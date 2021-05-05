【專訪】前區議員李軒朗流亡：無論身在何處，香港是唯一的家

（德國之聲）香港前九龍城區區議員李軒朗前（3）日在其官方臉書聲明，自己正式流亡海外，成為《香港國安法》施行以後，又一名因面臨香港政府打壓而被迫離開香港的民主派人士。他在貼文中寫道：「2019年我在不同身位支援和參與抗爭，並且於同年十一月區議會選舉勝出，有幸成為香港最後一批民選代表之一。」

李軒朗在接受《德國之聲》訪問時表示，迫使他離開香港的導火線是香港警方在2月底大規模抓捕47名參與去年民主派所舉辦的立法會初選。他說，自己也是投入該初選的其中一個候選人，所以他也確實面臨被當局以違反國安法抓捕的風險。他說：「在他們被捕後，我認為自己必須離開香港，所以我才決定流亡。在香港政府施行國安法後，香港人所享有在自由不斷在縮減。」

他在臉書貼文中提到，過去這一年多以來，他除了以代議士身分從事地區和區議會工作外，也先後加入了本土派的參選名單，競逐民主派初選和立法會選舉。此外，他也加入現已解散的「公民議政平台」籌委會，希望與民主同道建構跨區平台共議民生議題。然而，該計劃在被當局定性為「非法平台」後，被迫解散。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2019年反送中爆發期間，民主派在區議會選舉壓倒性大勝。

李軒朗也告訴《德國之聲》，在一個理想的體制下，香港的議員行使民意代表的職責不該被視為犯罪。然而，他認為中國政府現在希望完全消除民主派政治人物的運作空間，而這種作法將導致香港再也沒有認為民主派的政治人物，因為所有民主派人士都已成為倡議者。

他說：「我們在香港無法擔任職位，也不能以有意義的方式參與選舉。我認為本屆的區議會任期滿後，香港將不再有民主派的政治人物，因為民主派人士在現行的選舉制度內，已無運作的空間。我認為這是相當可悲也令人感到沮喪的。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 民主派人士因參與初選被控違反國安法。

「12月立法會選舉完全不民主」

在2019年的「反送中」示威期間，李軒朗曾發起「光復紅土」遊行，並在同年11月成功當選九龍城區的區議員。在2020年民主派所舉辦的立法會初選中，李軒朗也投入選舉。不久前，香港高等法院曾作出判決，認為李軒朗在2019年區議會選舉期間發布的宣傳品違反規定，所以裁定他非妥為當選，這也使他成為首位被取消當選資格的民主派區議員。

對於自己被迫流亡海外，李軒朗覺得自己拋棄了曾一起參與選舉與示威行動的朋友與同事，但他也希望自己能帶著這種復雜的情緒繼續在海外奮鬥。與羅冠聰等更早流亡海外的香港運動人士相比，李軒朗自認沒有足夠的政治影響力在海外為香港進行國際戰線的宣傳活動，但他表示，自己仍會透過寫作或其他幕後的形式來做對香港的民主發展有利的事。

他向《德國之聲》表示：「世界各地都會有香港人，他們會需要像我這樣的香港人的幫助。我將盡我所能，幫助香港的民主發展，也幫助香港人。」

李軒朗也向國際社會表示，雖然香港即將在今年12月舉行去年被延期的立法會選舉，但他稱該選舉已是一場「完全不民主」的選舉。他說：「這只是一場中國人大式的選舉，而英國的外交大臣藍韜文之前也表示，這種作法已違反了《中英聯合聲明》。」

香港政府上個月正式宣佈於12月19日舉行延期超過一年的立法會選舉。但在那之前，中國人大已在3月底通過了改變香港選舉制度的條文，除了增加特首選委會的委員名額外，也增加了立法會的議員席次。立法會的變動中還包含增加選委會產生的議員席次，並減少分區直選的議員名額。香港政府還設立香港候選人資格審查委員會，專門審核並確認選委會丶特首與立法會選舉候選人的資格。

中國政府將這一連串的措施稱為「愛國者治港」的方針，稱此舉將可阻止「反中亂港」的人士透過選舉進入權力架構。然而，專家與外國政府都批評中國這種作法，稱這種作法為香港的「二次回歸」，也認為此舉是中國限制香港政治自由的最新手段。

Photo Credit: AP / 達志影像 港府官員配合北京修改香港選制。

李軒朗指出，2019年底透過選舉產生的區議員是香港的最後一批民選代表，但香港政府現在也極力將區議員排除在地區政策的制定程序外。他認為，一旦香港政府通過要求區議員宣誓效忠特區政府的相關法令，很多民主派的區議員都可能因此被取消資格。

至於他自己接下來的安排，李軒朗向《德國之聲》透露，無論自己身在何處，香港都是他唯一的家。他說：「我不會在移民到另一個國家後，把那個地方視為家，因為香港是我唯一的家。」

李軒朗3日也在公開聲明中表示，自己已辭去香港中文大學校友評議會常委一職，因為他認為自己無法親自履行職責。香港中文大學校友評議會的會長楊於銘也向香港《蘋果日報》證實，該會已收到李軒朗的正式請辭，會按照既定的機制處理。

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