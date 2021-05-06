幫助別人輕生，在刑法是一種叫「加工自殺」的罪

這幾天在中橫公路發生一起車內集體燒炭自殺的悲劇，裡面共有三人，彼此間並沒有太多親友關係上的交集，不過三個人有個共同點就是都想尋短輕生，也都各自寫好尋短的理由與想說的話，此外，警方也發現三個人有用聊天群組來討論輕生的細節與方式。

無論三人是如何聯繫在一起尋短，我們都希望三個人能安息，希望他們的家人能夠節哀。

對於這起事件，目前調查尚未明確，也有人認為是否這三人是被他人進行「加工自殺」，而非單純自殺事件。提到加工自殺，這樣的行為雖然有自殺二字，但實際上仍是一種結束他人生命的舉動，因此在法律上仍是不允許的。

在《刑法》第275條對於加工自殺這個行為就有相關的規定：

「受他人囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。教唆或幫助他人使之自殺者，處五年以下有期徒刑。前二項之未遂犯罰之。」

因此，像是受到有人拜託要幫助自殺，儘管幫助他人自殺的行為有經過允許，但基於保護每一個生命的原則下，任何人都不應該有結束他人生命的權利，所以無論是受到他人囑託或是得到對方的承諾，都是不能幫助對方自殺的。

此外，無論是以直接的言語或是間接暗示的方式去使他人自殺，在法律上也皆不允許，與前一項規定有相同的原則，都是基於保護生命，儘管對方本來就有心自殺，但仍不應該去幫助或教唆，使他達成自殺的行為。

不過唯一一項與加工自殺相關卻可免除刑罰的，便是《刑法》第275條第4項：「謀為同死而犯前三項之罪者，得免除其刑。」，基本上這邊指的謀為同死，就是彼此都皆有自殺的意圖，然後一起做出輕生行為，在這樣的情況下，儘管有加工自殺的動作，但會因為彼此間都是有輕生意圖而得免除刑罰。

現在的社會充滿各種壓力，無論是人際關係、職場，甚至是家庭，都各自帶給每個人或多或少的壓力，但無論如何都希望大家能充滿希望，對自己保持信心，遇到挫折時可以適時找尋他人協助，好好珍惜自己的生命，也珍惜親友對你的關懷與愛護。

關鍵評論網提醒您：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航