謙地說：「道，一直是我熱衷的， 可是很遺憾，我追求了將近三十年，仍然一無所獲啊！」 老子看了他的態度他才回答：「道本來就無形無相，如果它是一種禮物，便可以任意地奉獻於人，那當然所有人都會爭先恐後地想要供獻給國君；如果道隨便就可以送人，那自己的親人也可以隨意送給人。道如果可以講得清楚、說得明白，那任何時間都可以說給自己的兄弟聽；道如果那麼容易就可以傳授他人， 那任何一個人也會毫無顧慮地傳授給自己的小孩。但是，你認為以上我所說的有那麼容易嗎？這是不可能的！為什麼？道理很簡單，一個人心中對於道都毫無概念，那這道你說會自然降臨到他心裡邊嗎？」

當然老子在會談之中絕不可能只是如這裡所說的寥寥數語，否則孔子回到自己老家之後就不會整個人呆怔在那裡整整好幾天，傻傻愣愣地食不知味、言不及義、失魂落魄的樣子，那是因為老子言談之間數度都一針見血地切中要害，直接直陳孔子到如今始終未見道的影子，乃是因為太過於注重名利，無法真正地瀟灑自在。

孔子在眾多門生的眼裡，始終都是超越於霄魚垂化、無任何瑕疵的聖者，這會兒怎麼去了一趟洛陽回來之後，便判若兩人地落落寡歡，眾人不方便也不敢隨意地發問，最後推了比較敢講話的子貢，想要一探究竟，孔子這才悶悶地講出一段很經典的話：「天上的鳥我很清楚牠會自在地飛翔，池裡面的魚我也知道牠會快樂地悠游於水中，山林中的野獸大家都知道牠會奔跑，這都不打緊，我們可以用陷阱擒捉牠，在天上飛的可以用箭把牠擊落，水中游的也輕易地可以用魚網捕獲，但是對於悠遊於虛空上不受拘束的飛龍，我卻想不出任何的方法，百思不得其解。

自從我見了老子之後，他就是我心目中的飛龍啊！他的境界、他的思想、他的領域令人無法捉摸，更無法揣度，我簡直無法說出半句話來，我整個思緒大亂，我徹底地迷失自己，我真的找不到自己… … 」足見孔子是徹徹底底地臣服於老子的道德和學識。

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