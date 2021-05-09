如果馬克思活到今天，他應該會對「社會主義」國家感到很大的困惑

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

馬克思（Karl Marx）1835年10月就讀於波昂大學和柏林洪堡大學。他的政治生涯始於1842年，擔任新成立的激進民主的《萊茵報》的編輯，在普魯士國家的審查條例下，該報不得不在第二年停止出版。然後他搬到了巴黎，1845年被驅逐到那裡。1848年，他被驅逐出了他在比利時的新住所。

回到德國後，馬克思創辦《新萊茵報》，並參與了萊茵地區的革命－民主潮流。雖然他在1849年「煽動叛亂」的審判中被宣告無罪，但隨後他被作為無國籍人驅逐出境。他與家人在倫敦度過了最後的流亡生活，直到他去世。

由於馬克思創造了百科全書式的理論，尤其是系統性地批判資本主義的理論，因而被後人捧為馬克思主義的核心創始人，他長期以來受到了許多人各個方面的讚美和非議。

非議者大多把馬克思的理論，與後來俄羅斯十月革命以來的馬克思主義的實踐等同起來。 筆者以為，把兩者混淆在一起，這有點過分地冤枉了他。當然，馬克思的理論遠非十全十美，而且確實漏洞不少，但仍有很多值得思考回味之處。所以至今，他的思想火花不時被人提及，也是正常的。

記得筆者在80年代上海大學期間，跟一些志同道合的同齡人成立了一個「馬克思主義研究小組」，那時專門請復旦大學哲學系的導師們來講課，同時一起討論馬克思的文獻和時政。可以說，那時是我比較緊密地接觸馬克思思想的階段。

86年後，我特地去了德國法蘭克福大學念哲學專業，因為那裡有以哈貝馬斯（Jürgen Habermas）為主的著名的新馬克思主義的法蘭克福學派。從本科、碩士到博士，學到了不少東西，而最主要的就是馬克思的批判精神。正是因為對馬克思的敬仰，還在當初的東德特意購買了43卷的德語版的《馬恩全集》。

柏林牆倒塌後，西歐的幾個國家的學者繼續努力編輯出版《馬恩全集》。在「國際馬克思恩格斯基金會」（Internationale Marx-Engels-Stiftung，IMES）帶領下，準備在2025年之前編輯出版114卷的《馬恩全集》。目前已出版了65卷。

在當今的中國，儘管當局依然把馬克思看成是馬克思主義的奠基者，並時常強調學習馬克思主義。但事實是，即便在共產黨高級幹部內，真正去認真地探索馬克思思想、看馬克思原著的已是寥寥無幾。至於在百姓的眼中，「馬克思主義」無疑已成了說教或是諷嘲。

「我不是馬克思主義者」

馬克思把工人推翻資本主義的革命，看成是解決資本主義矛盾唯一的途徑，這也許是他的理論中一大敗筆。由於他認定了資產階級與勞工階級的矛盾不可調和，所以他默認了殘酷的、血跡斑斑的革命運動的合法性。這似乎也違背他把人的生命、人的價值置於最高的原則。

而且，他的革命論似乎為後來列寧（Vladimir Lenin）領導的俄羅斯革命和中國革命，提供了一定的理論基礎。但同時，應該承認，馬克思當初聚焦的是西歐，特別是英國的資本主義，換言之，他是個歐洲中心主義者，他對歐洲以外（包括俄羅斯和亞洲）的地區並非感興趣，更談不上深入的研究了。

在1881年寫給維・伊・查蘇利奇（Vera Zasulich）的信中，就俄羅斯的現象，儘管他聲稱「它能夠不通過資本主義制度的卡夫丁峽谷，而佔有資本主義制度所創造的一切積極的成果。」但並沒有提供像他對於西歐資本主義研究那種系統性的論據。

這種情況必然導致了後來的政治領袖們（列寧、史達林〔Joseph Stalin〕以至於毛澤東）有很大空間「發展馬克思主義」。實際上，馬克思也許已經意料到他的理論會被後人「繼承發展」後，走上教條化，甚至可能歪曲他的本意，所以他跟自己朋友多次說過，他不是馬克思主義者。

如果馬克思活到今天，可能有一個對他來說很大的困惑：即那些自稱「社會主義」的國家，照理是應該已經消滅資本、消滅了私有制，杜絕了人類不平等，政治比傳統的資本主義更自由的社會。

但現實確實，社會主義國家不僅保留了資本主義的一切，而且拜金主義、商品拜物主義比比皆是，好多公司996如同正常，試圖維護勞工利益的律師、記者被鎮壓。至於言論自由，可能還比不上馬克思後期居住的英國。這樣的社會主義，馬克思能接受嗎？

馬克思也許沒有預料到傳統資本主義的自我轉型，即從殘酷的原始資本主義到今天的「社會資本主義」（social capitalism），當然也沒預料到民主制度與市場經濟的結合。這並非是說，今天的資本主義完全人道化了，也不是說，當今的西方民主制度到達了完美的地步，相反，問題依然很多。

但是，相比較，如果從馬克思對人類的異化的批判角度來看，當今哪個社會制度更異化，應該是一目瞭然的。至於一個與世界資本主義共存的所謂的社會主義，同樣地存在著資本、勞動者、管理者的衝突和矛盾，但執政者大多明顯地站在資本的一方。為工人階級服務成了一個空洞的口號。

如果馬克思活到今天，想必肯定不會沉默。

馬克思著名的異化理論

在此，筆者並不想細談馬克思的經濟理論，倒是想特別介紹一下馬克思對資本主義批判的另一個視角，這就是他著名的異化理論。所謂異化，即本來事物或人類有其自然的發展軌道，但是由於外界的作用，改變其發展的正常性。

馬克思揭示了異化在資本主義社會中的基礎性的、普遍的表現形式，即「物化」（Verdinglichung）或「商品拜物教」（der Fetischismus der Ware）現象。物化與商品拜物教這兩個概念是有差別的。就物化概念來說，它本來是一個中性的概念，因為任何性質的勞動，包括馬克思所肯定的作為自由自覺活動的勞動，都會把人的精力物化在勞動的產品中。馬克思這裡所批判的物化同時也是異化的物化。

勞動產品一旦作為商品來生產，就帶上拜物教性質，因此，拜物教是同商品生產分不開的。商品拜物教還有兩個衍生物：一是貨幣拜物教。二是資本拜物教。

不管物化還是商品拜物教，其根源是私有制。馬克思說，私有制使人愚蠢而片面，「以致一個對象，只有當它為我們擁有的時候，就是說，當它對我們來說作為資本而存在，或者它被我們直接佔有，被我們吃、喝、穿、住等等的時候，簡言之，在它被我們使用的時候，才是我們的。」

馬克思認為，跟私有制相輔相成的，就是分工。在《德意志意識形態》中，由於馬克思認識到分工是和物質生產力的發展聯繫在一起的，即「分工，分工的階段依賴於當時生產力的發展水準」，即馬克思理論中，工人感到自己失去對自己從事的勞動的控制的狀況。隨著流水線作業和分工的細化，勞動異化作為結果之一在現代社會體現得越來越明顯。

總之，馬克思認為資本主義社會的異化主要體現在勞動的異化，進而也體現在人的本身的異化。那麼什麼樣的勞動才是正常的勞動呢？「我的勞動將是自由的生命表現，因此是生活的樂趣。在私有制的前提下，它是生命的外化，因為我勞動是為了生存，為了得到生活資源。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

共產主義的生活方式

在《1844年經濟學哲學手稿》中，馬克思闡述了自己對共產主義的理解：「共產主義是私有財產即人的自我異化的積極的揚棄，因而是通過人並且為了人而對人的本質的真正佔有；因此，它是人向自身、向社會的（即人的）人的復歸，這種復歸是完全的、自覺的而且保存了以往發展的全部財富的。」

實現人類勞動從謀生勞動向樂生勞動的轉變，才能徹底揚棄異化需要。而要做到這一點，就必須努力發展生產力，只有當物質財富極大豐富時，人類才有可能使其勞動超越謀生的水準，進而成為樂生的需要。

筆者以為，儘管共產主義作為一個全球的圖像，也許是一種美好的憧憬，但僅僅從實現這個美好社會需要的幾乎是無限制的資源來看，難以想像是否能成真。但馬克思描述的共產主義的生活方式，值得我們進一步的思考。

在《德意志意識形態》馬克思提供了如下的一個共產主義的生活方式：

在共產主義的社會，「……我有可能隨自己的興趣今天幹這事，明天幹那事，上午打獵、下午捕魚，傍晚從事畜牧，晚飯後從事批判，這樣就不會使我老是一個獵人、漁夫、牧人或批判者。」

換言之，共產主義的社會由於物資資源相當豐富，謀生勞動也成為多餘，所有的勞動都是樂生勞動。只有這樣，人的價值才體現出來。而在當今人類只有一個地球的情況下，馬克思想像的那種物質豐富的情景大概永遠不會出現。但是，如果強調，如果一個人能把謀生勞動與樂生勞動化為一體，那豈不是也體現了馬克思倡導的生活方式？

同時要指出的是，馬克思關心共產主義的生活方式，直接關係到每個人實實在在的自我實現。而不是徒有虛名的集體。

從馬克思的描述中看，一個人有選擇權是一個很重要的實現人的價值的前提。一個社會給個人提供的選擇（工作、愛好等）越多，異化的可能性也就越小。

另外，從馬克思的描述來看，在有一定的物質條件保證情況下，一個社會提供給社會成員的有閒時間越多，個人的自我實現的可能性也就越大，關心社會的投入也會越大。

馬克思在他的描述中提到「批判者」，也就是有政治評論或藝術批評能力的人，這並非隨意。馬克思的一生就是一個典型的「批判者」。而批判是需要自由的。這就意味著，有充分的政治自由，是共產主義社會的一個重要標誌。

當然，馬克思描述的共產主義的生活方式隱含一個明顯的錯誤，那就是嚴重忽視了專業分工的積極意義。要知道，做一個高品質的獵人、牧人、批判者，都需要專業的訓練，更不用說一個牙醫、建築設計師了。但總體來說，他想像的共產主義的生活方式確實是人「正常化」而非「異化」的體現。

馬克思與當今世界

很難說，當今世界的左派們在那些所謂「社會主義國家」裡，能找到馬克思想像的共產主義社會，哪怕是一點的痕跡。

如果馬克思活到今天，那他會說，今天的國際政治矛盾的主體依然是現代的資本主義，但是，現在出現了兩種不同的資本主義的競爭，即市場資本主義與國家資本主義。打著社會主義名義的國家資本主義，在勞動以及人類異化方面不比市場資本主義更弱。

從這個意義上說，馬克思也許會很欣慰，因為正是有這兩種不同類型的資本主義的存在，他的批判資本主義的思想火花將不斷被後人傳接。

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核稿編輯：翁世航