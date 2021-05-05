患上多重人格障礙，因為要保護自己？

文：Vanessa（英國雪菲爾哈倫大學應用社會科學畢業生）

越來越多電影或劇集如《24個比利》（The Minds of Billy Milligan）、《分裂》（Split） 等都以「多重人格」作主題，並將患者塑造成恐怖的一面。不過，究竟什麼是多重人格？在現實生活中，多重人格患者又是否真的那麼讓人避而遠之？

多重人格障礙（Multiple Personality Disorder），又名解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder），是一種罕見的心因性障礙。其主要特徵是解離性失憶（dissociative amnesia）和身分認同轉變（identity alteration），意思是患者會出現兩個或以上明顯不同的身分或人格部分。每一個解離出來的身分或人格，又稱交替人格部分 （alternate personality state） 或交替身分 （alternate identity），他們各自可能有不同的性格、年齡、喜好、記憶、行為，甚至種族、方言、物種等。

並存意識 （co-consciousness） 較強的患者會知道各人格的存在，從而進行內部溝通，並會輪流出現控制患者的行為，而控制身體最長時間的人格稱為主人格 （host personality）。相反，若並存意識較弱，可能會令原人格 （original personality）——即是未產生多重人格前的原始人格——在精神上感到嚴重的分離和混亂，無法將記憶連結，導致「遺失時間」的現象。

有理論指出導致多重人格出現的原因與童年創傷有密切的關係。當在兒童發展初期受到難以承受的衝擊時，包括嚴重的情緒、身體或性暴力虐待、車禍意外、天災或戰爭，甚至喪親或缺乏父母的愛等，患者便會出現自我防衛機制，透過人格或身分認同解離的方式，來應對和避開壓力來源或創傷帶來的痛苦。

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當中最常見的交替人格能分爲五類：

（1）兒童和青年

這類人格的出現是為了代替原人格去面對無法承受的衝擊，將其創傷和痛苦分擔到他們身上。

（2） 保護者或救助者

這類人格可以是任何年齡，出現的目的是為了把原人格從困境中拯救，多數比原人格更爲堅強和勇敢。

（3） 迫害者

這類人格會模仿施虐者，對原人格作出譴責或製造負面信息，而這些負面信息通常會由主人格來處理，導致主人格感到焦慮，甚至引發自我傷害或自殺。

（4） 作惡者

這類人格雖然也是模仿施虐者，不過他們的敵意是對外部世界而非內部人格。

（5） 復仇者

這類人格會充滿著因被施虐而產生的憤怒情緒，因此他們會有很強的敵意，並可能會對施虐者尋求報復。

現時多重人格障礙多以心理治療的方式，希望將所有交替人格融合爲一或與各交替人格融洽相處，從而讓患者安全、正常地生活。綜觀而言，多重人格障礙其實並不可怕，交替人格的產生是為了保護原人格免受傷害，只要我們多一點了解、給他們多一份關懷和支持，定能協助他們早日重返社會。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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