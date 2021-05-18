蘇曉康《瘟世間》：毀滅生態去供養「全球化」，讓中國宿命地去步馬雅文明的後塵

文：蘇曉康

東亞桑梓與生存空間

「全球化」這個時髦概念，既不是純經濟學的，也無文明內涵，有點半生不熟，讀了種種說法，還是五里霧中，後來乾脆拆解得簡單一點來看，才恍然大悟，原來在歐美發達國家（G8）之外，再加上一個中國，一個印度，便是「全球化」了，跟這個星球的其餘地方不搭界。後加入的兩國，偏又跟幾件東西密不可分：高人口密度，廉價勞力，還有一個喜馬拉雅山。

《國家地理》雜誌（National Geographic）說，在地球轉型的地理紀錄上，中國是衝撞最劇烈的地帶。三千五百萬年前啟動的印度板塊構造性撞擊（tectonic crash）歐亞板塊，隆起了喜瑪拉雅山，中尼邊界的世界第一高峰珠穆朗瑪，和世界屋脊西藏高原。這個新的海拔高度，轉換了氣候型態，在北部形成沙漠，卻以印度洋之雨季浸淫其南部；從高原冰河流出來的中國生命線長江黃河，徜徉東去，雖漸次低落，卻依舊跌宕，江河流域孕育的沃壤，風調雨順滋育的大地，使中國文明出現於西元前六千五百年之際，世界上第一個種植穀物、馴養家禽的地方，其供養的人口終於成為世界之最。

二○○八年五月十二日發生四川汶川大地震，八級，地震界的解釋是來自印度板塊的撞擊，千萬年尚未底定的一個地質運動。這個撞擊在四川盆地的東緣龍門山斷層，撕開了口子，而那裡正是世界上人口密度最高的地區，深山密林的綿陽安縣，就有五十萬人，因而殺傷之慘重，乃是無從避免的。從宏觀框架來看，大自然的恩賜實在是塞翁失馬。地質運動間隙中的人類文明，該有怎樣的「環境意識」呢？

另外一個未解之謎，卻在地球的另一端。以氣候溫良、豐饒膏腴絕不遜於這東亞桑梓的美洲大陸，甚至未能發育出完整的穀物種植型的農業文明，就由於對資源的掠奪型開發而突然神祕地發生了文明崩潰。地理生物學家賈德．戴蒙按照他首創的崩潰「五點框架論」（a five-point framework），解釋馬雅文明的消失，符合其中四點，即：一是森林砍伐和土地侵蝕，二是反覆的乾旱，三是戰亂，四是靡費的政治性競爭，如建造紀念碑；第五種因素「貿易和貿易轉讓」，因該大陸的與世隔絕而不明顯。

《國家地理》雜誌提供了一個範例。拉丁美洲土著（indigenous）在北部墨西哥沙漠地區，是無定居（漂流）方式，利於狩獵和採集，小族群並且社會結構簡單。叢林居住的土著以狩獵為主，但茂盛的雨林環境也可發展農業，使其處於半定居狀態。熱帶土壤稀薄，茂密的植被給人錯覺，似乎肥力無限，事實上熱帶雨林驚人的生命力只存在於昆蟲、林木，以及沒有根莖在土壤裡的樹林寄生菌類。

尤其是在亞馬遜流域熱帶雨林中，土壤微乎其微，農業收成令人絕望，且僅能維持數年，所以叢林土著實行「移動耕種」，也叫「刀耕火種」。半定居土著建村落，但遷移頻繁，以休耕輪種，巴西歷史上著名的土著社會「Tupi」，就以宗族和耕種作業分類組成社會，而不是以階級，他們也沒有帝國。

那麼，在四千年的中國文明史裡，無論「崩潰五點框架論」套不套得上，這個最長壽的農業文明卻至今沒有崩潰，要麼就是它對環境、自然的破壞掠奪並不劇烈，要麼就是這套模式只是從美洲文明中設計出來的，擺到東亞就失靈了。也許，東亞比南美延長了一千年的文明壽數，在漫長的地質年代或環境年代裡，原是微不足道的，自然環境的報復才剛剛開始，唯其是災難的初始，又充滿了神祕的感應。

這麼一塊膏腴之地，其幾千年的經濟開發模式，近來有人反省，稱為「吃祖宗飯，奪子孫路」的方式。最著名的例子，自然是黃土高原，在《禹貢》土壤分類的等級中被載為「上上一等」，曾經是森林茂密，草原肥美，經過上千年掠奪式的開發，成為一片荒山禿嶺，水土流失嚴重，大量泥沙被沖進黃河，形成了世界罕見的「懸河」。雲貴高原是另一個例子，古代被視為「瘟疫之鄉」，反而逃過了過度開放，成為中國唯一倖存的熱帶雨林，物種驚人得豐富，但是明清之際，大量人口遷入，開山墾荒，亂砍濫伐，把原始森林毀為農田，森林覆蓋率下降三十四％，許多地方都成了童山禿嶺。

華夏文明由黃河、長江孕育，是所謂「河流文明」，她卻從二十世紀末，開始發生嚴重的「水危機」。中國人均淡水資源僅為世界人均量的四分之一，居世界第一百零九位，是一個貧水大國。有人算過一筆帳：黃河、淮河和海河三個流域的土地面積占全國的十五％，耕地、人口和GDP分別占全國的三分之一，水資源總量僅占全國的七％；北方河流都出現斷流，一九九七年黃河幹流斷流二百二十六天，整個河口斷流里程接近八百公里；長江十年之內將變成「第二條黃河」；此外，中國六百個城市中有四百個缺水，一百一十個嚴重缺水。首都北京的水資源緊缺程度已經超乎想像，目前主要靠過度開採地下水勉強維持，迫切地等待南水北調二○一四年中線通水到北京。

全國七大水系皆汙染嚴重；五大湖湖容劇減，水質汙染；近海赤潮頻發，渤海魚資源告罄，已是「空海」。太湖流域、海河流域，是兩個汙染最嚴重的流域。在珠三角、長三角，一百公里的河道上，工廠密集，多到上千家，而中國竟然只採用歐美國家極輕微的「汙染排放標準」，而且企業不必花錢治理汙染，只需交納輕微罰單。河流不堪重負。

此即中國人為其「經濟起飛」所付出的代價，一千三百年的鄱陽湖提供了證據。黃肖路說，一九七○年她隨父親黃萬里下放鄱陽湖畔的幹校，一日傍晚父女倆大堤散步，感嘆眼前鄱陽湖的景色，黃萬里隨口吟誦「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」——王勃〈滕王閣序〉裡的名句，此序寫於公元六七五年，離一九七○年是一千三百年之遙，卻景色相去不遠。但是僅僅四十年後，今天鄱陽湖幾乎乾枯了。這個細節，彰顯了「經濟奇蹟」的破壞力有多大。中國線民說：「地球上最後一滴水是人類的眼淚。」

然而中國哪裡僅僅是水汙染？土地、空氣都汙染了，是整體、徹底的汙染。農藥、化肥、垃圾汙染水體和農作物，食品安全超越治安，成為一個最廣泛的社會恐慌。至於空氣汙染，近年來在華北和北京頻繁出現的霧霾災難，已是舉世皆知。戴蒙還提到「沙塵暴」，說中國北方從西元三百年到一九五○年間，平均每三十一年遭受一次「沙塵暴」；從一九五○年到一九九○年，每二十個月出現一次；一九九○年以後就幾乎年年發生。老百姓深惡痛絕地稱之為「北方的狼」，它每次光臨，大面積颳走農田肥土，颳死種子和幼苗，打落瓜果，填埋農田、牧場、水渠、坎兒井。

戴蒙的兩本環保巨著《槍炮、病菌與鋼鐵》和《崩潰》，都譯成中文在中國出版了，但是無人理睬他的崩潰「五點框架論」，而對中國來說，馬雅文明崩潰的前車之鑒，仍然是遙不可及的、彷彿另一個星球的故事。

鄱陽湖萎縮，根本原因是湖北承擔了中國兩個最大的工程——三峽和南水北調，兩個工程是姐妹工程。南水北調一條引水幹渠要打破七百多條自然河流的流水，把中原大地所有的水流都給切壞了。這個工程就是江澤民要辦「○八奧運」，向北京供水十億立方水，匆忙批准上馬。

湖北這個例子，可稱為一個「聚叢」（cluster）。第一，它是華夏江河湖海全面告急的一個縮影；第二，它又是「超級工程」 （megaprojects）的另一個縮影。大陸「凱迪網」出現過一個「中國超級工程一覽目錄」的帖子，題目很張狂，叫做「讓老外看得目瞪口呆」，一共一百零六項，其中幾項巨型的包括：

南水北調工程——世界最大水利工程（五千億元）

西電東送工程——世界最大電力專案（五千二百六十五億以上）

「五縱七橫」國道骨幹——世界最大規模高速公路項目（九千億元）

中長期鐵路網規畫（兩萬億元）

農村「村村通」工程（一萬億元以上）

這個單子，反映了今天中國那種肆無忌憚折騰大自然的靡費無度，玩大自然就像小孩玩積木、在海灘堆沙，可說是西方十八世紀工業革命之後未曾有過的好大喜功，一種現代型的狂熱和盲目。戴蒙在他的《崩潰》中，特闢第十二章〈中國：搖擺不定的巨人〉，描述中國的環境危機，其中也提到它的超級工程，如三峽大壩的「環境成本，則是水土保持和生態穩定壓力增加。至於南水北調工程，其代價更為昂貴……可能造成汙染擴散以及水資源失衡等問題。」

二○○六年三峽大壩竣工，緊接著當年四川盆地乾旱酷熱，夏天重慶忽然出現歷史上罕見的、連續九十多天的大旱災，最高溫達四十四．五°C；二○○七年長江斷流，川江水位創一九八二年有水位紀錄以來的最低點，下游的洞庭湖開始乾涸；二○一一年上半年南方又出現嚴重乾旱。有研究認為，三峽大壩帶來了「風阻效應」，使整個四川盆地風調雨順的雨水被大壩給生生截斷，正所謂「截斷巫山雲雨」（毛澤東語）。

也就是說，在三峽下游與上游之間，驀然豎起一道密不透風的擋風牆，即高聳的大壩，它無端封住了以往由長江順流而上的豐沛水氣，導致了四川盆地當年的降雨急劇稀少。甚至有人也論證，三峽大壩誘發了二○○八年的四川汶川大地震，因為那裡是地震活動帶，不宜興建大水庫。

今天中國人對於生態危機，已然無奈，他們看不到解決這種危機的政治途徑。民間只流傳著一個故事：前毛澤東祕書李銳，二○○四年給胡錦濤溫家寶寫信談「三峽」禍事，告訴他們，黃萬里生前留下一句話：將來三峽出事，要在白帝城頭修廟，並用鑄鐵立三人跪像——推動興建此壩的三個罪人，中間一女，兩邊各一男，即錢正英、張光斗、李鵬 。這是模仿杭州西湖岳墳裡的秦儈等四人鐵鑄跪像，懲罰歷史罪人的一種中國傳統。

「超級工程」單子裡，還有一項「西部大開發」，投資八千五百億元以上。在「西部大開發」的浪潮下，西藏的生態開始面臨劫難。

西藏是「地球第三極」，是北半球氣候「調節區」和「啟動器」，也是「江河源」和「生態源」。青藏高原上的冰川，是許多河湖水源的補給來源，東流有長江、黃河，西流有印度河，南流有瀾滄江、怒江、雅魯藏布江等。長江發源的冰川叫姜古迪如冰川，「綠色家園」召集人汪永晨說她一九九八年去過一次，那裡還是「高原草甸，滾滾江水」，有七百多條冰川；十一年後再去，冰川已經全部消失，「很多長江源的支流已經完全乾涸了，一點水都沒有。」另據報導，黃河源區，青海瑪多「三江源區」的四千多個湖泊，九十％以上已經乾涸。

雅魯藏布江，據說是地球上最富含水力發電潛能的兩條河流之一，據稱中國正計畫在她那個著名的「大拐彎」處，興建三十八億瓦特的水電站。攔截此江，便如同摧毀西藏高原極脆弱的生態系統。中國會歇手嗎？未來二十年中國能源需求面臨巨大缺口，要增加二十六座兗州煤礦、六個大慶油田、八個天然氣西氣東輸工程、四個三峽水電站的裝機容量、二十個大亞灣核電站和四百個大型火電站。

戴蒙的崩潰「五點框架論」，包括生態破壞、氣候變遷、強鄰在側、好的交易夥伴、文化價值觀上如何應對生態——前兩點和第五點，是對任何文明都適用的；有趣的是，第三點「強鄰在側」和第四點「好的交易夥伴」，恰是一對悖論的因素，套在中藏關係上再合適不過，因為敬畏大自然的西藏文明擁有最先進的生態倫理，她卻不能守護她的「天上人間」完好如初，就是因為她不幸與華夏毗鄰，這個強鄰的虎視眈眈，正是要毀滅藏傳佛教，才能最終占有西藏的自然資源。

十四世達賴喇嘛從佛教講環保，頗智慧。一方面他說，環保跟宗教、倫理或道德無關，那些都是奢侈品，而環保則是生存底線，因為跟大自然為敵，人類無以生存；另一方面，他又強調環保需要倫理和信仰，因為人類的貪婪，即佛教所稱的「三毒」貪嗔癡，才是大自然的災難根源。

然而今天在中國發生的，卻是一個執政集團的「貪嗔癡」，其片面追求GDP已直接危及民生，引起社會普遍的恐懼，於是環保又超出倫理範疇，變成一個嚴峻的政治問題。中國所為者，含有兩個層次的破壞：在生態的涵義上，破壞西藏的生態，意味著摧毀東亞桑梓的生態源頭；在精神的涵義上，藏傳佛教蘊含的巨大資源，尤其是達賴喇嘛從中提升出來的普世價值，可以接濟我們的文明缺失，我們卻正在下手把它滅絕。這也正好應了《孟子》裡的一句話：天作孽，猶可違；自作孽，不可活！

喜馬拉雅是「生態源」，兩側各有一個最古老的大河文明，華夏和印度，兩邊都應當拜西藏雪山為「養育父母」，中國倫理講究「滴水之恩，湧泉以報」，可是我們今天做的恰好相反。喜馬拉雅也是一個「價值源」，尤其南麓的恆河流域，乃是人類的價值發源地之一，孕育釋迦牟尼的佛教在先，又孕育聖雄甘地的「非暴力主義」於後，為人類貢獻了一種現代普世價值。這個價值源頭，猶如雪山化泉灌河，又在西藏和華夏分別養育出她的傳人。

現代社會侵入世界屋脊，幾將藏民族逼成「滅絕文明」，然而命運卻給了他們一個前所未有的達賴喇嘛，率領藏民族走出高原隔絕，將藏傳佛教散布世界，普濟全球，他也從一個「手持白蓮的觀音」，變成世界精神領袖；而漢人劉曉波只是一個勢單力薄的異見知識分子，卻在華夏社會被一場大屠殺浸淫於暴戾之氣幾十年中，依然有勇氣承接甘地的「非暴力主義」。他們兩人作為「諾貝爾和平桂冠者」，都對糾正現代社會的偏失，建下垂世之功。

「現代化」理論以成敗論定文明，乃是達爾文「優勝劣敗」在人文上的邏輯延伸。基本上，地理生物學家賈德．戴蒙也不過是把物種演化的思路，在氣候、地理的「先天環境」預設下，把農業文明的「優勝劣敗」再演繹一遍。所以，設若「現代化」的宿命乃是不可抗拒的，那麼印第安人的滅絕根本是一個無解的命題。那麼中國呢？為追趕「現代化」而把自己優渥的東亞桑梓淬礪成「世界工廠」，以消耗有限資源、毀滅生態去供養「全球化」，用來換取一個短促王朝的苟活。這是在人類文明經過工業化洗禮而悟出「環境意識」之後，讓中國宿命地去步馬雅文明的後塵。

那麼發達的西方呢？這個維度，也折射出西方後現代「環境意識」的曖昧性，那是「以鄰為壑」。至此「全球化」的實質才顯露，原來G8是消費市場，中國和印度是世界工廠。喜馬拉雅兩側雪水滋養的膏腴之地，不出幾十年就汙穢不堪——轉嫁環保代價給廉價勞力國度，取消了環保意識的先鋒性和有效性：沒有全球範圍的環保，就不可能有任何一國的環保。

雖然東亞比南美延長了一千年，難道最終華夏文明還要步馬雅崩潰的後塵嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《瘟世間》，印刻出版

作者：蘇曉康

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人類已經先進到試管嬰兒、幹細胞研究，卻還是對農耕社會的瘟疫沒轍，大概也永無止境。人性利字當先、貪得無厭、欲壑難填、權力即春藥等等，是不會有疫苗的。————蘇曉康

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柯林頓有句老話：笨蛋，是經濟！

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全球的經濟學、政治學、思想史，一切從十八世紀誕生的典範，在這波瘟戰中毫無免疫力。人類進入另一個時代，未曾有過的「瘟疫世紀」，肉眼看不見的病毒，對於全世界帶來熱核等級的攻擊，美國因武漢肺炎而死亡的人數超過五十萬，經濟損失相當於美國四年國民生產毛額，約二十兆美元。世界停擺，股市狂瀉；歐亞各國封城鎖國，斷行斷飛；一帶一路成死亡帶，與中國親密關係國皆深度中標，南韓日本失控，義大利滿街棺材成人間地獄……世界末日在眼前，宛如正在經歷第三次世界大戰，從此人類歷史會分為「二○二○年之前」和「二○二○年之後」。

唯一希望是疫苗，但得先弄清楚這隻黑天鵝從哪飛來？

疫戰時間線四步驟：1爆發；2隱瞞；3封城；4甩鍋。

從庚子國恥、三峽大壩政治學到習近平造帝之術，縱橫解析滋生權力病菌的溫床結構；中國人走出去，是「黃禍」嗎？犀利分析美國應對病毒的謬點，以及美國總統大選前後的政治局勢觀察。

蘇曉康剖析「極權豢養術」：

二次大戰後，英美自由主義思潮，有讓位於左翼共產主義思潮之趨勢，國家主義、民族主義、集體主義等左傾思潮方興未艾，都成為一種新極權的土壤和氣候，以致半個世紀以來歐美之外的世界一派暴力血腥。

洗腦，即用意識形態不斷以「集體」、「國家」代換「個人」，不止閹割靈魂，連話語也在潛意識中被改造————叫你只能說讓你說的話。

民粹主義是暴民政治的溫床，它的完成式是最終釀成「現代極權」，即列寧式政黨對普羅大眾的全能式統治————大眾從反抗主體最後淪為奴隸。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九