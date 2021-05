漢娜鄂蘭《人的條件》前言：我在初版60年後重讀本書，仍舊懾服於鄂蘭的先見之明

文:丹妮爾・艾倫(Danielle Allen)

【前言】

2018

蘇聯人造衛星史普尼克(Sputnik),第一個繞行地球軌道的人造物體,是漢娜・鄂蘭在其《人的條件》裡闡述論證時提到的天文學徵兆。「一九五七年,」她寫道:「一個從地裡冒出來的人造物發射到太空裡。」她接著說,「這個無比重要的事件,就連原子分裂都比不上。」這個直徑約莫二十三英寸的燦爛金屬球體,比蕈狀雲的駭人黑暗更加重要。科學是《人的條件》的第一個主題,包括科技以及科學的認知方式對於人類經驗造成的改變。至於第二個主題則是,既然我們都看到了科學的誘惑和危害、它那自明的優點以及回報,那麼我們如何喚醒政治思考的力量和科學齊頭並進,藉此重拾人類對它的掌控權。

緊接著史普尼克之後,鄂蘭馬上提到原子分裂,它成了書中開頭的第二個天文學徵兆。於是,這本書的論證不僅是以科學種種誘惑的徵兆(見證了我們地球生物如何掙脫地球的桎梏的歡悅景象)為起點,更警告了它的危險。誘惑比危險更加重要,因為它為種種危害鋪了路。科學誘使我們以為可以不再碰政治了,而使人類的種種條件限制變成一連串的技術性問題,並且有確定的答案加以解決。鄂蘭在書末明確指出,由這個誘惑流出的危險,是「發軔自人類活動史無前例的、前途看好的爆發……其終點可能是歷史上最死氣沉沉的、最貧瘠的消極狀態。」

鄂蘭大抵上是以現象學這個哲學傳統為其取向。也就是說,她審視日常生活裡的現象,以作為洞察「人的條件」的起點。她探究周遭的世界,在日常經驗裡觀察到一種越演越烈的習慣,它會把人的行動化約成講究效益的行動,或者是,種種結果的計算,成本和獲益的加總,或者是機械式地把演繹規則應用到行為上的運算法則。重點是,相對於主流的現象學家,例如鄂蘭的老師海德格,她並不認為這種對於現象的化約論看法是關於日常經驗的自然而且必然的病理學。

她認為那並不是不可避免的,即使真正的「存有」會消失在其現象之後而令人扼腕。相反的,她認為這種化約論的看法正好反映了「規則」本身的難題,套用馬克爾(Patchen Markell)的說法,那是一種霸權式的思想典範宰制任何對於人類生活的可能詮釋的難題。她心目中的化約論的典範,其實就是科學以及它所依賴的思考模式,那種期盼有個確定而究竟「正確」的答案的思考類型。

在鄂蘭的論證裡,有兩種主要的科學思考特徵會改變人類的經驗。第一個特徵是著眼於因果關係(事物的運作),認為人類的推理可以用機器取代,例如速度快得多的計算機。「變成完全沒有意義的經驗的沉思,並不是唯一的損失,甚至不是主要的損失。當思考變成『對於各種後果的考量』,它也就成了大腦的功能,其結果是電子工具在執行這些功能時做得比我們還要好。」

隨著科學用以解釋事物的運作以及製造事物(而那剛好又是擁有資源和權力的人所要的,例如核子武器)的技術性解決方案的力量越來越大,關於我們應該追求什麼目標以及為什麼的問題,也就漸漸退讓了。的確,鄂蘭說,她想要讀者從這本書得到的東西「很簡單:它只是要思考我們到底在做什麼而已」。

當代科學和「消極性」牽扯不清的例子不難發現。二○一四年,美國國家科學院(National Academy of Sciences)發表一份題為「美國監禁率的成長」(The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences)的報告,文中對於這個問題的描述相當傳神。報告試圖找到美國過去三十年間刑事司法系統的監禁率迅速飆升的原因,並且對於以前的許多研究提出一個後設分析,追溯到犯罪率、監禁政策改變造成的衝擊以及選舉政策之類的問題。

作者們得到一個具有說服力而且令人擔憂的結論:「在司法界,經驗證據本身無法作為政策的指引,而隨著過去四十年來美國監禁率的大幅上升,卻顯然始終欠缺對於規範性原則的一個公開透明的說法。在法理學以及政府理論裡,規範性原則一直是根深柢固的,我們需要它以補經驗證據之不足,作為未來政策和研究的指引。」(粗體為作者所加。)

簡言之,作者承認過去數十年來的刑事司法政策的轉變是以社會科學家的經驗研究為導向的,他們著眼於可以量化回答的問題,而「美國進年來關於監禁政策的辯論明顯欠缺對於原則的全面性討論」。政策擬定者不想討論懲罰的原則,而只在意原因和結果:監禁究竟是提高或降低犯罪率?它對於再犯率有什麼影響?諸如此類的問題。報告的作者們提醒我們,在這個政策競技場上,我們完全看不到規範性問題的討論,而在刑事司法政策的問題上看到了鄂蘭更廣義地指出的癥結:我們始終不曾「思考我們到底在做什麼」。

造成「去政治化」(或者說是不想「思考我們到底在做什麼」)的科學的第二個特徵,是對於數學的信賴。鄂蘭說,科學家(她在書中一貫如此通稱之)「躲到一個語言失去其力量的世界裡」。她接著說:「因為現在的科學被迫採用數學符號的『語言』,儘管它原本只是口說述句的縮寫,現在卻包含了無法譯回言說的述句。」儘管數學化本身就是一種語言,它卻會迫使人類共同的語言結構產生斷裂,人們原本是依靠它來敘說歷史、選擇行動方針,並且為生命賦予意義的。鄂蘭在這點上是沿襲了亞里斯多德的說法。人類是政治的動物,他們之所以是政治的,那是因此他們配備了語言。她寫道:

或許有些真理是言語道斷的,他們對於單數的人或許很重要,也就是說他不是一個政治存有者,無論他是什麼其他角色。複數的人,也就是在這個世界裡生活、行動和有所作為的人,唯有彼此交談,相互了解以及認識自我,才能經驗到意義。(頁53)

而科學本身剛好可以對我們證明鄂蘭的預測是對的,也就是說,對於數學語言的依賴程度越高,會減低人們的政治參與。近年來有數據顯示,強調科學的教育和以這種方式接受教育者的去政治化成正相關。大學人文學科畢業生以及STEM(科學、科技、工程、數學)的畢業生,他們在政治參與度方面的差異就是很好的例子。

美國教育部透露說,二○○八年的大學畢業生當中,92.8%的人文科學畢業生在離開學校之後至少投票過一次。而主修STEM的學生則有83.5%,一九九三年畢業的人文科學學生,有44.1%的人在離校十年之間曾經寫信給公部門人員,STEM的畢業生則有30.1%。大學畢業生的社會經濟背景大抵上相去不遠,那意味著他們在政治參與度方面的差別必須從其他的鑑別因素去解釋。

當然,學生可以自己選擇要主修人文學科或者STEM,這或許意味著這些數據只是反映了學生的基本特徵,而和他們接受的教育的影響無關。可是在政治學家希莉葛絲(Sunshine Hillygus)的研究裡,她把學生對於政治的興趣的既存程度設定為控制項,卻仍然得到相同的模型。希莉葛絲同時發現大學畢業生的政治參與度差異也反映在K-12教育上。SAT的批判性閱讀分數越高,政治參與的可能性就越高;而SAT的數學分數越高,政治參與的可能性就越低。

再者,由於SAT的批判性閱讀以及數學的分數和社會經濟的效應有關,所以,SAT批判性閱讀以及數學的高分數在政治參與的可能性方面的差異,應該告訴我們特定學科領域和對於政治參與的意願之間有某種關聯性。當然,找到了相關性並不意味著找到了什麼因果關係,更遑論證明它。但是越是熟諳語言技巧的人,顯然越熱中於參與公共事務。強調科學的教育造成公共事務參與度的下降,當然就是鄂蘭預見到的那種「危險的消極性」的前兆。

讀者或許心裡會想,我提出這些數據是否有些嘲諷的意味,因為鄂蘭不正是在批判科學的思考模式、數學化以及「計算」嗎?然而這是對於她的批判的誤解。科學思考的工具既強大而且有價值。重點不在於是否要拋棄它們,而是如何把它們提供的知識整合到更全面而豐富的討論裡,也就是我們人類在做什麼,應該做什麼,以及為什麼。科學不會是個準則,而是個支援,一個支撐物、工具、加速器,讓人類準備好思考他們在做什麼。

我在《人的條件》初版六十年後重讀它,仍舊懾服於鄂蘭的先見之明。科學以及另一個相關的現象,技術專家政治(technocracy),在這六十年間如火如荼。我所謂的技術專家政治,是指時下流行的期待,主張說政治問題應該由具備相關專業(經濟學、大氣科學、基因組學之類)的政策專家去決定。我想,我們貧富不均的經濟以及導致紛爭的政策,正是我們人類生活的去政治化的苦果。

近二十年來,高瞻遠矚的經濟學家羅德里克(Dani Rodrik)就全球化經濟提出了一個「不可能定理」(impossibility theorem),也就是「民主、國家主權和全球經濟整合三者是互不相容的」;他認為我們沒辦法同時擁有這三者。可是二十年來的經驗和政策的決定者,卻對於這種悲劇性的抉擇置若罔聞,彷彿經濟成長的問題完全是技術專家政治的問題,可以透過正確的財稅政策和市場機構加以管理。政策決定者對於根本的、基底的政治問題視而不見也不想解決它們,更無意於公民判斷力的教育和養成計畫,直到二○○八年的經濟大衰退,他們才跌破眼鏡,而不到十年後,一場顛覆了看似穩定的政治架構的民粹主義大海嘯,再度讓他們舌撟不下。

我們在氣候變遷政策方面的左支右絀,當然也是科學和政治之間的詭異僵局的產物。這個僵局在於,科學拒絕承認自己在政治思考方面只是個助手和支援,而不是什麼準則,而政治思考也拒絕承認科學本身的價值。我相信,鄂蘭應該不外意外看到我們在這個議題上的躊躇不定和消極性。相對的,技術專家政治和技術官僚也為一再對於政治不知所措。

我們的政策決定者對於一次次的政治火山爆發瞠目結舌,這會是既危險又災難性的事,直到我們再度學會思考我們到底在做什麼,並且準備好重新把我們的世界政治化。我這麼說,並不是想要罷黜科學,因為我們可以也應該感謝它實現了人類種種出類拔萃的潛能。可是我想是時候該把科學和政治整合在一起了,讓計算以及演算的智能和判斷力合作無間。這正是鄂蘭在多年前對我們大聲疾呼的,而我想現在這個呼籲應該只會更加迫切。

如果說去政治化會導致分裂和不平等,這聽起來當然匪夷所思。的確,《人的條件》正是旨在幫助我們看到為什麼政治化是件好事。

在《人的條件》裡,鄂蘭對於三種核心的人類活動的內容和底蘊提出著名的闡述:勞動、工作和行動。勞動是我們出於生物性的生計而從事的;換言之,我們是為了養活自己才做的。它也包含了生殖行為以及花在養兒育女上面的心力。工作則是基於創造性的企圖,各種事物的施設造作(無論是物質性的或文化的),以型塑我們的世界,建立我們和他者的社會性關係。由於我們的男女關係是社交技術的產物,而且也創造了從事生物繁衍的環境,所以勞動和工作是相互重疊的。最後,我們在行動裡看到了身為政治動物而齊心協力的作為,在多元主義的多樣性條件之下努力獲致關於我們的政策方針的集體決定。

鄂蘭告訴我們,這三種人類的「作為」,勞動、工作和行動,可能會縮小我們之間的空間;讓我們有機會共同打造種種世界,把我們的多元性,或者是差異,轉變成有創造力的投入;並且讓我們相互看見和理解,而不是在冰冷而不宜居的房間四個角落裡刀劍相向的陌生人。

第三種「作為」,也就是行動,正是屬於政治領域,而鄂蘭也往往被說成是只想著要把行動從其他人類活動中拯救出來。可是其實,她對於政治事務以及政治化的援救要複雜得多。勞動和工作也是被科學分析扁平化以及化約了的範疇,不管是經濟學家、工程師或者是計算機科學家的分析。正如自動化總有一天會讓我們喪失人生的意義,鄂蘭那個時代的人們也是這麼擔心的。

在鄂蘭的作品裡,政治的援救是透過對於這三種根本而且相互關聯的人類作為更全面性的援救。鄂蘭的計畫不是要讓勞動、工作和行動相互區隔,而是在區分了它們之後,證明它們的相互作用以及每個活動彼此之間的密切關係,這才是更重要的事。如此一來,鄂蘭便推翻了多少世紀以來的思想傳統,也就是堅持不同範疇的人們要被賦予行動、工作和勞動這三種不同的任務。

相反的,鄂蘭堅持說,這三種活動是屬於每個人的;而政治的計畫正是要定義在我們每個人的生活裡,這三種活動如何相互連接。如果政治要重獲生機,每個公民和公民代理人都必須重拾診斷人類經驗環境(他們在勞動和工作方面的機會)並且以政治工作回應那些環境的能力。

生活的流轉變易比科學要快得多,不管是自然的或是社會的生活。工廠倒閉。人們因為經濟蕭條而失去工作並且遭受打擊。人也會死去。人也會被判刑入獄。許多年來,社會科學家為此提出假設、蒐集數據,檢驗,證實或否證,不斷重複,而且沒完沒了。當我們在面對最嚴酷的社會問題,例如大規模監禁、全球化造成的經濟動亂,或是氣候變遷,必須加緊腳步去理解問題。

我們必須使用所有手邊的思考工具去思考我們到底在做什麼。作為一個講道理的、有認知、學習和處理能力的、有感覺的存有者,我不需要什麼完整的經濟研究成果就可以做判斷,而且你也可以,我們可以就各自不同的判斷來辯論,為了我們各自主張的決策針鋒相對。這就是「思考我們到底在做什麼」的意思。

當然,在可能的範圍內,我們也會想要引用嚴格的科學或社會科學研究來證明我們的判斷。但是重要的是,我們要記得科學總是趕不上現實而有其侷限性,而且它也永遠不能告訴我們應該怎麼做。我們必須以其他工具補科學之不足,才有辦法理解當下的生活世界。鄂蘭不能告訴我們該怎麼做,科學也沒辦法。相反的,她只是想要讓我們重新想起那些思考工具以及它們所型塑的種種作為(勞動、工作和行動)。《人的條件》為我們獻上了這個禮物,示範了什麼是政治思考,為我們的時代提供了亟需的藥方。

本文摘錄自《人的條件(全新修訂版)》，商周出版

作者：漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt)

譯者：林宏濤

「我們如何以政治行動愛這個世界？」

當代政治思想家漢娜.鄂蘭最重要的哲學作品

全新修訂二版

收錄Danielle S. Allen新版前言

新增原書對照頁碼

政大政治系副教授 葉浩——專文導讀

本書是一代政治思想家漢娜・鄂蘭最重要的思想拼圖，試圖帶領讀者重返政治哲學的原初條件：政治是關乎眾人之事，每個人都可以帶著思考去行動、啟動新的事物，儘管彼此交互作用的結果是偶然而不可測的。amor mundi(愛這個世界)則是鄂蘭設定的原始書名，指出了閱讀切點，以及她對於基督教神學源頭奧古斯丁思想的長期思索，關乎我們如何去愛這個塵世。

對於鄂蘭來說，人類是在啟動事物和一連串事件的意義下行動的生物，縱使能量微弱且不斷面臨各種困境，但我們永遠都可以採取進一步行動，改變或轉化那些看似無法避免的歷程。透過寬恕與承諾，我們永遠有機會解決過往之不義並興起未來之不朽，也永遠面對著黑暗與不可測知的災難；而對於這樣的開放性結局選擇奮戰不懈，正是我們以政治行動愛世界的方式。

