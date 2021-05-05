哲學家的風骨：哈伯瑪斯拒絕領獎，拒絕認同獨裁政治

這個星期德國學術界最引人注目的，莫過於哲學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）拒絕領「Sheikh Zayed」圖書獎的報道。

現年91歲的哈伯瑪斯，是德國法蘭克福學派（Frankfurter Schule）的代表人物，是當代重要的哲學家與社會學家，秉承18世紀以來的啟蒙精神，主張啟蒙運動是一項未完成的計劃，要繼續下去。他的學術影響力也不止於哲學與社會學。歷史、心理學、文學、經濟學等都見其足跡。他曾經在海德堡大學（Univeristät Heidelberg）、法蘭克福大學（Universität Frankfurt）、加州柏克萊大學（University of California in Berkeley）等的高等學府任教。著作等身，前年以90歲的高齡還出版了兩大冊的巨著——《仍是一部哲學史》（Auch eine Geschichte der Philosophie），探討哲學史上一個老問題：信仰與知識（Glauben und Wissen）的共融。

幾年前，《香港01》訪問中大哲學系退休教授張燦輝，提到哈伯瑪斯在德國不是「一級的哲學家」，西方在海德格、沙特死後再沒有大師，再沒有開宗立派的學人。張教授之言如果成立，那麼他對何謂「一級哲學家」的定義實在嚴格得不必要。事實上，哈伯瑪斯的學術成就人所共知，也不限於德國內部。2015年，他獲頒美國克魯格獎（Kluge Prize），表揚他在人文學科的貢獻。如果這都算不上一級，那麼「一級哲學家」又何處尋？

Photo Credit: AP / 達志影像 哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）。

撇開這些無必要的標籤。哈伯瑪斯身為公共知識分子秉承的風骨，在當今世代已經罕見。知行合一，不管是世界或在今天香港學界，已是鳳毛麟角。知識分子要知行合一，往往需要付出代價。對於哲學家，一般都期待他負擔起一點道德責任。不過，現實卻不必然是如此。哲學家不一定是道德高尚，以上提到海德格，哲學功力如何高深，最後也不過是一名納粹高徒。大時代裡，也不是每個知識分子可以把持原則。

哈伯瑪斯原本打算在今年5月尾，接受阿拉伯聯合酋長國（United Arab Emirates）在阿布達比（Abu Dhabi）頒發的「Sheikh Zayed」圖書獎，得獎者會獲得225,000歐羅的獎金，表揚學者在學術上的貢獻，該獎是當地最高的榮譽。不過，哈伯瑪斯思索過後，告知德國的《明鏡》（SPIEGEL）周刊：

我先前準備，在今年接受Sheikh Zayed圖書獎。這是一個錯誤的決定，因此想改正過來。 （ Ich habe meine Bereitschaft erklärt, den diesjährigen Sheikh Zayed Book Award anzunehmen. Das war eine falsche Entscheidung, die ich hiermit korrigiere.）

哈伯瑪斯解釋，因為他不清楚頒獎的機構，與當地政治的現況。因此，接受這個獎項似乎不太合適。他說道：

這個獎項在阿布達比頒發，我對該機構與當地現存政治系統的密切聯繫，並沒有足夠的理解。在今天《明鏡》關於這個主題的文章結語道：「當心靈與權力角力，一般都是權力得勝。」短期而言，這是對的；不過長遠而言，我相信啟蒙力量的批判文字，只要它推廣到政治的公共層面上。對此，我的書能夠慷慨地被翻譯成阿拉伯文，已是足夠的明證。

哈伯瑪斯的聲明，暗示他學術立場，與當地政治環境格格不入。自由、民主、包容等的普世價值並不得認同，少數特權階級坐擁權力。如果他接受獎項，從象徵意義上，則是認同獨裁政治，淪為他人國際政治的嫁衣裳。那麼，他身為理性的啟蒙主義者的身分，便會受到質疑。Sheikh Zayed圖書獎發表聲明，遺憾哈伯瑪斯最後拒絕領取獎項，不過卻尊重他的個人決定，並且會繼續推廣支持包容、知識與創意的價值，溝通不同的文化。

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的確，心靈與權力的角力，很多時都是權力得勝。知識分子的墮落，很多時都是自甘墮落。現實中，知識分子即使不去找權力，權力都會自動找上他。不過，知識分子總要自覺與權力保持距離。做一個哲學家，但最後，仍然做回一個人。

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