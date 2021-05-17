《蜘蛛的腳裡有大腦？》：避免「求愛時被吃掉」，公蜘蛛展開趨吉避凶大作戰

文：中田兼介

性食同類是合理的選擇？

母蜘蛛會將公蜘蛛當成食物吃掉，身為男性，這個話題喚醒了深藏在我心中最原始的恐懼感。求愛的公蜘蛛會有一定比例成為母蜘蛛的食物，但比例多寡各種不同，有些將近九成會被吃掉，有些則幾乎不會被吃掉。

最近我觀察了有交配行為的種類，發現公蜘蛛被吃掉的比例不超過一成，稍微可以放下心來。不過，偶爾我還是會遇到母蜘蛛捕捉公蜘蛛，用絲把公蜘蛛纏起來的場景。雖然每次遇到這種情形都很想幫公蜘蛛一把，但這麼做會影響我的研究數據，因此只能無情地看著公蜘蛛被吃掉。公蜘蛛，對不起。

吃同類有兩種時機，一個是交配前正在求愛時，另一個則是完事後。若是完事後，代表公蜘蛛在繁衍後代這件事情上，對母蜘蛛已毫無作用，公蜘蛛若能將自己獻給母蜘蛛當食物，還能為母蜘蛛增添營養，進而產下更多的子嗣。從這一點來看，成為母蜘蛛的盤中飧是一門划算的生意。

研究顯示，母蜘蛛吃下公蜘蛛後產下的後代，生存率較高。由此可見，交配後性食同類並非戀人間的無腦行為，而是符合雌雄之間利害關係的合理舉動。

赤背寡婦蛛是1995年被發現入侵日本的外來種，被牠咬到會感到十分疼痛，直到現在只要發現牠的蹤影，就會喧騰一時。

姑且不論這一點，雄性赤背寡婦蛛的自殺行為相當有名，為了讓母蜘蛛在交配時吃下自己，公蜘蛛會自己移動到母蜘蛛的嘴巴前。赤背寡婦蛛的公蜘蛛就算從母蜘蛛身邊逃走，他也很難找到其他的母蜘蛛，與其如此，不如乾脆一點給剛剛跟自己交配的母蜘蛛吃，還對自己有利一些，專家認為這是公蜘蛛故意跑到母蜘蛛前給她吃的原因。

儘管本能上我大喊著「快拒絕承認這種行為是合理的！」，但看到證據顯示，公蜘蛛獻身可以讓母蜘蛛產下更多後代，我也不能不接受。合理這兩字簡直要造成我的心理陰影了。

另一方面，乍看之下，求愛中的性食同類對公蜘蛛來說只是被吃掉而已，完全沒有任何好處，真是太蠢了。母蜘蛛也可能錯失接受精子的機會，一點也不聰明。不過，也有專家認為，這是母蜘蛛正在選擇自己喜歡的交配對象。如果來求愛的公蜘蛛充滿魅力，母蜘蛛就收下他的精子；如果母蜘蛛不喜歡，就把公蜘蛛吃掉。若真如此，這對母蜘蛛來說就是很合理的行為，而公蜘蛛注定會敗給母蜘蛛，最後被母蜘蛛吃掉。

為什麼公蜘蛛注定敗給母蜘蛛？

話說回來，為什麼公蜘蛛注定敗給母蜘蛛？這有可能是因為公蜘蛛和母蜘蛛的體型差異太大。蜘蛛與人類不同，通常母蜘蛛的體型比公蜘蛛大。體型大小攸關力量強弱，基本上母蜘蛛是不顧公蜘蛛反對，硬是將公蜘蛛吃掉的。

姑且不管赤背寡婦蛛這類極端情形，原本看似符合雙方利益的交配後性食同類，現在看來只是公蜘蛛打不過母蜘蛛，最後被吃掉的結果。想到這裡，不禁令人背脊發涼。

至於公蜘蛛和母蜘蛛的體型究竟相差多少？會結網的蜘蛛比不結網的蜘蛛差異大。公蜘蛛的體型比母蜘蛛小一到兩號，若不特別說明，根本看不出這是同一種蜘蛛。性成熟的公蜘蛛會放棄覓食，努力尋找母蜘蛛，繁衍自己的後代。或許是因為這個緣故，體型較小的公蜘蛛身上沒有任何多餘的負擔，更有利於四處奔波。另一方面，母蜘蛛體型愈大可以負荷愈多的卵，或許這就是兩者體型愈差愈大的原因。

一般來說，以身體比例而言，公蜘蛛的腳很細長，腳愈長，求偶時最重要的身體就能離母蜘蛛遠一點。如此一來，即使遭受母蜘蛛攻擊，公蜘蛛也能像蜥蜴斷尾求生一樣，割斷自己的腳，快速逃離現場。此外，腳愈長移動速度愈快，也有助於早日找到母蜘蛛。事實上，有些遊獵型蜘蛛是由母蜘蛛來找公蜘蛛，這種狀況下，母蜘蛛的腳比公蜘蛛長。

公蜘蛛的性食同類趨吉避凶大作戰

有些公蜘蛛會自願獻身給母蜘蛛吃，例如赤背寡婦蛛，但有些種類的公蜘蛛會想方設法避免自己被吃掉。原以為蜘蛛的性行為已經打破人類的常識，沒想到牠們想到的點子更是厲害，人類根本望塵莫及。

舉例來說，公蜘蛛會在求愛時送禮物給母蜘蛛。公蜘蛛會趁母蜘蛛吃東西的時候把事情辦完，因為此時母蜘蛛嘴裡都是食物，根本無暇吃公蜘蛛。

Photo Creadit: 臉譜出版 送食物求愛的跑蛛科蜘蛛，左邊的公蜘蛛嘴裡咀著食物

不過，並非給母蜘蛛吃東西就能確保公蜘蛛的安全，因為有些種類的母蜘蛛會捨棄食物，直接朝公蜘蛛攻擊。遇到這種情形，公蜘蛛還有絕招伺候，那就是裝死，靜止不動。母蜘蛛看到公蜘蛛死了，就會轉而去吃公蜘蛛送的食物。公蜘蛛再趁隙完成交配。

公蜘蛛雖然不想但還是會被母蜘蛛吃掉的，只有打不過母蜘蛛的時候。因此，公蜘蛛要盡量避免和母蜘蛛正面衝突。

公的橫帶人面蜘蛛使出的招數，是等母蜘蛛蛻皮後的時機。節肢動物蛻皮後，身體表面相當柔軟，行動也不如以往靈活。公蜘蛛會尋找還差最後一次蛻皮就性成熟的母蜘蛛，並在她的網子邊緣附近住下來，靜靜等待機會。等到母蜘蛛蛻皮，露出柔軟的身體時，他就悄悄接近，完成交配。這個過程未免太過卑微，真令人忍不住掬一把同情之淚。

Photo Creadit: 北杜市大紫蛺蝶中心 試圖與蛻皮後的母蜘蛛交配的雄性橫帶人面蜘蛛（提供：北杜市大紫蛺蝶中心）

有些公蜘蛛會在交配前用絲纏住母蜘蛛的頭與前腳，就像蜘蛛人做的那樣，讓對方動彈不得，無法進攻。看到這種直接又粗暴的方法，真的會忍不住想為公蜘蛛拍手叫好，但有專家認為，母蜘蛛之所以靜止不動，是因為蜘蛛絲上含有費洛蒙，可鎮定母蜘蛛的情緒，減緩攻擊性。如果是用香氣迷倒對方，這個方法還真是旁門左道呢！

各位可能以為公的赤背寡婦蛛自願被母蜘蛛吃掉，是很可憐的犧牲者，但最近有研究發現，他其實會以一種外界意想不到的方法避免性食同類的結果。戰術很簡單，既然力量比不過成熟的母蜘蛛，就找未成年的母蜘蛛，讓她乖乖就範。

追根究柢，在動物的世界中，大人的定義是擁有繁殖能力。換句話說，小蜘蛛的身體尚未成熟，基本上是不能交配的。但如果是只差最後一次蛻皮就性成熟的小蜘蛛，她的腹部已經有受精囊，唯一的問題是接受精子的洞孔尚未打開。

此時公蜘蛛會用牙刺向小蜘蛛的腹部，在受精囊上開洞，接著再將精子送進去。即使小蜘蛛蛻皮，精子還是會繼續在受精囊裡生存，等到性成熟的時機一到，母蜘蛛就能立刻用精子產卵。由於小母蜘蛛不會吃公蜘蛛，因此公蜘蛛便使用這個方式保全自己的生命。

奪愛戰爭

在交配之前，公蜘蛛必須找到母蜘蛛並向她求愛。公蜘蛛是透過什麼方法在廣闊世界中尋找母蜘蛛的？關於這一點，專家還有許多未解之謎，只知道蜘蛛網似乎是重要關鍵。

公蜘蛛發現蜘蛛絲的時候，只要摸一下就知道是不是自己要找的母蜘蛛，因為蜘蛛絲含有費洛蒙。有些種類的公蜘蛛甚至可以知道，這隻母蜘蛛是否交配過。若是自己要找的母蜘蛛，公蜘蛛只要沿著蜘蛛絲，就能找到目標。順帶一提，蜘蛛絲不是紅色的（譯者注：暗喻月老的紅線）。

就算真的幸運之神降臨，找到了母蜘蛛，有時也會遇到已經有其他公蜘蛛捷足先登的情形。此時後到的公蜘蛛有兩個選擇，一是放棄，尋找其他的母蜘蛛；二是與先來的公蜘蛛打一架，奪取母蜘蛛的青睞。

書籍介紹

本文摘錄自《蜘蛛的腳裡有大腦？：揭開蜘蛛的祕密宇宙，從牠們的行為、習性與趣聞，看那些蜘蛛能教我們的事》，臉譜出版

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作者：中田兼介

譯者：游韻馨

「我長期觀察蜘蛛，發現人類的生活方式絕對不是唯一的，而是眾多可能性之一罷了。這種原本堅信的世界瞬間崩壞的感覺，只要體驗過一次就無法自拔，這就是蜘蛛之於我的魅力所在。蜘蛛就在我們的生活周遭，我們卻敬而遠之，我希望能拉近人類與蜘蛛的距離，這是我撰寫本書的目的。」──本書作者京都女子大學教授、「蜘蛛博士」中田兼介

蜘蛛──或許很多人光想到這種八隻腳的生物，就渾身起雞皮疙瘩，

不論是在野外或是家中，發現蜘蛛通常也都敬而遠之。

但其實蜘蛛不如你想的可怕，深入認識，你甚至會大呼「原來蜘蛛這麼厲害」！

Photo Creadit: 臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航