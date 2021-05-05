《Up》的生死教育：千萬顆氣球，送別人生遺憾

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

人生在世，我們必然面對諸種離別，學校沒有教，社會很少提，死亡的悲苦。逝者不用挑此世的重擔，唯獨生者面對遺憾，行屍走肉，失去生存目標。

正所謂Pixar出產，必屬佳品：今年的《Soul》，活在當下的火花；《Inside Out》的內心，故事暗藏哲理；《Up》、《Co Co》，生死的最佳教育。

2009年上映的《Up》，反傳統的冒險。主角Fredricksen，七十八歲的老人家，退休安享晚年，骨質疏鬆難以行動，為何，他竟然要展開探險，遠至南美州？

好電影，往往在開頭數幕，鋪好道路。開播十分鐘，與摯愛相遇，甜蜜婚姻。兩人鍾情冒險，夢想到南美州Angel Falls，可惜，摯愛逝世，留下永遠的遺憾。

房屋不止日常生活，乃情感記憶的居所。無情的資本主義，迫得主角將搬出故居。堅守愛人，即保存房屋，無數氣球昇起，魔幻寫實似的高飛，五光十色的童年願望。

八歲小童Russell，意外地出現在門口，主角打開大門，讓他走進自己的內心。老嫩兩人，世故和童真，保守與開放，Russell的活力，漸漸融化主角的了無生趣。

圖片來源：電影《Up》劇照

他們順利看見瀑布，卻仍有一段距離，Fredricksen拉屋而行，是愛戀的堅持，和深情。漫漫人生長路，逝者留下，除了美好，很可能，化成我們過於執著的重擔。

自己也曾喜愛冒險，卻對眼前事物無感，拒絕生命各種可能，想趕走小童、小狗，甚至為了房子，捨棄救助受傷的巨鳥。這一切的冷漠，都源於對過去的沉溺。

當主角抵達終點，整理屋內凌亂雜物，翻開愛人給他的《My adventure book》，才發現，原來一直以為的空白頁數，妻子竟然貼上了，許多兩人美好愛戀的相片。

圖片來源：電影《Up》劇照

「The adventure is out there」，電影金句，一再強調的對白，點出了冒險無處不在。不必荒野，生命原是冒險之旅，無數可能，正如兩人的戀愛故事。最後一頁寄語丈夫，「now go have a new one」。

其實從主角飛天那刻，已經展開新的一頁，新的人事物不斷出現，房子和氣球持續地損毀。當他意識到這些，果斷把傢具通通扔棄，留下兩張椅子，是圓夢，亦為放下執著。

故事尾段，主角手中水管所繫者，不再是沉重死物，拉起Russell、小狗和巨鳥，遠眺房屋飄走。沒有遺憾，沒有傷感，告別氣球乃昇華，風吹到對街，微笑在天上飛，放手即成全。

圖片來源：電影《Up》劇照

成全，也是傳承，由愛妻給他的勳章，親手扣繫在，Russell的腰帶，愛的恆存。老幼二人，因對方而成長，再度展開，一段又一段，朝向未來的冒險之旅。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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