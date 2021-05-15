周芬伶《張愛玲課》：童女／同女之舞——《同學少年都不賤》分析

文：周芬伶

〈童女／同女之舞——《同學少年都不賤》分析〉

張愛玲可說是近代小說家最擅長寫女性情誼的，她寫與母親羅曼蒂克的愛，與姑姑的不囉嗦的情感，與炎櫻共同創造的「雙聲」，她更進一步寫女性之愛。如果說〈相見歡〉是描寫女性雋永的情感，《同學少年都不賤》描寫的是女性微妙的競爭關係。趙珏與恩娟這兩個「完全是朋友」的中學同學，在那個同性戀風行的女校，友誼長達二十年可謂奇特。

兩個人都不美，趙珏的感情一直不順遂，先是跟一個已婚男人有過一段，還被傳下海當舞女，嫁了一個性生活糜爛的丈夫，後來離婚，沒有子女，過著單身且拮据的職業婦女生活，相比之下，恩娟嫁了長相好、日後又飛黃騰達的丈夫，育有一雙兒女，趙珏的心理自是十分不平衡，當她知道恩娟還愛著芷琪時，而她沒有真正的被愛過。這讓趙珏自己覺得勝利，雖然是「精神勝利法」。

這也是醜小鴨奮力想變成「天鵝」的故事，「一個又是醜小鴨，一個也並不美」，兩個人都有醜小鴨情結，對外表特別敏感，恩娟挑了個漂亮男友，趙珏一見照片就說「你去，你去好」，恩娟害羞地咕噥「怎麼這樣注重外表？」，趙珏好打扮，到大學時「她穿最高的高跟鞋，二藍軟綢圓裙——整幅料子剪成大圓形，裙腰開在圓心上，圓周就是下襬，既伏貼又迴旋有致，白綢襯衫是芭蕾舞袖，襯托出稚弱的身材，當時女人穿洋服的不多，看著有點像日本人。

眼鏡不戴了，眼瞼上抹著藍粉，又在藍暈中央點一團紫霧，看起來眼窩凹些，二色眼影也比較自然。腦後亂綰烏雲，堆得很高，又有一大股子流瀉下來，懸空浮游遮，離頸項有三吋遠」，這麼誇張的打扮恩娟似乎裝作沒看見，只說：「你這頭髮倒好，涼快。」

恩娟變瘦也變美了，她那原本中年婦人的身形終於曲線玲瓏，「臉面雖然黃瘦了些，連帶的也秀氣起來」，這兩個情敵，從中國大陸殺到美國，恩娟似乎是越變越美，而且飛上枝頭做鳳凰，但見四、五十歲的恩娟「穿著件豔麗的連衫裙，翩然走進來，笑著摟了她一下，通體熨貼，毫不使人覺得這顏色四、五十歲的人穿著是否太嬌了。看看也至多三十幾歲」，趙珏大為驚豔，格外顯得自己的寒素。

兩個人的相見不歡而散，趙珏覺得恩娟不相信她說的話，而且一次比一次不相信，原因是什麼呢？原來多年來恩娟一直愛著芷琪，而她認為趙珏搶了她的愛，兩個相互嫉妒著，這種感情閉結著，綿延三、四十年，就好像〈相見歡〉的姐妹愛，也是閉結的系統，妒意與愛意一樣綿長。

趙珏醜小鴨又變回醜小鴨，恩娟是更上層樓，當她看到恩娟在《時代》週刊封面上的照片，有徹底潰敗的感覺： 微呵著腰跟鏡頭外的什麼人招呼，依舊是小臉大酒窩，不過面頰瘦長了些，東方色彩的髮型，一邊一個大辮子盤成放大的ㄚ髻——那雲泥之感還是當頭一棒，夠她受的。

她們倆的關係從年少一直到中年，是朋友也是對她的愛慕與追求，情敵，微妙的競爭關係，一般異性戀者在意的容貌、成就、婚姻，已經偏移到同性之間的「不凋零的青春」，恩娟在某種意義上不曾長大，也不曾老去，跟歷盡滄桑的趙珏確如雲泥之別。

張愛玲所要描述的與其說是同女之戀，不如說是童女之戀，趙珏與恩娟長了年歲，縱橫東西方，不變的是童女之心，尤其是恩娟，童女戀童女，那是純真與美麗之戀，是聖境亦是魔道，無可定義的宗教，是五濁惡世中唯一的救贖，然它也是極度虛幻的。

凡人都是注重外貌的，女人愛美更是天經地義，只有醜過的人，對美更為渴求，恩娟愛上的芷琪，與趙珏愛上的赫素容，外表都是吸引人的，女人在女人的身上尋找自己，與其說是愛不如說是愛美，當恩娟與趙珏變美之後，轉向異性戀，過了中年，恩娟變得更美，趙珏有點自慚形穢，幾十年來的比賽，趙珏贏了感情，恩娟贏了美貌，但又如何，所有愛戀青春恰如繁華一夢，書中出現另一個重要意象，點出「鏡花水月」的主旨：

公寓有現成的家具，一張八角橡木桌倒是個古董，沉重的石瓶形獨腳柱，擦得黃澄澄的，只是桌面有裂痕，趙珏不喜歡用桌布，放倒一隻大圓鏡做桌面，大小正合適。正中鋪一窄條印花細麻布，芥末黃地子上印了隻澄黃的魚。萱望的煙灰盤子多，有一只是個簡單的玻璃碟子，裝了水擱在鏡子上，水面浮著朵黃玫瑰，上午擺桌子的時候不禁想起鏡花水月。

張愛玲不愧是意象高手，她常使用的「鏡子」與「月亮」意象在這裡熔為一爐，破裂的鏡子與浮在煙灰盤中的花，皆有「破裂」、「殘缺」、「蒙塵」的意味，而且極端怪誕，這是醜之美而非美之美了。曼陀羅花徑與紅色的天空如果是美與聖的象徵，那麼這裡的「鏡花水月」，是怪誕之美，也是醜之美。

正本與副本的辯證關係——性別模仿劇

不管是〈相見歡〉或《同學少年都不賤》，都是以異性戀為表，同性愛為裡，但最後寫的正本成了副本，副本成了正本，或者相互辯證。〈相見歡〉中的表姐妹都有差強人意的異性戀婚姻，且各有子女，作者也分別以伍太太、荀太太稱呼她們，她們是不自覺地相互憐惜，荀太太的異性關係始終在緊張中，她從年輕美到老，縱使婚後還保有對異性的吸引力，文中也寫到一男子的愛慕與追求，伍太太的心理是越多人愛她表姐越好，越表示表姐的吸引力。

甚至提到被釘梢的瑣碎事蹟，她也是在意的，兩個人之間的默契不是旁觀的人看得懂，她們彷彿活在自己的小世界，演一齣沒人看得懂的啞劇，且身段、手勢、語言極為隱晦。看起來它是副本，可當正本中的男主角荀先生上場時，他的形象更為呆滯，手掌上染著紅蛋的朱紅色，令我想到嬰兒或猴子，當他對副本的戲完全不能進入狀況時，打了一個長長的呵欠，那是他與太太關係的一個反諷，當然也是對主題的反諷，這時正本與副本同台對照，顯得格外諷刺。

當然表姐妹的性別扮演並無涉及「倒置的模仿」，伍太太雖醜看來並不男性化，但在心理上，她是表姐的崇拜者與保護人，在經濟上也常伸出援手，這種關係已超乎尋常的姐妹，而較接近美人與英雌。在茱蒂絲．巴特勒的理論中，性別即扮演，異性戀所扮演的是白雪公主與白馬王子式的劇本，它必然是會失敗的，而且不斷失敗，才需要如此一再強調、一再重複，甚至是強制。

而男同志扮裝皇后與女同志T／婆的關係，透過對異性戀性欲「模仿式嘲諷」，表現出他們所模仿的異性戀本身也是一種模仿，一種副本，一種透過不斷重複所達成的「自然化的性別滑稽模仿戲」，這「模仿中的模仿」、「副本之副本」，可顛覆性在於「同志扮裝在模仿性別時，暗暗透露性別本身的可模仿性——和其偶發變動性」。

《同學少年都不賤》的故事從女校開始，女校是女性愛情的萌芽期，紀德就寫過〈女校〉中篇，描寫女性間的浪漫愛情，那才是女性的初戀，它跟異性戀不同的是，她們都穿校服，無需變裝或按異性戀強／弱，男性化／女性化的原則相互配對，恩娟愛上的芷琪非常女性化，恩娟自己也並不男性化；趙珏愛上的赫素容，也不算男性化，而是中性化。

裡面唯一涉及變裝的是，當趙珏逃婚躲在親戚家，恩娟約她到附近的墓園散步，她穿舅舅的西裝褲，短髮近男生，腦後成鋸齒狀，兩個人在荒郊野外散步，被白俄老頭子趕出去，恩娟明白她們是被誤認為「磨鏡黨」，然趙珏自己想也想不到。

這群青春少女已到花信之期，同樣進行著婚姻大業，恩娟首先認識一個長相不錯的猶太男人，趙珏逃婚後，認識高麗男人崔相逸，後來嫁給留美學者來自台灣的萱望，接著離婚。小說中異性戀的部分寫得極淡極冷，如趙珏認定恩娟與丈夫汴之間只有intellectual passion「理智的激情」，她問夫妻話多不多，探測他們的感情狀況，恩娟回說「哪有工夫說話。他就喜歡看偵探小說，連刷牙都看」，後來又補一句「當然性的方面是滿足的……」，加上夫妻都對朋友熱心，趙珏認為他們是理想的合夥營業關係。

異性戀的描寫焦點在性事上。趙珏嫁了一個風流丈夫，在丈夫的車上發現比基尼襯褲，丈夫還說：「人家不當樁事，我也不當樁事，你又何必認真？」趙珏終於體認「人是天生的多妻主義，人也是天生一夫一妻的」。

回顧年少時的同性愛關係反而是無性的，雖是無性但較專一，也許有人說是柏拉圖精神戀，也許在女性心中，精神戀與肉體戀一樣重要。異性戀婚姻是父權社會的固定版本，男強女弱，男剛女柔，所謂男性的強勢主要是社會地位與成就，汴與萱望的社會地位都高於妻子，萱望長相還比女性秀氣，他長得「瘦小漂亮」，最後他們兩對的婚姻都不幸福，這說明異性戀的固定版本是可鬆動的。

看來這篇小說是以同性戀為主，異性戀為輔，當社會定義的異性戀正本遇上同性戀的副本，兩者互換，扭轉乾坤，這逆轉即是本文所產生的暈眩效果，也是茱蒂絲．巴特勒所謂的「模仿中的模仿」、「副本中的副本」，但必須指出，張愛玲所描寫的同性愛，不是嚴格定義的女同志，如果勉強定義，以現在流行的術語是「酷兒」，但「酷兒」是九○年代才流行的，故可視為異性戀的雙性書寫。

假設一切是真的

張愛玲為什麼擱下這部作品？

張愛玲結過兩次婚，她是異性戀者毫無疑問，她的小說皆有所本，假設〈相見歡〉有母親與姑姑的影子，《同學少年都不賤》則有張愛玲與炎櫻的影子。裡面的恩娟「單眼皮，小塌鼻子，不過一笑一個大酒窩，一口牙齒又白又齊，有紅似白的小棗核臉，反襯出下面的大胸脯」，「她的歌喉又大又好，具有喜劇天才」，樣子頗近炎櫻，而趙珏是江北土財主，讀教會中學，畢業那年（十八歲）因拒婚被家裡禁閉起來，之後逃出來在親戚家躲來躲去，母親私下貼錢讓她跟姨媽住，接著考進芳大，父親斷絕接濟，她賭氣還差一年沒畢業，就在北京上海之間跑起單幫，認識一個高麗浪人。

這一段描述怎麼看怎麼眼熟，假設這裡有作者的影子，那麼那個高麗浪人是胡蘭成，北京上海是南京上海，我大膽推測的目的是猜出她對胡蘭成的想法：

趙珏笑道：「崔相逸的事，我完全是中世紀的浪漫主義。他有好些事我也都不想知道。」 恩娟也像是不經意的問了聲：「他結過婚沒有？」 「在高麗結過婚，」頓了頓又笑道：「我覺得感情不應當有目的，也不一定要有結果。」 恩娟笑道：「你倒很有研究。」

趙珏無論對同性或異性，皆抱持著無目的性，不求結果的看法，這種中世紀的浪漫主義，可謂戀愛至上論者。如果她不是在同性愛中體會「有目的的愛都不是真愛」，又如何能不具目的不計後果地愛上那「高麗浪人」。而趙珏雖然婚戀不順遂，跟恩娟一輩子只愛過同性芷琪相比，她還是覺得很安慰：

難道恩娟一輩子都沒戀愛過？ 是的。她不是不忠於丈夫的人。 趙珏不禁聯想到聽見甘迺迪總統遇刺的消息那天，午後一時左右在無線電聽到總統中彈，兩三點才又報導總統已死，她正在水槽上洗碗盤，腦子裡聽見自己的聲音在說： 「甘迺迪死了，我還活著，即使不過在洗碗。」 是最原始的安慰。是一隻粗糙的手的安慰，有點隔靴搔癢，覺都不覺得。但還是到心裡去，因為是真話。

趙珏認為只愛同性，不算真正戀愛過，異性戀再不堪，也是愛的完成。就在這點上，作者與同性戀或雙性戀作家不同，可見她還是異性戀中心的，雖然她能處理同性戀題材，但也只集中在童女之愛，女人愛童女的自己，也愛童女的純真狀態，不愛成熟的母體，也許在女人心中永遠存在著永不長大的童女。

這篇完成於七○年代的小說，應是在賴雅死後獨身期間寫成，張愛玲於一九七八年八月二十日寫給夏志清的信中提到這篇稿子：「《同學少年都不賤》這篇小說除了外界的阻力，我一寄出也就發現它本身毛病很大，已經擱開了。」這短短三句話說出這些重要訊息：這篇小說寄出去而未刊出，所謂外界的阻力是否文中牽涉的人反對？而作者認為此文毛病很大是技巧上的或涉及隱私太多？

不管如何，這篇作品是瞭解張愛玲極重要的小說，裡面說明了愛，也說明了無愛。

書籍介紹

本文摘錄自《張愛玲課》，印刻出版

作者：周芬伶

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亂世中的通透之音 超越國族、古典與現代的書寫典範

張愛玲留予後世的課題：恥感與敗德的兩難，有恥無廉乎？

她終其一生都在尋找答案，彷如永無止境的魔考

三十年的探索詰問，創作課堂的經驗傳承

周芬伶梳理「讀懂張愛玲的十三堂課」

上卷「亂世之音」：從散文、傳記入手，循序深入短中長篇的張愛玲小說世界，品味歷百年不俗不舊的新穎，幾無間斷的寫作毅力，以及承先啟後、一個人完成好幾代人作品的獨特魅力。

下卷「喧赫家聲」：張愛玲所來自的家族是新舊時期中國的縮影，家族的衰落象徵一個時代的黑暗，欲貼近她的內裡，非得從她龐雜糾結的家世著手，方能體悟她一生執著的根源。

張愛玲一九四四年出版《傳奇》就有傅雷嚴肅評論〈論張愛玲小說〉，之後研究與評論者不斷，高度評價她的胡適、夏志清在五、六○年代奠定其地位。成名於中國，轉戰國際在香港，出版在台灣，死於美國。二十一世紀對岸掀起新一波張奶奶熱，百年誕辰時正逢大疫，在亂局中又想起張愛玲，她可說是「亂世之音」，生於亂世，成名於亂世，似乎最能抓到亂世之心，也鎮定撫慰許多痛苦的心靈，世界越亂，她越通透，這是她作品魅力不減的原因。

封面繪圖：曾湘玲

脫胎自張愛玲的女人花——「圓形輻射狀的圖像接近星辰，代表女人對宇宙天體及生命的冥冥感知。」

本書特色

不只讀張愛玲，更要透過她，理解自己。

周芬伶以數十年研究、教學經驗，引領讀者進入張愛玲漫長創作生涯的曲折密徑。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九