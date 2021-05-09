59天、1000公里的徒步環島經驗談：路線規劃、新手常見迷思與特殊徒步路段

文：謝季君（Jo是愛旅行）

你已經開始在計畫要去徒步環島了嗎？在網路上搜尋徒步環島路線規劃，看完所有的資訊之後，卻還是一頭霧水，不知道要怎麼安排嗎？

別擔心，因為一開始的我也和你一模一樣，整個行程寫了又刪、刪了又改、改了又再重寫，最後也沒按照計畫執行。

今天的分享，有別於大部分的網路資訊，與其直接參考我的行程路線，不如先問問自己：這趟環島，我為的是什麼？

文章上半部，我會一邊分享我的經驗，一邊提出問題，讓你先想想，你的答案是什麼？再根據你的答案，去安排路線。文章下半部，我會針對幾個比較特別的路段，和你們分享我親身走過的建議。看完這篇，我相信你的路線藍圖也就呼之欲出了！

不管你是正在計畫，或是打算未來有一天要出發，又或者是身邊有人計畫要去環島的，都歡迎點此連結填寫表單，領取徒步環島懶人包的重點整理。這份懶人包，絕對可以幫你的行前準備事半功倍。

一、徒步環島的天數大概會落在40-60天，天數落差主要有三個原因：

1. 你想走大圈還是小圈？

簡單來說，最大圈就是全程延著海岸線走。最小圈就是西部的台1線加東部的台9線，都是山線，基本上不太會看到海，不會走到最南邊也不會走到最北邊，是最短的徒步環島路線。

我自己是隨性走，算是折衷。有的時候走山線、有的時候走海線，有的時候會繞進縣道小鎮裡，有的時候大城市有想見的朋友再繞出來。

2. 你的體力好不好，平常有沒有運動的習慣？

像我就是平常沒有運動習慣的例子，但徒步環島拚的絕對不是體力，而是毅力。所以如果你和我一樣，只要把握一個重點，就是不要逞強。剛開始我一天大概都走15公里左右而已，也沒有天天走，先讓自己習慣在大太陽底下走路，讓腳習慣這樣的痠痛。不管是裝備、腳程，甚至是走路的時間，休息的長度，都是要你真的走出去了，才知道怎樣的徒步才最適合自己。

該休息的時候就要休息，萬一真的把腳搞壞了，那後面的行程有可能會全部泡湯，甚至有可能得腳底筋膜炎，未來的日子還可能會一直復發，就得不償失了。里程數可以等之後習慣了再慢慢加，我到最後常常一天走30公里，甚至有一天還走到40公里，雖然走得很崩潰，但都還在可以承受的範圍內。就是因為有前面的經驗累積和慢慢調整，一路上腳都沒有出什麼大問題，連一顆水泡都沒長過。所以我真心建議，適當的休息才是長久之計。

也建議可以先從西半部開始走，補給點多、住宿點多，不用一天走太多，也可以慢慢前進。

相對的，如果你平常就有在運動的習慣，或著是自認體力還不錯的，每天徒步的里程數就可以再多加一點。當然也是有神人等級的，但我們這邊就不特別拿出來討論了。

3. 你有沒有特別想搜集的點？

最多聽到的就是想搜集全台灣的四極點，最北、最南、最東、最西邊的四個燈塔，很多人是按照這個計畫出發的，但後來聽到實際達成的人其實並不多，尤其是最西邊位於台南的國聖燈塔，算是四極點的大魔王，因為光是從主要縣道走到燈塔再走回來，就得花掉整整一天，而且路上沒什麼補給，是個非常大的考驗。

我有聽過有人是搜集核電廠的，所以要全程走海岸線最大圈才走得到。也聽過有人是沿著火車站走，這樣不管走到哪，基本上一定都會有住宿，真的沒有也可以搭火車到附近的大站住，隔天再搭回來繼續走就好。

我當初全程走下來，總共花了59天的時間。雖然體力不好，也沒有運動習慣，還選在2020年的暑假高溫底下走，也因為有預算的問題，常常得繞到免費或便宜的住宿點。所以我把整趟環島的時間拉長、把行程放慢，用最適合自己的腳步走完。這中間我只有一個最大的優勢，就是時間很多，而且非常彈性。

所以，先問問你自己，你有幾天可以走？你的體力好不好？有沒有特別想搜集的點？把答案寫下來後，再繼續看下一個部分。

二、幾個徒步新手的迷思

1. 千萬不要相信導航估計的時間

因為導航不會把等紅綠燈的時間，把你停下來和路人聊天的時間，把你休息、吃飯、上廁所、拍照的時間都算進去，一天下來，也會因為體力的遞減，導致速度變慢。當然，導航也不會考慮到你有行李負重。

依照我的經驗，每3-4公里差不多要花1個小時左右，如果以1天30公里來說，大概需要9-10個小時的時間。

我當初是用Gooogle導航，但也有徒友推薦MAPS.ME的離線地圖，說它的路線比較準確，也不用一直開著網路，浪費電也浪費流量。另外，如果可以的話盡量設定腳踏車路線，不要設定徒步路線，徒步的路線，常常都會把你導到叫天天不應、叫地地不靈的捷徑小路，沒有補給站、沒有遮蔽物，甚至有時候還會導到死路。看似可以少走很多路，但千萬要懂得判斷，不要輕易被誘惑了。

2. 看到路牌上的公里數，先別高興得太早

走在路上，很常看到例如說「瑞穗3公里」，但通常這個3公里，只是把你帶到瑞穗的邊界而已，你實際的落腳點，常常都要再多走個3-6公里，走進市中心，才算抵達目的地，尤其很多比較偏鄉的城鎮，邊界和中心的距離又會拉得更遠。

3. 最重要的就是不要偏離補給點太遠

有的時候，你還是會不得不用行人路線導航，但很多行人路線對徒友來說都是陷阱，要怎麼知道是不是陷阱路線呢？

其實通常都是用補給點來判斷，補給最重要的不外乎加水、上廁所，在西部、城市大部分就是找便利商店，在東部、鄉下大部分都是看消防局、警察局，如果沿路上有這些補給站，那基本上走這條路就不會有問題。

特別想分享，一路上很常遇到便利商店的廁所故障，通常我都會客氣地問一下店員，說明自己在徒步環島，問看看最近的洗手間在哪裡，有的時候，他們會開員工專用的廁所給你用。或是如果路上有其他商店甚至住家，內急的時候，客氣地詢問一下，通常大家都會借你用的。就算不方便，也會指引你到最近的公共廁所，就不用自己用導航瞎找，有時候導航裡的資訊也未必正確。

4. 能完全照著事前安排行程走完的沒幾個

這不是要你都不要事先排定行程，而是告訴你要依照當天的天氣、自己的狀況做調整。一開始的安排，是讓自己安心、有個參考的依據，但實際的行程，我最後都是習慣前一兩天才開始看的。

5. 你一定會常常遇到一個情況⋯⋯

當你抵達某個點的時候，就會有很多熱心的人告訴你，你都來了，應該要去吃什麼和去哪裡，不然太可惜了！

但有的時候，真的是徒友有苦說不出，走了一整天下來，如果還要特地多走好幾公里去吃東西、看景點，不只消耗休息的時間、還消耗體力。基本上，我們都是台灣人，這些地方我們都來過，或是以後也可以再來，真的不一定要急於這次把它吃過、走完。台灣人都很熱心，但我們量力而為就好。

三、特殊徒步路段分享＆注意事項

1. 從台中往苗栗三義的台13線路段

我還記得那是我第七天的行程，才剛開始走沒多久，那天走了20公里，卻全都是實實在在的大上坡，將近40度的高溫，還拉著推車，一上橋後基本上就沒有回頭路了，好不容易到了，才發現住的地方還要再爬上一個魔王坡才會抵達，好不容易抵達了，才知道附近沒什麼吃的，又走到山下買完再爬回來。

和民宿小管家聊了一下，才知道這一段的上坡還沒結束，原本隔天預計要從苗栗的三義走到苗栗市的短短20公里，還是上坡。再加上當時隔天的氣象報告顯示有颱風逼近，會下雨天氣狀況也不好，所以我就馬上調整行程，把這20公里分成2天走完。

建議大家在安排台中往北的路段，不要排進台13線，盡量靠海線走，或者是由北往南逆時鐘走，就會是下坡，才不會一路上坡走的很辛苦。

Photo Credit: Jo是愛旅行

2. 市區的路通常比鄉下的難走

雖然前面有提到市區的補給點多、住宿點也多，但停在人行道上的機車、攤販也多，尤其如果又拉著推車的話，很常得出去走大馬路，其實蠻危險的，也要比較集中注意力。

我也有走在人行道上，差點被車子撞到的經驗。市區裡有些大馬路，是沒有斑馬線的，就算有斑馬線，很常時候汽車也不會禮讓行人，尤其是大家趕著上班的時間。有的時候反而是我們讓汽車，讓到過馬路的秒數都倒數完了，我才過了一半，被卡在大馬路上動彈不得，或是根本都還沒開始過，就變紅燈，要等下一個綠燈才能過了。最誇張的是我還看過，有孕婦帶著小孩，也沒有車子要讓的情況，遇到施工的狀況，也常常沒有行人替代道路可以走。

雖然在台灣徒步環島很方便、很安全，但有些路段或有些駕駛，確實還是有可以改善的空間。

相對的，東南部或鄉下就非常好走了。有很多為單車環島設置的自行車步道，但通常他們都不會騎進來，所以這些自行車步道，幾乎都是徒友在走，而且非常好走。

走在市區要繃緊神經走，突發狀況很多，常常一天下來沒走多少也覺得很累。但走在東、南部的鄉鎮裡，常常可以放空、享受，不用想太多，比較貼近大自然、走起來也很舒服，有時候不知不覺就走完、抵達目的地了，

3. 南迴是我的環島缺口，卻是很多人問起的路段

這個部分我還沒走過，所以沒辦法給太多建議，但一路上聽到、看到很多徒友的分享，我知道這絕對不是一段簡單的路，但也絕對是一條非常值得走的路線。路上只能找雜貨店補給，站點也不是那麼的多，還有鼎鼎大名的阿朗壹古道，也是走南迴的重頭戲。要事先預約、付費才能走，這個部分大家需要事先安排。

等我回台灣一定會去補走完這段缺口，好好欣賞南迴的美。

4. 蘇花公路是最多人跳過不走的路段

原因不外乎就是家人反對、感覺很危險。這樣子的擔心害怕，其實都很合理、很正常。一開始的時候我也是想了幾百萬次，到底要不要走？

後來好不容易鼓起勇氣要走，颱風卻來了，還記得那時候出發前一天傾盆大雨，整個晚上都在猶豫「走」還是「不走」，結果隔天一早起來，出了個大太陽，我們還是決定出發了。一路上，除了不斷觀察氣象報告和路況轉播之外，也做好了只要發覺一點不對勁，就要走回頭路的心理準備，沒想到一切順利走完，風景也比想像中的還要美100倍。

幾個走蘇花的建議：

（1）等到好天氣再走，不要走得太急

放慢腳步，好好享受路上的美景，這一趟才會走得值得。

（2）盡量安排假日走

先跟大家說明一下，現在的蘇花公路有蘇花改，所以能有效分流車輛，但蘇花改只有小客車可以走，大車和行人、自行車只能走舊蘇花，為什麼建議要假日走？因為假日大部分的砂石車司機都沒有上班，小客車也都到蘇花改去了，舊蘇花上幾乎都沒有車，所以非常好走。

（3）隧道迷思

在走蘇花之前，我最怕的就是走隧道，但其實蘇花公路的隧道，大部分都有設置邊坡，和車輛分隔開來，對行人來說還蠻安全的。

只有一個和平隧道，是沒有邊坡可以走的，我那時候要走的前一天緊張到胃痛，超擔心的，後來因為隔天是假日，走的時候根本沒車，我一進隧道就開始用跑百米的方式狂衝，當時的旅伴宥萱在後面一直叫我，說根本沒車，叫我可以慢慢走，最後整個隧道走完，總共也才遇到兩輛車吧，而且經過的時候，都離我們超遠的，情況和原本想的完全不同。

有些隧道裡的空氣不是很好、沙塵很多所以可以準備口罩，大部分的隧道路燈都很完整，但還是有幾個比較暗，可以準備頭燈、反光背套、手電筒提醒對向來車即時閃避。

Photo Credit: Jo是愛旅行

（4）走蘇花最怕遇到砂石車

但實際走下來才發現這些大卡車的司機，因為很有經驗，反而比一般小客車更知道怎麼閃避行人和腳踏車，也常常在經過的時候按喇叭，和你說加油，甚至停下來問要不要載你一程的也很多。

（5）沿著山壁死角多，注意落石路段

大部分的徒步時間，走逆向比較安全。但走蘇花，要懂得判斷，沿著山壁死角會比較多，也有遇到落石的可能性，有的時候要走順向、有的時候要走逆向，上路前，我也是一頭霧水，不知道到底要怎麼走，但其實實際開始走之後，就會有自然反應去判斷了。

講了這麼多，我還是不敢保證蘇花走起來絕對安全。只是要小心一點走，其實沒有你想像中的那麼困難。而且蘇花公路的美景，絕對值得你細心安排去走一趟。找個好天氣的假日去走，一定不會後悔的。

Photo Credit: Jo是愛旅行

5. 東北角其實才是最難走的路段

走完蘇花公路後來走東北角，發現困難10倍！而且因為沒什麼人討論這個路段，所以一點心理準備都沒做。

不但幾乎沒有遮蔽物、補給點、住宿點也很少，很多路段沒有自行車步道，大車的車速也比蘇花快很多，山路很多、天氣很不穩定，路線安排的彈性也比較不夠。但是如果沒有下雨的話，路上的風景也是很美，會建議大家不要剛開始徒步就挑戰東北角，可以累積一點經驗後再來走，遇到突發狀況的時候比較能應變。

最後，我想針對以上內容做一些補充：

很多人會說，我沒辦法把我的工作辭掉說走就走，空出這麼多的時間徒步環島。但其實在路上有很多人，把握每個連假、加上自己的特休，分段徒步環島的大有人在。

分段徒步環島的好處，是不用背一大堆行李，還可以依照當時的天氣狀況決定要走的路段，也比較不會累積疲勞，每一次出發都是最好的狀態。壞處則是，每次往返消耗的時間和交通費，還有比起一次走完，需要更多的毅力才能堅持環完一圈。

每個人的徒步路線和方式都有所不同，沒有一定的公式，但最重要的是找到最適合你自己、最舒心的，就會是最好的行程。

一路上，我有遇過家人反對或覺得蘇花危險，用火車替代的徒友。也遇過時間不夠的大學生，先走小圈略過最南、最北邊的風景。我最一開始的計畫，是想一路走到墾丁搭船去蘭嶼，把蘭嶼也玩一圈之後直接坐船到台東，用船班代替南迴的方式也算環台一圈，雖然最後因為船班被取消，沒去到蘭嶼，也打算之後去把南迴補走完。中途因為天氣因素、身體狀況、警急突發事件搭了便車的徒友也大有人在。

我自己也有因為以上的原因，搭了幾趟便車，還因此被很多酸民在影片底下留言罵我，說這樣就不算徒步。一路上遇到的心路歷程，是很多沒走過的人無法理解的，我不覺得搭了幾趟便車或找人陪走就算是失敗，甚至是丟臉。

所以最後的最後，我想和你們分享，你一定要記得，在沒有傷害他人的情況下，不用太在意別人的眼光，這趟旅行是屬於你自己的。算不算徒步，只有你自己可以評斷，你有權利，也有能力決定最適合自己的徒步方式和路線！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航​