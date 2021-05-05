「英國變異株」造成華航、諾富特群聚感染，5月5日起可申請不支薪「疫苗接種假」

國內今（5）日新增7例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，分別自菲律賓、印尼、日本及美國入境。本土病例則無新增。

有關中華航空（華航）與諾富特飯店的感染，指揮中心表示，今日完成6名與諾富特飯店感染相關的個案（案1127、1128、1129、1135、1136、1145）之基因定序，結果顯示與華航的4位機師個案為同樣的基因序列。根據定序結果，研判本次是武漢肺炎英國變異株病毒，造成華航與諾富特飯店的群聚感染。

另外為強化接種武漢肺炎疫苗意願，自今日起，前往接種疫苗者，接種當日及隔天，均可申請不支薪的疫苗接種假。請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

基因定序結果更新：「英國變異株」造成華航、諾富特飯店群聚感染

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，華航與諾富特飯店相關匡列對象的採檢情形，今日並無新增的陽性個案。而案1153的公共場所活動史部分，之前只公布到了HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，時間尚未確定；今日則有更詳細的時間資訊，個案是在4月29日1點10分～3點25分前往該處地點。

各縣市確診個案「公共場所活動史」 加上今日指揮中心公布之案1153公共場所活動史確定時間等資訊，《關鍵評論網》匯整指揮中心所公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢：

疾管署副署長羅一鈞報告，諾富特、華航確診個案病毒基因定序結果部分，除了案1120定序出來，與4位華航機師（案1078、1079、1091、1092）是同樣的序列之外，今日完成6名與諾富特飯店感染相關的個案（案1127、1128、1129、1135、1136、1145）。定序結果顯示，6名個案與華航的4位機師確診個案為同樣的基因序列。

羅一鈞表示，根據定序結果，研判本次是同樣的武漢肺炎英國變異株病毒，造成華航與諾富特飯店的群聚感染。

另外案1102華航機師個案的2位家人（案1133、1137）之定序結果業已出爐，序列和案1102是一樣的。但這邊的序列和另一邊的英國變異株病毒序列具有4個位點的差異，因此判斷為獨立的個別感染事件。

由於案1102華航機師是在4月19～22日，從美國洛杉磯直飛台灣的3天居家檢疫期間出現症狀，於4月25日確診。因此研判來源可能與美國有較多關聯。

Photo Credit：林奕甫/ TNL

5月5日起，接種當天、隔天可申請「不支薪疫苗接種假」

指揮中心發布新聞稿表示，為強化接種武漢肺炎疫苗意願，自今日起實施不支薪疫苗接種假。勞工或公務人員前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種當日起，至接種次日24時止，均得申請疫苗接種假。請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

Photo Credit：疫情指揮中心

華航機組員居家檢疫天數，從3天延長至5天

陳時中表示，昨（4）日與華航開會，由於疫情狀況尚無法進行釐清，「居家檢疫3天＋檢驗陰性」目前也看到可能會有一些遺漏的地方，因此今晚會跟華航再開一次會，討論如何能夠達到更好的機組人員「清零計畫」。

陳時中表示，在整個清零計畫定案前，不希望3天檢疫完的機組員直接出來做自主健康管理，對於整體的社會風險可能稍大，因此居家檢疫天數延長至5天。

為鼓勵醫療機構加強通報採檢，發放通報獎勵金1萬元

陳時中表示，為了鼓勵醫療機構加強通報採檢，將發放通報獎勵金。對於本身非採檢單位的醫療機構，若開出轉診單，並在開出後個案確診，會發放獎勵金1萬元。

根據新聞稿內容，獎勵金發送的詳細說明如下：

民眾前往基層院所（非指定社區採檢院所）就醫時，經醫師依其症狀及TOCC問診（如詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等研判為建議採檢對象，開立電子轉診單，安排轉診並向所在地直轄市、縣（市）衛生局完成通報資料，經轉診至指定社區採檢院所採檢且檢驗結果為陽性者，發給開立轉診單之基層院所確診病例通報獎勵金，每例新台幣1萬元。 依《傳染病防治獎勵辦法》第5條發給醫事人員嚴重特殊傳染性肺炎確診病例通報獎金，每例新台幣1萬元。另指定社區採檢院所於接受基層院所建議採檢之轉診個案完成採檢，且檢驗結果為陽性者，並於電子轉診平台回復轉診個案處理情形，發給指定社區採檢院所協助轉診個案採檢獎勵，每例新台幣5000元。 前開獎勵對象為主動發現並通報確診個案之醫療院所，排除入境時經由發燒篩檢、症狀評估，或於接受居家檢疫、集中檢疫、居家隔離期間出現症狀，或屬檢疫／隔離專案對象，經指揮中心／衛生單位安排採檢確診；檢疫期滿／出國等需要，自費採檢確診；流感重症陰性個案檢體回溯檢驗等之確診個案。

國內新增7例境外移入，自菲律賓、印尼、日本及美國入境

根據指揮中心新聞稿，國內今日新增7例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自菲律賓（案1155）、印尼（案1156、案1159、案1160案1161）、日本（案1157）及美國（案1158）入境。

指揮中心指出，案1155為菲律賓籍20多歲女性移工，案1156為印尼籍30多歲男性漁工，皆於4月20日來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫；5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案1157為日本籍40多歲男性，今（2021）年4月28日來台洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫；5月2日出現喉嚨癢、肌肉痠痛等症狀，隔天由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案1158為本國籍20多歲男性，去（2020）年9月至美國工作，今年3月23日曾在當地確診武漢肺炎。個案4月11日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾在美國確診，於機場及集中檢疫所共兩次採檢結果皆為陰性，並於4月12日移至防疫旅館接續完成居家檢疫；個案4月26日檢疫期滿返家，因工作需要，5月3日至醫院自費採檢，於今日確診。

案1159及案1160為印尼籍20多歲女性及10多歲男性，今年4月21日來台就學，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案1161為印尼籍10多歲男性漁工，今年4月21日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺