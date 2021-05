明斯基《穩定不穩定的經濟》導讀：凜冬將至，重讀20世紀最敏銳的金融資本主義分析

文:迪米特里・帕帕迪米特里奧(Dimitri P. Papadimitriou)、蘭德爾・雷伊(L. Randall Wray)

【導讀】凜冬將至,如何理解明斯基?

(前略)

以各種衡量指標來看,當今的不平等情勢比起大蕭條前夕有過之而無不及。的確,在2003年至2005年間,所得在頂層的人所得增加金額(5250億美元)大於2005年所得在底層20%的人的總所得(3800億美元)。只要將所得在頂層的人新增的一半所得重分配給所得最低的四分之一人口,低所得者的收入就能增加70%。此外,1970年代初期以來,多數領取薪資所得的男性,實質所得並未增加。

誠如上述,明斯基一向懷疑使用移轉支出來實現所得重分配的做法,而偏好透過創造就業與提高較低所得勞工的工資等方式。事實上,早在1960年代中期,他就以實際的計算說明,只要提供就業機會,就能顯著消弭貧窮。凱爾頓與雷伊(Kelton and Wray,2004)將明斯基的分析更新,說明當一個家庭至少有一名全職、且終年未失業的勞工,這個家庭跌落到貧窮線下的機率就不高。因此,明斯基的「最後雇主」計畫提議發放基本工資,最好是正好足夠維生的工資,再搭配孩童津貼,應該就能消弭多數的貧窮。

降低測得的失業率2個百分點所能創造的額外GDP,比讓所有家庭達到貧窮線以上所能創造的額外消費多上好幾倍。因此,實在沒有必要為了消弭貧窮而實行「羅賓漢」般的劫富濟貧計畫。然而,明斯基正確的主張,極端的所得與財富,和民主並不一致。因此,主張限制所得在頂層的人的所得與財富的論述,主要應該是創造更公平正義的社會,而非藉由重分配所得來消弭貧窮。

明斯基也基於降低工資所得不平等的訴求,倡議對高技術勞工的工資成長設限。(Minsky 1965, 1968, 1972)他主張,鑑於通貨膨脹至少有部分是因為工資成本推升的壓力所導致(工資成本推升通貨膨脹的力量多半是來自高技術勞工的工資,而且在過去,這些人都是非工會勞工),所以,應該將他們的工資成長率壓抑在略低於生產力成長率的水準,同時讓低工資勞工的工資成長率高於生產力成長率。

這麼一來,高技術勞工與低技術勞工之間的工資落差就會縮小,通貨膨脹壓力也可能降低。美國已經有許久未面臨嚴重的工資及物價上漲壓力,但到2007年,使通貨膨脹大致上獲得控制的各項通貨緊縮壓力(中國及印度的低工資競爭)可能已達強弩之末。綜上所述,我們無法排除當前政策組合引發停滯性通貨膨脹重演的可能性。

柯林頓總統終結「我們所知道的福利制度」(welfare as we know it,注:競選活動時所言),廢除「撫養未成年兒童家庭援助計畫」(Aid to Families with Dependent Children),改採「貧窮家庭暫時救助計畫」(Temporary Assistance for Needy Families),並嚴格限制實施的時間。然而,由於他並沒有為因故無法領取津貼的成年人提供就業機會或孩童補助金,所以,他的「改革」只是無端導致不安全感上升而已,未能提供任何實質的解決方案。無論如何,「福利計畫」在美國向來只是小型的計畫,多數的移轉支出是流向老年人,而且多數的社會支出屬於「老年遺屬殘廢保險計畫」(Old Age, Survivors, and Disability Insurance)與「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid)。

近幾年,新保守主義者積極以「未來社會安全計畫及聯邦醫療保險計畫會有數十兆美元的收入短缺」等流言斐語來恫嚇一般民眾。這類分析幾乎都是錯的,其中不乏利維研究所過去幾年公開出版的刊物(Papadimitriou and Wray 1999)。這些分析主要聚焦在計畫的收入與成本預估值之間的分歧,而且都歸納出以下結論:為了建立可在未來支應這些赤字的信託基金盈餘,目前必須增稅或縮減支出。

我們不再贅述先前已在其他場合發表過的論述,但我們要提出兩個和明斯基的分析一致的觀點。首先,基於我們稍早討論的理由,隨著老年人口相對於正常勞動年齡人口的增加,消費財價格的成本加成往往會增加。這個問題不能以金融方式來解決,只要未來退休人士的總消費占比上升,那麼,不管是用什麼方法把所得交到他們手上,他們的消費財支出都一定會產生助長通貨膨脹的力量,除非他們參與那些消費財的生產。

因此明斯基才會持續不斷的主張,要解決愈來愈多嬰兒潮人口退休所引發的問題,就是要排除65歲以上老人投入職場的阻礙。此外,若能提高失業人口以及非勞動力人口的就業率,就會提高產出的供給,因為較多婦女、高中中輟生、弱勢人士與移民投入就業,有助於滿足愈來愈多退休人士的需求。

第二,聯邦政府多數「無財源債務」(unfunded liabilities)來自聯邦醫療保險計畫(Medicare)。主要問題不是出在沒有財源,而是出在和醫療照護有關的兩項特性:醫療照護價格上漲速度高於一般價格水準,所以,醫療照護在名目GDP的占比上升;另外,由於醫療的進步與對於富裕社會的預期上升,被用於醫療照護的實質資源占比也上升。在這個情況下,問題絕對不僅限於聯邦醫療保險與聯邦醫療補助計畫(Medicaid),因為連民間醫療保險也面臨成本上升的問題。

於是,病人不再養來民間醫療保險,而是被迫要求政府拿錢出來應付醫療成本。某種程度來說,GDP流向醫療領域的占比增加並不意外,也不是無法接受的發展:這是一個勞力高度密集、長期而言生產力成長幅度很小的部門,這個狀況就是所謂的「包莫爾成本病」(Baumol’s cost disease);而且,在一個富裕且老年化的社會,對於其他人類物質需求很容易獲得滿足,醫療部門本來就理當成為經濟活動的要角。

但另一方面,醫療照護改革也是一個眾所周知到無法等閒視之的政策議題;而諸如「民營化」或「單一保險人制度」(single-payer)等過於簡化的口號無法提供真正的解決方案。我們的社會必須決定要把哪一部份的資源用於醫療照護,而其中又有多少資源應該專門提供給臨終的老人,以及對醫療服務的提供與付款做出最好的安排。一味抱怨這些「無財源強制責任」(unfunded mandates)只會模糊真正的問題。

在一個全球化經濟體,為了應付醫療照護成本而將這些成本納入消費財的生產成本,幾乎肯定是最糟糕的做法,因為全球各個經濟體中的競爭者(注:指民間企業)並不會負擔這些成本。此外,即使美國的生產者沒有面臨外部競爭者的競爭壓力,明斯基所謂的「父權資本主義」(Paternalistic Capitalism)時代也已經是過去式。不管是企業或工會,都沒有足夠的力量可以確保員工薪酬能夠支應由最終產出價格得出的醫療照護成本。

我們最後要在這裡討論的是次貸危機可能出現的餘波,這證明資金管理人過去20年間打造的「新金融架構」(New Financial Architecture)所衍生的嚴重問題。隨著相對不受監理的「市場」導致銀行業者的市場占有率降低,監理機關只好減輕對銀行業的監理和監督,以增強銀行業者的競爭力。此外,銀行業者獲准參與資產負債表冒險(balance-sheet adventuring),為了節約運用存款準備金和資本,以及逃避審查,而將它們的活動轉移到資產負債表以外。關係銀行業務被「貸款後證券化」(originate and distribute)的經紀業務取代,而在這個新興的業務領域,各式各樣的貸款被包裝並切割成無數更高風險的證券。

在這當中,借款人群組的信用風險是根據一些只是以短短幾年歷史經驗的統計數據為基礎的專門模型來指定。投資人則用商業本票等短期信用,以非常高的槓桿來買進證券,這類商業本票經常只帶有銀行提供複雜的或有擔保工具。因此風險並非真的被轉移到銀行的資產負債表以外,在最糟的狀況下,也就是市場陷入困境且資產價格大幅下跌時,相關風險還是會回歸由銀行承擔。

我們現在已經知道,這些模型並沒有考量到系統性風險(systemic risk),而且從未評估個別借款人的風險。那些模型的創造者相信,只要持有一個由風險「已知」的各類借款人組成的分散組合,就能有效應對風險問題。幾乎所有誘因都是根據生產量、也就是承作的貸款量而定,幾乎絲毫沒有考慮借款人的付款能力。明斯基向來主張,依規定,多疑的放款主管必須逐一評估每個個別借款人的資格;在建立信貸關係時,必須讓借款人理解他們今日的表現會影響到明天取得信用的能力。

遺憾的是,金融市場被轉化為一切只看價格的現貨市場,信用數量幾乎完全不受約束。誠如明斯基的好友亞伯特・沃尼洛爾(Albert Wojnilower)所堅持的,在景氣循環的某些時點,無論信用的價格是多少,信用的需求有可能幾乎無限大,因此,為了防範失控的投機熱潮發生,管制信用數量是必要的。或者,誠如明斯基向來常說的,資本主義經濟體的根本不穩定性總是會向上發展,因此有賴政策來約束這項推力。

重新恢復關係銀行業務應該是優先課題。明斯基的提案偏好中小型銀行,這是朝正確方向發展的一個步驟,儘管這個步驟非常艱難。當今銀行業務的集中度遠比20年前高,而美國也失去大約一半的銀行機構。由於銀行負債獲得明顯的公共擔保,所以,唯有銀行承作不良放款,銀行的股東權益才有折損的風險。另一方面,提高槓桿與購買較高風險的資產有可能幫助提高股東權益報酬率,但這兩種行為都可能使當局為了保護存款人而增加需要動用的公共資金。

基於這個理由,銀行監理與監督規定必須對銀行獲准投資的資產類型及資本適足率設限。雖然巴賽爾(Basle)的各項規定可作為某種指導原則,但問題是,它的風險分類(risk classifications)過於廣義,而且較大型的銀行可以根據其內部模型來評估風險,而這正是引發次貸市場混亂的元兇。此外,法律允許諸如追索權(recourse)等資產負債表外(off-balance-sheet)操作,而且多半沒有監督。雖然巴賽爾協議允許個別國家在必要時加強監督,但激烈的市場競爭常導致各國政府承受放寬限制的壓力。基於這個理由,我們需要更多國際合作來重建必要的監督程度。

另外,誠如許多評論家在次貸危機期間提到,我們必須設法重建「恐懼」和「貪婪」之間的適當平衡。這意味應該設計一些能使股東損失、但存款人獲得拯救的干預手段。只要能維持「銀行」與「市場」之間的分野,而且恢復銀行業的監督作業,就能達到這個目的。

結論

明斯基提供20世紀最敏銳的金融資本主義分析,而且他的真知灼見依舊極為中肯。本書包含明斯基最完整的論述,所以,我們期待這一篇導讀能為閱讀本書的人提供一點脈絡和指引。誠如世紀基金董事所寫的原始導讀,以及明斯基本人的引言所述,本書花了漫長的醞釀期才終於問世。我們修正許多數字與數學註釋中的打字錯誤,以及明顯的文字謬誤,但不打算修正內文的說明,儘管許多說明看似有點難以理解,不過我們假設那是明斯基刻意採用的說明方式。明斯基的寫作風格或許有點難懂,但多次閱讀後絕對獲益良多。這份全新版本將使新世代年輕人有幸一覽經濟學與財務學大師的巨著。

我們要感謝密蘇里—堪薩斯市大學(University of Missouri–KansasCity)的葉瓦・納西斯楊(Yeva Nersisyan)以及利維經濟研究所的戴博拉・特瑞德威(Deborah Treadway)協助編輯本書的新版內容。我們也要感謝麥格羅希爾公司(McGraw-Hill)的莉葉・史皮洛(Leah Spiro),她提議再出版明斯基著作的時機非常得宜。明斯基將本書的初版獻給藝瑟・明斯基(Esther Minsky),而我們也要感謝她多年來的支持與友誼。特別感謝亞倫・明斯基(Alan Minsky)與黛安娜・明斯基(Diana Minsky)對這個專案的支持。當然,最該感謝的,還是我們的良師益友:海曼・明斯基。

迪米特里・帕帕迪米特里奧(Dimitri P. Papadimitriou)

蘭德爾・雷伊(L. Randall Wray)

寫於2008年

書籍介紹

本文摘錄自《穩定不穩定的經濟:明斯基金融危機經典,當代最敏銳的金融資本主義分析》,八旗文化出版

作者:海曼・明斯基(Hyman Philip Minsky)

譯者:陳儀

探究金融不穩定與經濟週期波動的根源

解析金融危機與經濟危機反覆爆發的原因

明斯基是美國當代最重要的經濟學家,

他提出開創性的金融投資理論「金融不穩定假說」,直到今天讀來仍讓人震驚。

他解釋為什麼美國經濟會經歷疲軟的通貨膨脹、失業率上升、成長明顯放緩,

以及為什麼在金融海嘯期間經濟會經歷他預見的信貸危機。

明斯基主張「金融不穩定是資本主義經濟體的常態」,

而這樣的常態,源自於經濟體系內在的融資活動,

而非主流經濟學家所認為的外在不利衝擊。

本書分析市場在經歷一段繁榮後,資產價格會因過度投機而膨脹,

並在造成泡沫後,資產價格一夕崩盤,而資產價格崩盤的時間就被稱為「明斯基時刻」。

「明斯基在這本書強調,每個經濟體的制度會改變、會演化,尤其在全球化的時代,彼此的資金與投資往來相互連動,只要有一個環節發生問題,那就是全球的問題。明斯基的見解在1990年代、2000年、2008年幾次經濟危機得到印證。他提出「金融不穩定假說」,分析不穩定是資本主義的本質,穩定的經濟環境,將生出不穩定的金融因子。這本書的分析對任何一個處在承平時期的經濟體來說,有著非常大的提示作用。得知我的老師明斯基集大成之作《穩定不穩定的經濟》將在台出版,我非常開心。這本書的內容並不容易,分析非常細緻,需要用心閱讀。期待這本書的讀者都能有滿滿的收穫。」——梁發進|中央銀行前副總裁

投資活動過份熱絡,使金融體系愈來愈脆弱

明斯基是第一位提出不確定性、風險及金融市場如何影響經濟的經濟學家。他在本書分析,資本主義需要仰賴融資活動來獲利,而企業則是藉由取得外部融資來投資,利用賺到的獲利來償還債務,如果未來的獲利無法償還之前的債務,就會引發危機。

本書以凱因斯《就業、利率與貨幣通論》為根基,提取後人忽略的政策意涵,並擴充概念,提出一套針對政府規模、就業策略、金融改革與市場力量的政策規劃,根本改善資本主義不穩定的特質,開發促進效率、正義與自由,而且與時俱進的制度,真正適用於現代金融與資本主義經濟體的政策。

穩定不穩定經濟的改革方案

在這本書中,明斯基從解析1975年發生的經濟危機開始,拆解現代資本主義的不穩定根源,並思考以主流理論觀點制定的政策缺陷,以及這樣的政策所引發未來更嚴重的危機,最後提供一套政策建議。他主張——

市場機制雖然是有效控制各項政策的有效工具,但要經過公平、效率與穩定性的測試。

因為金融體系內部的不穩定會造成深度經濟蕭條,所以不能將金融事務留給自由市場決定。

大政府可以利用赤字、租稅措施等方式來調控經濟,因此比小政府更能讓資本主義穩定。

政策目標不該只著重投資與經濟成長,還要重視就業。

政策有其侷限,利用市場與操縱市場的機制,比影響經濟細節的監理與管制規定更受歡迎。

2007-2008年金融海嘯爆發,見證「明斯基時刻」出現。

即便金融海嘯已經經過十年,全球經濟似乎還是走不出金融海嘯的陰影,經濟變得更不穩定。

沒有什麼時刻比現在更適合閱讀明斯基的經典理論,徹底了解經濟波動的根源,並找出可行的解決方案。

