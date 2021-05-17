《讓95%的顧客主動推薦你》：顧客的每通來電都是機會，問題是你怎麼運用它

文：傑佛瑞．基特瑪（Jeffrey Gitomer）

先提供服務，再銷售

你早就聽說過許多卓越服務的故事。精品零售商諾斯壯（Nordstrom）、凌志汽車（Lexus） 、汽車零件零售業者玩車特區（AutoZone）、史瓦布輪胎（Les Schwab）、網路鞋店薩波斯（Zappos），以及在小企業中的許多人都以超高標準提供卓越的服務。說不定這些故事你已經聽得多到作嘔，尤其你的服務很差勁的時候。

你可能會想到你在機場看到一家航空公司的巨大標語，誇口說剛獲得知名市調業者J.D. Power 公司頒發的「滿意獎」⋯⋯蛤？有沒有搞錯？什麼時候航空公司也有資格得獎了？該是行李託運費獎吧？但我實在看不出來讓顧客在電話上等到海枯石爛、什麼服務都要收錢、改機票日期要被罰款、領取登機證、托運一兩件行李還要排隊等上1小時的服務可以獲獎。誰來說明這個獎是怎麼來的？

這話扯太遠了，不過你該醒醒，一切都變了，雖然你可能讀過、聽過經濟學家或政府精英發表的許多高見，但要恢復往昔景氣時光恐怕需要很長的時間（如果真有那段風光時光的話）。

在這個現實世界，你我都有工作要做，要經營企業、服務顧客、帶領員工，還要維持氣度（和士氣），有些人在這方面就是得比其他人付出更多。

因此現在不是互相指責的時候，你應該要為企業的成功，尤其是你的事業成功負起責任。不論這公司是你的，還是你是員工，或是員工家屬，現在正是時候。

現實中，你不會得到救濟品，我指的是不會有緊急救助物資送到你家前面，你收到的信裡不會有政府救助金支票；現實中，你需要幫助，我需要幫助，我們要互相幫忙；現實中，你的勝利來自顧客的勝利，沒有顧客，就沒有勝利的機會；現實中，顧客比以前少，而且留下來的顧客能動用的預算也比以前低。注意，我不是說「沒有預算」，我說的是「預算比以前低」。

現在該把服務放在銷售前面了，下面是你需要幫助、生存、銷售和成功所需要的元素：

心態訓練是成功的第一步。如果你或同事感到憤怒、恐懼或憎恨，就會反映在顧客得到的服務上。

友善不會多花你一毛錢，友善卻值得大筆財富和美好的聲譽。

找出每一個服務的機會。為同事和顧客服務的機會恐怕不到25個。你可以找出服務的機會，例如召集會議討論出最好的工作做法，以及約定執行這些新服務策略與表現的時間。

為個人服務，而不是為群體服務。先為自己服務，這恐怕是我的建議中最困難的一點。它意味著你要為自己和其他人付出，而你同時必須為自己的所作所為負起責任。

如果你可以從今天開始實行，你就能在經濟復甦之際及時趕上這波顧客回歸風潮。不論如何，時鐘正在滴答作響，最好在顧客回歸的風潮吹過你身旁，吹到你的競爭對手那裡之前把握住它。

服務是對顧客用心、態度親切，以及做正確和最好的事。

把握每次顧客來電

顧客的每一通來電都是一個機會。唯一的問題是：你要怎麼運用它？

不要光說「謝謝您的來電」，一邊告訴顧客說他的電話很重要，一邊卻讓他乾等下一位有空的業務員，或者說為了「提供更好的服務」，請他們從下面8個選項中選1個，顧客不要這種選擇。有錢的是顧客，想賺錢的是你，因此你最好聰明點。

雇主最不該刪減的是銷售、服務和訓練的經費，最該刪減的是高層主管的薪水，接著是經理的，然後按需要裁減中階主管薪水，或者讓他們去做業務員，貢獻一點成就。

同時，顧客需要協助、服務和解答。你及時協助的專業能力、提供難忘的服務，就能決定你的聲譽和命運。

以下是服務顧客的小竅門：

不論顧客有什麼言行舉止，都以友善的方式面對。

不要擔心你覺得如何，你該擔心顧客覺得如何。

問顧客你該做些什麼才能提供最多的協助。

不要告訴顧客你不能做什麼，而是要告訴顧客你能做什麼。

讓顧客明白，你提供的條件或是你對他們需求的回應就是他們期待的目標，是他們會感到滿意的答案。

在談話中引起顧客的興趣。

確定顧客很滿意跟你通電話或拜訪。

接著進行後續的行動和溝通，達成你的承諾。

想要成功服務顧客有些祕訣：

服務時間不要太長，但要得到後續可以如何幫助顧客的資訊。

如果顧客發怒，儘量讓服務簡短，不過等到事情解決之後儘速安排第二次拜訪，而且很快的告訴他們接下來會發生哪些對他們有好處的事。

買一送一的服務

在銷售之後給顧客意料之外的驚喜，這種做法我稱為「買一送一」：

以電子郵件表達你的感謝。告訴顧客很高興可以提供服務。

以電子郵件表達你的想法和建議。

以電子郵件說明你的解決方法，或答應你會解決問題。

在問題解決之後，安排業務員再次拜訪。掌握顧客特質

你碰到的顧客通常具有以下特質：

不想在電話上等待。

尤其不想在等待時聽到你們自以為是的語音訊息。

不想要排隊枯等。

不想聽到有人對他說不。

不想聽你們解釋做不到的理由。

不想聽你們說明公司的政策。

不想要捐款給慈善機構。

想要得到幫助，想要聽到你們對他說「是」，而且能趕快得到服務。

而你目前可能碰到的現實是：

業務不好的時候可能會重挫士氣，所以如果你是領導者，要先對團隊成員進行心態訓練。

業務不好的時候想要增加業績，最好的方法就是創造更友善、更人性的互動。

業務不好的時候想要讓現有顧客更忠誠、爭取更好的業績（生存和成長最確實的路徑）的最佳方式，就是改善服務，而非減少服務。

好，既然你已經明白該做什麼，你打算怎麼做？你願意採取什麼行動？你願意做什麼投資？你明白這全都和顧客忠誠（而非顧客的滿意度）有關嗎？

你得記住，沒有一家公司是靠著刪減成本而成功。你為了存活才一直削減成本，可是這樣一來你必須一直銷售才能成功。

無論經濟情況如何，如果你想要成功，就要做好準備，準備好正確的態度、正確的資訊，以及正確的服務心態。你準備得如何？

如果你依然故我：如果你用語音接聽顧客的電話，那麼你已經違反這條定律；如果你對顧客談話時談到公司「政策」，也已經打破這條定律。違反這條定律的懲罰是雙倍的，你會失去聲譽與顧客。這條定律的懲罰最嚴重，但也最容易彌補。你不必疑心自己是否已展現了這種惡劣服務，因為顧客會在臉書和推特上宣揚。你的任務是修正和持續地改進。

如果你願意改變：只要你按照這條定律去做，你的聲譽會透過網路或口耳相傳一飛沖天！因為你把日常的業務行動化為有趣的驚喜，結果不只得到更多的業務，還得到更多忠實顧客、更多人的推薦、更好的聲譽和更高的獲利。下次當你要顧客「從下面八個選項中選一個」時，不妨先想一下。

成交關鍵：普通的服務、甚至是禮貌的服務都不算是及格的服務，只有讓人難忘的服務才能讓你取得競爭優勢或企業優勢。

服務的最後，就是顧客開始談論你的時候。顧客會用「很好、好、普通、不好、很糟」這五個詞來評論。不論他們說什麼，下一次他們還是會需要購買產品或服務，而這筆銷售不是在你這裡，就是在對手那裡。不過最讚的地方是：這由你選擇。

我的口頭禪是：找出你特別的地方，做出讓人難忘的事。從好到更好，最後讓人難忘。

馬上實踐：如果你是領導者，先請聰明、快樂的員工開始執行，接著定義什麼是讓人難忘的服務，以及每一個人要如何以日常的互動達到讓人難忘的境界（西南航空就以友善的員工和幽默感做到了）。和所有的高階主管及員工一起創造讓人難忘的想法，並且真正做到讓人難忘的事。接著訓練並且授權每一個人，讓他們可以代表顧客，運用明確的詞語，採取具體的行動。

書籍介紹

本文摘錄自《讓95%的顧客主動推薦你：推播X互動X有規模的銷售，銷售天王社群時代的21.5則銷售定律（新編版）》，天下雜誌出版

作者：傑佛瑞．基特瑪（Jeffrey Gitomer）

譯者：莊安祺

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不要再打電話開發客戶

銷售之前，顧客已經先Google你

每天至少留2小時使用facebook

讓顧客不由自主發文轉推

最低價意味著最低獲利

每個銷售員都期待業績長紅，與客戶約時間、提案到成交卻總是阻礙重重。創建業務培訓帝國的銷售天王傑佛瑞．基特碼濃縮40年的業界精華，歸納出21.5則銷售定律，只要利用社群推播對顧客而言有價值的資訊，透過舊有顧客的推薦打響個人品牌、累積信任，有意願的潛在客戶就會主動來電，95%的成交不請自來。

你也許已經注意到，在人手一機的時代，顧客已經變得不同：

他們放慢做決定的速度，可能猶豫了一年以上——你該讓自己輕易就被Google到。

他們熟悉產品，比你更了解你的競爭對手——別再談產品，而是談顧客所在產業的業務訊息，讓顧客喜歡你的打擾。

他們無時無刻不透過社群軟體告訴全世界自己遇上什麼事——你必須提供令人驚喜的服務，讓顧客不由自主發文、轉推，成為你最好的行銷工具。

他們早就Google 過你的價格和服務——經營好個人品牌的FB、IG或Youtube頻道，維持好聲譽。

他們想要的是一段人際關係，期待在售後得到優秀的服務——好好提案，問對問題，完成交易而非結束交易。熱愛自己的工作，人們就會被你吸引。

在正式與你互動前，顧客就已決定要購買。95%的成交率並不困難，只要每天花2小時經營社群媒體。讓社群替你說話，你只需要等電話響起，然後完成交易，輕鬆成為超級業務員。

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Photo Creadit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航