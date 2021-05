《Up》的生死教育：千萬顆氣球，送別人生遺憾

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

人生在世,我們必然面對諸種離別,學校沒有教,社會很少提,死亡的悲苦。逝者不用挑此世的重擔,唯獨生者面對遺憾,行屍走肉,失去生存目標。

正所謂Pixar出產,必屬佳品:今年的《Soul》,活在當下的火花;《Inside Out》的內心,故事暗藏哲理;《Up》、《Co Co》,生死的最佳教育。

2009年上映的《Up》,反傳統的冒險。主角Fredricksen,七十八歲的老人家,退休安享晚年,骨質疏鬆難以行動,為何,他竟然要展開探險,遠至南美州?

好電影,往往在開頭數幕,鋪好道路。開播十分鐘,與摯愛相遇,甜蜜婚姻。兩人鍾情冒險,夢想到南美州Angel Falls,可惜,摯愛逝世,留下永遠的遺憾。

房屋不止日常生活,乃情感記憶的居所。無情的資本主義,迫得主角將搬出故居。堅守愛人,即保存房屋,無數氣球昇起,魔幻寫實似的高飛,五光十色的童年願望。

八歲小童Russell,意外地出現在門口,主角打開大門,讓他走進自己的內心。老嫩兩人,世故和童真,保守與開放,Russell的活力,漸漸融化主角的了無生趣。

圖片來源:電影《Up》劇照

他們順利看見瀑布,卻仍有一段距離,Fredricksen拉屋而行,是愛戀的堅持,和深情。漫漫人生長路,逝者留下,除了美好,很可能,化成我們過於執著的重擔。

自己也曾喜愛冒險,卻對眼前事物無感,拒絕生命各種可能,想趕走小童、小狗,甚至為了房子,捨棄救助受傷的巨鳥。這一切的冷漠,都源於對過去的沉溺。

當主角抵達終點,整理屋內凌亂雜物,翻開愛人給他的《My adventure book》,才發現,原來一直以為的空白頁數,妻子竟然貼上了,許多兩人美好愛戀的相片。

圖片來源:電影《Up》劇照

「The adventure is out there」,電影金句,一再強調的對白,點出了冒險無處不在。不必荒野,生命原是冒險之旅,無數可能,正如兩人的戀愛故事。最後一頁寄語丈夫,「now go have a new one」。

其實從主角飛天那刻,已經展開新的一頁,新的人事物不斷出現,房子和氣球持續地損毀。當他意識到這些,果斷把傢具通通扔棄,留下兩張椅子,是圓夢,亦為放下執著。

故事尾段,主角手中水管所繫者,不再是沉重死物,拉起Russell、小狗和巨鳥,遠眺房屋飄走。沒有遺憾,沒有傷感,告別氣球乃昇華,風吹到對街,微笑在天上飛,放手即成全。

圖片來源:電影《Up》劇照

成全,也是傳承,由愛妻給他的勳章,親手扣繫在,Russell的腰帶,愛的恆存。老幼二人,因對方而成長,再度展開,一段又一段,朝向未來的冒險之旅。

本文獲授權轉載,原文見作者Medium。

